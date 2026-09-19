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Най-малко 48 души са убити при боеве в Южен Йемен

Най-малко 48 души са убити при боеве в Южен Йемен

19 Септември, 2026 19:55 723 2

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Войските са си върнали около половината от позициите, превзети от движението Ансар Аллах предния ден

Най-малко 48 души са убити при боеве в Южен Йемен - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Най-малко 48 души са били убити през последните 24 часа в боеве в Южен Йемен между правителствените сили и движението Ансар Аллах (хуси). Агенция Франс Прес (AFP) съобщи това, позовавайки се на военни източници от двете страни.

Според правителствени източници 17 войници са били убити в сблъсъците. Източници от Ансар Аллах междувременно съобщиха за смъртта на 31 техни бойци.

Боевете се водят на границата между провинциите Лахдж и Таиз. Правителствени източници твърдят, че войските са си върнали около половината от позициите, превзети от движението предния ден. Източници от Ансар Аллах, от своя страна, казаха пред AFP, че техните бойци напредват на границата между Лахдж и Таиз.

В Йемен от август 2014 г. продължава противопоставяне между подкрепяните от Саудитска Арабия правителствени сили и хусите. Ситуацията ескалира рязко в началото на септември, когато движението Ансар Аллах започна офанзива в югозападната част на страната. Едновременно с наземната офанзива хусите започнаха да извършват ракетни и дронови удари по крайбрежието на Червено море и покрайнините на Таиз, стремейки се да отрежат достъпа до Мока и да напреднат към райони, разположени в близост до стратегически важния проток Баб ел-Мандеб. На 12 септември Хузам ал-Асад, член на политическото бюро на Ансар Аллах, потвърди пред ТАСС, че хусите са завършили операцията си по установяване на контрол над територии, водещи до протока Баб ел-Мандеб в Западен Йемен.


Йемен
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