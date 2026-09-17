Жест на добра воля! Русия и Украйна си размениха телата на загинали военнослужещи

Русия и Украйна си размениха днес телата на загинали в хода на войната между двете страни, предаде беларуската държавна новинарска агенция БелТА, цитирана от Ройтерс, пише БТА.
Москва предаде най-малко 252 тела, а Киев – 23, като размяната бе осъществена на украинско-беларуската граница.
С това общият брой на разменените между враждуващите страни тленни останки от началото на годината надхвърли 4800, посочва Франс прес.
„В резултат на усилията за репатриране на Украйна бяха върнати тленните останки на 252 загинали. Според руската страна тези останки са на украински граждани, включително военнослужещи“, заяви във Фейсбук Украинският координационен център за военнопленниците.
Украйна осъществява продължителен процес на идентификация на получените от Москва тела, преди да потвърди, че останките са на украински военнослужещи.
Двете враждуващи страни редовно си разменят телата на убити военни. От началото на годината са извършени общо осем такива размени, като Русия е предала тленните останки повече от 4800 загинали, а Украйна е предала малко над 200 тела, отбелязва АФП.
През 2025 г. Киев е получил повече от 14 000 тела на предполагаеми военнослужещи, докато предадените на Москва тела са по-малко от 400.
Обменът на останки на загинали военнослужещи и на военнопленници е единственият осезаем резултат от преговорите между Москва и Киев повече от четири години след руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Всички знаете за биолабораториите! В една от тях - Ивано- Франковск", зелювците осеменяват жени принудително по технологиите на Менгеле, като целта е създаването на юберсолджъри, носещи гените на най доказаните насилници от укрофашистите! Някои от жените се отвличат буквално от улиците като мобилизираните, за да станат жертва на проект, наречен Заратустра!!!
Започнат 2023 година!
Коментиран от #22, #34, #37
17:25 17.09.2026
2 Поредното доказателство
17:26 17.09.2026
3 Европеец
17:26 17.09.2026
4 ........–
17:26 17.09.2026
5 Тела
80% от елиминираните руснаци са имали среща с дрон, след която нищо не остава.
Коментиран от #7, #8, #9, #13
17:27 17.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 ........–
До коментар #5 от "Тела":Като самальота над пен.та/гона ли?
Чукча писател,съррр!
17:29 17.09.2026
8 А ти
До коментар #5 от "Тела":Си имал среща с тъпанар, възможно - два!
Вероятно - родителите ти!
17:32 17.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Много
Коментиран от #19
17:33 17.09.2026
11 Деций
17:33 17.09.2026
12 Хохо Бохо
Коментиран от #20, #23
17:34 17.09.2026
13 Перник
До коментар #5 от "Тела":Явно на някой българин само мозъкът му е отнесен от дрон. Ама май не е българин, а украинска подлога.
17:35 17.09.2026
14 стоян георгиев
Алооо, жълтопаветните, побеждавате ли? 😂😂😂
Коментиран от #15, #28
17:36 17.09.2026
15 Руската пропаганда
До коментар #14 от "стоян георгиев":Утре влизам в Киев!Ако остана с глава 🙂↕️.
17:37 17.09.2026
16 Шшш
17:38 17.09.2026
17 Мишел
17:40 17.09.2026
18 Елементарно Уотсън
17:40 17.09.2026
19 Руски
До коментар #10 от "Много":Рамбо?
17:41 17.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 име
17:42 17.09.2026
22 Соломон
До коментар #1 от "Пич":Пич.Как тоочно ви ги набиват тия простотии
17:42 17.09.2026
23 Не ти ли омръзна
До коментар #12 от "Хохо Бохо":да ги броиш?Некрофил ли си?
17:42 17.09.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Съотношението е зловещо
17:43 17.09.2026
26 Другите руснаци
17:44 17.09.2026
27 бай Даньо
17:44 17.09.2026
28 10 към едно е сега
До коментар #14 от "стоян георгиев":А колко е 14 000 на 400 за 2025 година?
17:44 17.09.2026
29 Шпека
17:48 17.09.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Ний ша Ва упрайм
Коментиран от #36
17:50 17.09.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Резултатът 10 към едно
Соломоновия и си е какво ще кажат или .......най-добре да замълчат.
17:51 17.09.2026
34 ЛЕ о ПА р Д
До коментар #1 от "Пич":пичяга!! само гледай да не домъкнеш някоя руснакиня за жена...те по принцип и дефакто не са стока , ама навремето правиха опити да се кръстосват с май му ни..може и да е ПОЛУуспешен опита
17:51 17.09.2026
35 Механик
Добра тор става от тях.
17:52 17.09.2026
36 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #31 от "Ний ша Ва упрайм":Абе ненормална работа Корабът потънал знамена разменят Пълна пародия Циркът е пълен Публиката ръкопляска
17:55 17.09.2026
37 Един
До коментар #1 от "Пич":Много фентъзи гледаш и много руска пропаганда.
18:03 17.09.2026
38 1234567890
18:08 17.09.2026