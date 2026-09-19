Отборът на Брайтън & Хоув Албиън постигна внушителна победа с 3:0 над вицешампиона Арсенал в двубой от 5-ия кръг на английската Висша лига. Водените от Фабиан Хюрцелер домакини изиграха тактически перфектен мач и напълно обезпредоставиха съперника си.
Резултатът бе открит в 31-ата минута от Паскал Грос, а в продължението на първото полувреме Харалампос Костулас удвои преднината на „чайките“. Крайното 3:0 бе оформено от Чема Андрес в 57-ата минута, с което се подпечата категоричният триумф за домакините.
След тази победа Брайтън се изкачи до 3-то място във временното класиране с актив от 10 точки. Тимът на Микел Артета запазва втората позиция, като остава с 2 пункта повече от днешния си съперник.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А бе
Проверете класирането след края на шампионата.
Коментиран от #2
19:45 19.09.2026
2 О, Морес
До коментар #1 от "А бе":Изкуственият интелект +типичен съвременен "журналист"=смях в залата.
19:58 19.09.2026