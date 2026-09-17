Том Круз показа завидна физика на 64 г. и заяви смело: Не се страхувам от смъртта! (СНИМКИ)

Американската екшън звезда Том Круз, известен с изпълнението на собствените си каскади, призна, че не се страхува от смъртта и съзнателно е превърнал риска в част от живота и професионалния си път.

В рядко интервю за списание GQ 64-годишната звезда от „Мисията невъзможна“ и „Топ Гън“ говори за отношението си към страха и решенията, които повече от четири десетилетия определят кариерата му.

„Може да погледнете живота ми и да кажете: обичам да стоя на ръба на скалата, физически и метафорично“, казва Том Круз. „Винаги съм възприемал живота като приключение. Страхувам ли се от смъртта? Не.“

Актьорът уточнява, че това не означава отсъствие на страх. Напротив, за него по-важна е готовността да го изпита и въпреки това да продължи.

„Не се страхувам да изпитвам страх. Мога да си кажа: „Добре, знам, че това е скок. Нека скочим. Да го направим“, обяснява Том Круз.

Подобна философия отдавна е част от професионалния му образ. В поредицата „Мисията невъзможна“ актьорът изпълнява редица сложни каскади лично, включително скокове от голяма височина, сцени върху движещи се самолети и високоскоростни преследвания. Между 1996 и 2025 г. Круз участва в осем филма от поредицата като агента Итън Хънт.

Според Том Круз рисковете в кариерата му никога не са били самоцелни. Актьорът твърди, че зад много от решенията му стои дългогодишна подготовка и постоянно усвояване на нови умения.

„Нещата, които съм правил, причините да ги правя и това, което се опитвам да изследвам, са били много добре обмислени. Изследвам възможностите си, усвоявам нови умения и непрекъснато се опитвам да надскоча себе си“, казва той.

Круз разкрива и че част от най-успешните му проекти първоначално са срещали сериозна съпротива в Холивуд.

„Хората не знаят колко от филмите ми никой не искаше да направи“, заявява актьорът. По думите му успехът на един проект винаги му е давал възможност да инвестира натрупаното влияние и ресурси в следващата по-смела идея.

Том Круз подчертава, че не се интересува от това да живее с предишните си успехи. „Не съм заседнал в миналото. Има радост в това да създадеш нещо и да го постигнеш, но след това винаги идва нова мечта. Винаги има по-голяма мечта.“

Американският актьор дебютира в киното през 1981 г. и постепенно се превръща в една от най-разпознаваемите и комерсиално успешни звезди на Холивуд. Сред ключовите заглавия в кариерата му са „Роден на четвърти юли“, „Джери Магуайър“, „Магнолия“, „Топ Гън“, „Топ Гън: Маверик“ и поредицата „Мисията невъзможна“.

През 2025 г. Том Круз получи първата си награда „Оскар“, почетно отличие на Академията за цялостния му принос към киното. Преди това той има три актьорски номинации за „Роден на четвърти юли“, „Джери Магуайър“ и „Магнолия“, както и номинация като продуцент на „Топ Гън: Маверик“.

Новото интервю е първият му задълбочен разговор с американското издание на GQ от повече от десетилетие, въпреки че Том Круз е бил на корицата на списанието осем пъти. Актьорът обяснява дългото отсъствие с натоварения си работен график и множеството проекти, които е развивал едновременно.

„Просто нямах време заради броя на нещата, които задвижих и реших, че ще направя“, казва Том Круз.