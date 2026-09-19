Новини
Спорт »
Световен футбол »
Брайтън нанесе тежък удар на Арсенал и излезе трети във Висшата лига

Брайтън нанесе тежък удар на Арсенал и излезе трети във Висшата лига

19 Септември, 2026 19:06 604 2

  • брайтън-
  • арсенал-
  • висша лига-
  • фабиан хюрцелер-
  • микел артета-
  • паскал грос-
  • харалампос костулас-
  • чема андрес-
  • футболни новини

Тимът на Микел Артета запазва втората позиция

Брайтън нанесе тежък удар на Арсенал и излезе трети във Висшата лига - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Отборът на Брайтън & Хоув Албиън постигна внушителна победа с 3:0 над вицешампиона Арсенал в двубой от 5-ия кръг на английската Висша лига. Водените от Фабиан Хюрцелер домакини изиграха тактически перфектен мач и напълно обезпредоставиха съперника си.

Резултатът бе открит в 31-ата минута от Паскал Грос, а в продължението на първото полувреме Харалампос Костулас удвои преднината на „чайките“. Крайното 3:0 бе оформено от Чема Андрес в 57-ата минута, с което се подпечата категоричният триумф за домакините.

След тази победа Брайтън се изкачи до 3-то място във временното класиране с актив от 10 точки. Тимът на Микел Артета запазва втората позиция, като остава с 2 пункта повече от днешния си съперник.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А бе

    4 0 Отговор
    Арсенал вицешампион?
    Проверете класирането след края на шампионата.

    Коментиран от #2

    19:45 19.09.2026

  • 2 О, Морес

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "А бе":

    Изкуственият интелект +типичен съвременен "журналист"=смях в залата.

    19:58 19.09.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове