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Жест на добра воля! Русия и Украйна си размениха телата на загинали военнослужещи
  Тема: Украйна

Жест на добра воля! Русия и Украйна си размениха телата на загинали военнослужещи

17 Септември, 2026 17:23 835 38

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  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин

С това общият брой на разменените между враждуващите страни тленни останки от началото на годината надхвърли 4800, посочва Франс прес

Жест на добра воля! Русия и Украйна си размениха телата на загинали военнослужещи - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Русия и Украйна си размениха днес телата на загинали в хода на войната между двете страни, предаде беларуската държавна новинарска агенция БелТА, цитирана от Ройтерс, пише БТА.

Москва предаде най-малко 252 тела, а Киев – 23, като размяната бе осъществена на украинско-беларуската граница.

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С това общият брой на разменените между враждуващите страни тленни останки от началото на годината надхвърли 4800, посочва Франс прес.

„В резултат на усилията за репатриране на Украйна бяха върнати тленните останки на 252 загинали. Според руската страна тези останки са на украински граждани, включително военнослужещи“, заяви във Фейсбук Украинският координационен център за военнопленниците.

Украйна осъществява продължителен процес на идентификация на получените от Москва тела, преди да потвърди, че останките са на украински военнослужещи.

Двете враждуващи страни редовно си разменят телата на убити военни. От началото на годината са извършени общо осем такива размени, като Русия е предала тленните останки повече от 4800 загинали, а Украйна е предала малко над 200 тела, отбелязва АФП.

През 2025 г. Киев е получил повече от 14 000 тела на предполагаеми военнослужещи, докато предадените на Москва тела са по-малко от 400.

Обменът на останки на загинали военнослужещи и на военнопленници е единственият осезаем резултат от преговорите между Москва и Киев повече от четири години след руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    19 8 Отговор
    Хайде, като имам повече информация от вас, да ви кажа нещо!
    Всички знаете за биолабораториите! В една от тях - Ивано- Франковск", зелювците осеменяват жени принудително по технологиите на Менгеле, като целта е създаването на юберсолджъри, носещи гените на най доказаните насилници от укрофашистите! Някои от жените се отвличат буквално от улиците като мобилизираните, за да станат жертва на проект, наречен Заратустра!!!
    Започнат 2023 година!

    Коментиран от #22, #34, #37

    17:25 17.09.2026

  • 2 Поредното доказателство

    30 5 Отговор
    Айде сега розовите пак да вярват на Зеленски...-или просто да видят съотношението при жертвите.

    17:26 17.09.2026

  • 3 Европеец

    33 3 Отговор
    Някой соросоидни коментатори да запомнят тия цифри, а не когато коментират да пишат глупости....

    17:26 17.09.2026

  • 4 ........–

    15 1 Отговор
    404 Аминь !

    17:26 17.09.2026

  • 5 Тела

    4 31 Отговор
    Предварително обяснявам разликата в цифрите.
    80% от елиминираните руснаци са имали среща с дрон, след която нищо не остава.

    Коментиран от #7, #8, #9, #13

    17:27 17.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ........–

    12 2 Отговор

    До коментар #5 от "Тела":

    Като самальота над пен.та/гона ли?
    Чукча писател,съррр!

    17:29 17.09.2026

  • 8 А ти

    14 2 Отговор

    До коментар #5 от "Тела":

    Си имал среща с тъпанар, възможно - два!
    Вероятно - родителите ти!

    17:32 17.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Много

    18 2 Отговор
    добра - на 1 руснак - 10 украинци! А е имало и по добри 1 срещу 100...

    Коментиран от #19

    17:33 17.09.2026

  • 11 Деций

    5 4 Отговор
    Утилизацията на славяни продължава с пълна сила ,за да се оформи Звездният Ерусалим на територията на Новорусия.95% от филите и фобите нямат хабер от нищо.

    17:33 17.09.2026

  • 12 Хохо Бохо

    11 2 Отговор
    Съотношение 23 срещу 252 и после 404 побеждавала. Пълна лъжа.

    Коментиран от #20, #23

    17:34 17.09.2026

  • 13 Перник

    8 4 Отговор

    До коментар #5 от "Тела":

    Явно на някой българин само мозъкът му е отнесен от дрон. Ама май не е българин, а украинска подлога.

