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Мис Италия се раздели с пореден футболист

Мис Италия се раздели с пореден футболист

17 Септември, 2026 17:00 1 162 7

  • каролина страмаре-
  • мис италия 2019-
  • футбол-
  • сексапил-
  • секси

Раздялата идва по-малко от година и половина, след като се роди дъщеричката им Бианка

Мис Италия се раздели с пореден футболист - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

На Каролина Страмаре изобщо не ѝ върви във връзките с футболисти. Наскоро Мис Италия 2019 потвърди края на 3-годишния си романс с нападателя на Емполи - Пиетро Пелегри. Раздялата идва по-малко от година и половина, след като се роди дъщеричката им Бианка.

Слуховете за промяна в статуса на двойката циркулираха през последните седмици в социалните мрежи. Затова 27-годишната красавица реши лично да внесе яснота по темата. От думите ѝ става ясно, че тя и Пиетро не са заедно от няколко месеца.

„Никога не съм говорила за това, не защото имаше нещо нередно, а защото никога не съм говорила за личния си живот и ще продължа да не го правя. Причина за случилото се са различни приоритети“, заяви Каролина.

Футболистите отдавна са слабост на Страмаре. В миналото тя ходеше с бившия испански национал Марко Асенсио. После с румънския вратар Йонуц Драгу. Беше и гадже на Душан Влахович, когато той носеше екипа на Ювентус. Пелегри пък премина през няколко отбора, сред които Дженоа, Монако, Милан и Торино, който държи правата му. През последните два сезона бе преотстъпен на Емполи. Миналия януари претърпя операция на предна кръстна връзка в дясното коляно и все още се възстановява. Пелегри има мачове за юношеския и младежкия национален отбор на Италия. Записа и едно участие за „скуадра адзура“ през 2020 г. при успеха с 4:0 над Естония в контрола.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 немо

    11 0 Отговор
    изтекъл и е трудовия договор и очевидно не е бил подновен, какво толкова?!

    17:02 17.09.2026

  • 2 хехе

    8 0 Отговор
    Поредния футболист й е бил дузпата

    17:06 17.09.2026

  • 3 Може

    6 0 Отговор
    Да ви се вижда доста гърчава, но е много дълбока, да знаете!

    17:09 17.09.2026

  • 4 ........–

    4 1 Отговор
    Мусака може ли да готви ?

    Коментиран от #6

    17:23 17.09.2026

  • 5 Много искат тези коВ.и

    5 0 Отговор
    хем да е богат, хем известен, хем модерен, хем да не е развратник, ама да е добър любовник, ама и много , много да не я мандръса, че видиш ли аз не съм такава, ама така, ама иначе ..
    Накрая си остава една разпоретка на възраст за Ергена сегашния сезон

    17:25 17.09.2026

  • 6 Тоя па

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "........–":

    Тебе ако те интересува плюскането, мен ме интересува изпляскването!

    17:27 17.09.2026

  • 7 Бай Иван

    1 0 Отговор
    Кака е минала през повече отбори от колкото мъжо и

    17:47 17.09.2026

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