Брайтън нанесе тежък удар на Арсенал и излезе трети във Висшата лига

Отборът на Брайтън & Хоув Албиън постигна внушителна победа с 3:0 над вицешампиона Арсенал в двубой от 5-ия кръг на английската Висша лига. Водените от Фабиан Хюрцелер домакини изиграха тактически перфектен мач и напълно обезпредоставиха съперника си.

Резултатът бе открит в 31-ата минута от Паскал Грос, а в продължението на първото полувреме Харалампос Костулас удвои преднината на „чайките“. Крайното 3:0 бе оформено от Чема Андрес в 57-ата минута, с което се подпечата категоричният триумф за домакините.

След тази победа Брайтън се изкачи до 3-то място във временното класиране с актив от 10 точки. Тимът на Микел Артета запазва втората позиция, като остава с 2 пункта повече от днешния си съперник.