Роналдо пред раздяла с Ал Насър

Критиките към Кристиано Роналдо продължават с пълна сила след загубата на Ал Насър с 0:4 от Ал-Аин в мач от азиатската Шампионска лига. Ветеранът понесе най-тежкия удар от негативните реакции, като дори феновете на Ал Насър се обърнаха срещу него.

Бившият пресдиректор на клуба Сауд Ал-Сарами пък отиде още по-далеч, заявявайки, че бъдещето на Роналдо в Ал Насър е безсмислено. Според него играчът вече не може да предложи това, от което отборът се нуждае.

„Роналдо вече няма да изпълнява никаква роля извън чисто спортно-техническата в Ал-Насър и не изключвам възможността той да напусне клуба още този зимен трансферен прозорец, както се случи по-рано с Карим Бензема. Това ще стане изцяло по негово собствено желание“, заяви Ал-Сарами в предаването Al-Arabiya FM.

Според него клубът трябва да пренареди приоритетите си, а освен това евентуална раздяла с Роналдо би могла да отвори вратата за обновяване на състава на Ал-Насър.