Новини
Спорт »
Бг футбол »
Трети пореден успех за Ботев Пловдив в първенството

Трети пореден успех за Ботев Пловдив в първенството

19 Септември, 2026 19:44 381 0

  • ботев пловдив-
  • победа-
  • а септември софия-
  • първа лига

"Жълто-черните" се наложиха при визитата си над Септември София

Трети пореден успех за Ботев Пловдив в първенството - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Ботев Пловдив постигна убедителна победа с 3:0 при гостуването си на Септември София в мач от първенството. Успехът е трети пореден за „жълто-черните“ след тези срещу Арда и Локомотив Пловдив.

Самуел Калу отбеляза два гола за победителите, а Алберто Салидо реализира дебютното си попадение с екипа на Ботев. Септември завърши срещата с човек по-малко, след като Едни Рибейро получи директен червен картон.

В началото на срещата Ботев поиска дузпа за нарушение срещу Алберто Салидо. Испанският нападател беше фаулиран от Галин Иванов в наказателното поле, но главният съдия Геро Писков не посочи бялата точка.

Септември отговори с опасна атака, при която Херард Францети се озова сам срещу Даниел Наумов, но не успя да намери очертанията на вратата, а топката се спря във външната страна на мрежата.

Ботев Пловдив поведе в средата на първото полувреме след груба грешка при изнасянето на домакините. Педро Ферейра подари топката на Алберто Салидо, който остана сам срещу опразнената врата и без затруднения реализира за 0:1.

В 35-ата минута Септември беше близо до изравняването. Божидар Пенчев изпълни опасно пряк свободен удар, но топката срещна десния страничен стълб.

В началото на второто полувреме Септември остана с човек по-малко. Едни Рибейро извърши грубо нарушение срещу Никола Солдо, настъпвайки го с бутоните, за което получи директен червен картон.

Ботев се възползва от численото си предимство и в 54-ата минута удвои аванса си. Алберто Салидо комбинира със Самуел Калу, който завърши бърза контраатака с точен удар за 0:2.

В следващите минути двата отбора си размениха по една възможност. Асен Чандъров стреля от добра позиция, но вратарят на Ботев се намеси, докато Йоан Бауренски не успя да реализира с глава от непосредствена близост.

Четвърт час преди края Ботев Пловдив сложи точка на спора. Самуел Калу завърши поредна бърза контраатака на гостите след подаване на Маскоте и оформи крайното 0:3.

С успеха Ботев Пловдив продължи възходящото си представяне в първенството, докато Септември не успя да се противопостави след ранното си изоставане и червения картон.

Септември - Ботев Пловдив 0:3

0:1 Алберто Салидо 26, 0:2 Самуел Калу 54, 0:3 Самуел Калу 75

Септември: 12. Владимир Иванов, 33. Галин Иванов - К (70' - 10. Никола Илиев), 4. Мартин Христов, 13. Кубрат Йонашчъ (84' - 24. Захари Атанасов), 5. Йоан Бауренски, 8. Божидар Пенчев, 26. Валантайн Озорнвафор, 6. Педро Тавареш, 19. Педро Мартинс, 29. Херард Францети (84' -11. Александър Джамов), 7. Едни Рибейро

Треньор: Шимао Фрейташ

Ботев Пловдив: 29. Даниел Наумов - К, 4. Никола Солдо (52' - 22. Марвин Зенгер), 7. Алберто Салидо (71' - 30. Франклин Маскоте), 10. Асен Чандъров, 16. Велиян Видолов, 19. Мауро Родригес, 27. Брайън-Антъни Хайн, 77. Лукас Араужо (71' - 14. Карлос Алгара), 82. Владимир Мендеш (46' - 15. Богдан Костов), 87. Симеон Петров, 90. Самуел Калу

Треньор: Станислав Генчев


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове