Хорхе Мартин триумфира в спринта за Гран при на Австрия и си върна лидерството в MotoGP

Пилотът на „Априлия“ Хорхе Мартин триумфира в драматичното спринтово състезание от уикенда за Гран при на Австрия – 15-и кръг за сезона в световния шампионат MotoGP. 28-годишният испанец измина 14-те обиколки на 4.32-километровата писта „Ред Бул Ринг“ за време от 20:57.387 минути.

Ключовият момент в надпреварата дойде по-малко от три обиколки преди финала, когато лидерът Педро Акоста допусна грешка и падна от мотора си. Мартин се възползва по най-добрия начин от инцидента, за да завоюва своята четвърта победа в спринт от началото на настоящата кампания.

Второто място на подиума завоюва неговият сънародник Марк Маркес от тима на „Дукати Леново“, който финишира с изоставане от 1.026 секунди. Челната тройка допълни италианският състезател Марко Бедзеки, също от състава на „Априлия“, с пасив от 1.675 секунди.

Благодарение на този триумф Хорхе Мартин отново се изкачи на първото място в генералното класиране с актив от 286 точки – с 3 повече от Марк Маркес.

Основното състезание за Гран при на Австрия ще се проведе утре от 15:00 часа българско време.