Трети пореден успех за Ботев Пловдив в първенството

Ботев Пловдив постигна убедителна победа с 3:0 при гостуването си на Септември София в мач от първенството. Успехът е трети пореден за „жълто-черните“ след тези срещу Арда и Локомотив Пловдив.

Самуел Калу отбеляза два гола за победителите, а Алберто Салидо реализира дебютното си попадение с екипа на Ботев. Септември завърши срещата с човек по-малко, след като Едни Рибейро получи директен червен картон.

В началото на срещата Ботев поиска дузпа за нарушение срещу Алберто Салидо. Испанският нападател беше фаулиран от Галин Иванов в наказателното поле, но главният съдия Геро Писков не посочи бялата точка.

Септември отговори с опасна атака, при която Херард Францети се озова сам срещу Даниел Наумов, но не успя да намери очертанията на вратата, а топката се спря във външната страна на мрежата.

Ботев Пловдив поведе в средата на първото полувреме след груба грешка при изнасянето на домакините. Педро Ферейра подари топката на Алберто Салидо, който остана сам срещу опразнената врата и без затруднения реализира за 0:1.

В 35-ата минута Септември беше близо до изравняването. Божидар Пенчев изпълни опасно пряк свободен удар, но топката срещна десния страничен стълб.

В началото на второто полувреме Септември остана с човек по-малко. Едни Рибейро извърши грубо нарушение срещу Никола Солдо, настъпвайки го с бутоните, за което получи директен червен картон.

Ботев се възползва от численото си предимство и в 54-ата минута удвои аванса си. Алберто Салидо комбинира със Самуел Калу, който завърши бърза контраатака с точен удар за 0:2.

В следващите минути двата отбора си размениха по една възможност. Асен Чандъров стреля от добра позиция, но вратарят на Ботев се намеси, докато Йоан Бауренски не успя да реализира с глава от непосредствена близост.

Четвърт час преди края Ботев Пловдив сложи точка на спора. Самуел Калу завърши поредна бърза контраатака на гостите след подаване на Маскоте и оформи крайното 0:3.

С успеха Ботев Пловдив продължи възходящото си представяне в първенството, докато Септември не успя да се противопостави след ранното си изоставане и червения картон.

Септември - Ботев Пловдив 0:3

0:1 Алберто Салидо 26, 0:2 Самуел Калу 54, 0:3 Самуел Калу 75

Септември: 12. Владимир Иванов, 33. Галин Иванов - К (70' - 10. Никола Илиев), 4. Мартин Христов, 13. Кубрат Йонашчъ (84' - 24. Захари Атанасов), 5. Йоан Бауренски, 8. Божидар Пенчев, 26. Валантайн Озорнвафор, 6. Педро Тавареш, 19. Педро Мартинс, 29. Херард Францети (84' -11. Александър Джамов), 7. Едни Рибейро

Треньор: Шимао Фрейташ

Ботев Пловдив: 29. Даниел Наумов - К, 4. Никола Солдо (52' - 22. Марвин Зенгер), 7. Алберто Салидо (71' - 30. Франклин Маскоте), 10. Асен Чандъров, 16. Велиян Видолов, 19. Мауро Родригес, 27. Брайън-Антъни Хайн, 77. Лукас Араужо (71' - 14. Карлос Алгара), 82. Владимир Мендеш (46' - 15. Богдан Костов), 87. Симеон Петров, 90. Самуел Калу

Треньор: Станислав Генчев