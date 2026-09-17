Мис Италия се раздели с пореден футболист

На Каролина Страмаре изобщо не ѝ върви във връзките с футболисти. Наскоро Мис Италия 2019 потвърди края на 3-годишния си романс с нападателя на Емполи - Пиетро Пелегри. Раздялата идва по-малко от година и половина, след като се роди дъщеричката им Бианка.

Слуховете за промяна в статуса на двойката циркулираха през последните седмици в социалните мрежи. Затова 27-годишната красавица реши лично да внесе яснота по темата. От думите ѝ става ясно, че тя и Пиетро не са заедно от няколко месеца.

„Никога не съм говорила за това, не защото имаше нещо нередно, а защото никога не съм говорила за личния си живот и ще продължа да не го правя. Причина за случилото се са различни приоритети“, заяви Каролина.

Футболистите отдавна са слабост на Страмаре. В миналото тя ходеше с бившия испански национал Марко Асенсио. После с румънския вратар Йонуц Драгу. Беше и гадже на Душан Влахович, когато той носеше екипа на Ювентус. Пелегри пък премина през няколко отбора, сред които Дженоа, Монако, Милан и Торино, който държи правата му. През последните два сезона бе преотстъпен на Емполи. Миналия януари претърпя операция на предна кръстна връзка в дясното коляно и все още се възстановява. Пелегри има мачове за юношеския и младежкия национален отбор на Италия. Записа и едно участие за „скуадра адзура“ през 2020 г. при успеха с 4:0 над Естония в контрола.