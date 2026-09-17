България респектира Германия преди големия сблъсък

Германските спортни медии определят предстоящия осминафинал на Евроволей 2026 между Германия и България като изключително трудна задача.

"Германският национален отбор по волейбол е изправен пред сериозно предизвикателство на Европейското първенство. Сблъсъкът с домакина на турнира България може да се окаже труден.

Германският отбор трябва да се докаже срещу отбор, заемащ девето място в световната ранглиста - с две позиции по-напред от тима на Германия. България завърши на трето място в Група B, въпреки победата с 3:2 над действащия шампион Полша. Мачът е насрочен за събота от 19:00 ч.

Задачата е изключително трудна за отбора на Германия, който изпусна първото място в Група D след загуба с 0:3 от олимпийския шампион Франция, въпреки иначе силната предварителна фаза с четири победи от пет мача.

Предизвикателството се усложнява и от логистиката, тъй като в четвъртък отборът на старши треньора Масимо Боти пътува от Румъния, където изигра мачовете от груповата фаза, към българската столица София.

Скорошната история също не е на страната на Германия - на Световното първенство миналата година тимът претърпя категорична загуба с 0:3 от България в груповата фаза, след като преди това бе отстъпил пред същия съперник в Лигата на нациите (2:3). България също така се намира в подем след изненадващата си победа над основния фаворит в турнира и номер едно в света – Полша", пишат от Sport1.de.