    17:35 17.09.2026

  • 14 стоян георгиев

    9 4 Отговор
    Хихи, 10 към 1
    Алооо, жълтопаветните, побеждавате ли? 😂😂😂

    Коментиран от #15, #28

    17:36 17.09.2026

  • 15 Руската пропаганда

    3 8 Отговор

    До коментар #14 от "стоян георгиев":

    Утре влизам в Киев!Ако остана с глава 🙂‍↕️.

    17:37 17.09.2026

  • 16 Шшш

    3 3 Отговор
    Тела На украинци, включително веоннослужещи, също така и военнопленници.

    17:38 17.09.2026

  • 17 Мишел

    4 7 Отговор
    Това са размяна на починали военнопленници,коетб показва отношението на едните и другите към тях.

    17:40 17.09.2026

  • 18 Елементарно Уотсън

    3 2 Отговор
    1 къмто 30 !

    17:40 17.09.2026

  • 19 Руски

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "Много":

    Рамбо?

    17:41 17.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 име

    10 2 Отговор
    Каква е цената на укро перемогата!? Къде са телата на хилядите загинали руснаци при укро перемогата, за която тръбят? Нали уж са в настъпление, бандерите за пореден път нямат оправдания как отстъпвали и телата на руснаците не били при тях. Сега уж за пореден път настъпват, и отново съотношението е 1 към 11 в полза на руснаците.

    17:42 17.09.2026

  • 22 Соломон

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Пич.Как тоочно ви ги набиват тия простотии

    17:42 17.09.2026

  • 23 Не ти ли омръзна

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Хохо Бохо":

    да ги броиш?Некрофил ли си?

    17:42 17.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Съотношението е зловещо

    5 3 Отговор
    И с пропаганда и лъжи поддържат тази война, в която загиват хиляди! Западните войнолюбци си тъпчат сметките за сметка на загиващите!

    17:43 17.09.2026

  • 26 Другите руснаци

    3 4 Отговор
    са на части!

    17:44 17.09.2026

  • 27 бай Даньо

    7 3 Отговор
    тия цифри са най обективната истина за войната която трябва да знаеш. Реалноста е русите не напредват по фронта но смилат остатьците от украинска армия ...един бой се води само докато бития е навит

    17:44 17.09.2026

  • 28 10 към едно е сега

    4 3 Отговор

    До коментар #14 от "стоян георгиев":

    А колко е 14 000 на 400 за 2025 година?

    17:44 17.09.2026

  • 29 Шпека

    3 1 Отговор
    в Русия е най-евтин!Направо без пари!

    17:48 17.09.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Ний ша Ва упрайм

    4 1 Отговор
    тия не моа ги разбра тепат са мразат са почти един език говорят и умрелите си раменят??? 14000:400 после пропагандата гърми руснаците 3 000 000 загубили ако е предното съотношение колко са убитите украинци???

    Коментиран от #36

    17:50 17.09.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Резултатът 10 към едно

    3 2 Отговор
    е крещящ. Съвсем скоро ще видим краят на последния....... .
    Соломоновия и си е какво ще кажат или .......най-добре да замълчат.

    17:51 17.09.2026

  • 34 ЛЕ о ПА р Д

    1 6 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    пичяга!! само гледай да не домъкнеш някоя руснакиня за жена...те по принцип и дефакто не са стока , ама навремето правиха опити да се кръстосват с май му ни..може и да е ПОЛУуспешен опита

    17:51 17.09.2026

  • 35 Механик

    1 4 Отговор
    Прави са украинците да не събират избитите орки!
    Добра тор става от тях.

    17:52 17.09.2026

  • 36 Дякон Унуфрий Араллампиев

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Ний ша Ва упрайм":

    Абе ненормална работа Корабът потънал знамена разменят Пълна пародия Циркът е пълен Публиката ръкопляска

    17:55 17.09.2026

  • 37 Един

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Много фентъзи гледаш и много руска пропаганда.

    18:03 17.09.2026

  • 38 1234567890

    0 0 Отговор
    Садо мазо

    18:08 17.09.2026

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