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Петкова срещу инфлационния чек от 50 евро
  Тема: Икономика

Петкова срещу инфлационния чек от 50 евро

19 Септември, 2026 19:53, обновена 19 Септември, 2026 19:55 912 19

  • теменужка петкова-
  • инфлационен чек-
  • горива-
  • правителство-
  • герб-сдс

Според нея помощта не е достатъчно добре насочена и не гарантира, че ще стигне до най-нуждаещите се.

Петкова срещу инфлационния чек от 50 евро - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Мярката за еднократен „инфлационен“ чек от 50 евро за хора с ниски доходи не е достатъчно добре таргетирана и няма гаранция, че средствата ще стигнат до най-нуждаещите се, заяви Теменужка Петкова от ГЕРБ-СДС.

Думите ѝ идват по повод пакета от мерки на правителството заради високите цени на горивата. По информация на БТА и NOVA помощта е насочена към лица и семейства с ниски доходи, под линията на бедност, а правителството я представя като еднократна подкрепа в размер на 50 евро.

Петкова постави под съмнение начина на подбор

Бившият финансов министър попита защо помощта не е предвидена за всички български граждани и защо отпада изискването за доказване на притежание на автомобил. По думите ѝ това отваря въпроса за какво точно ще бъдат използвани средствата.

Тя допълни, че по-ранна подобна мярка е била обвързана с доказване на автомобил, така че подкрепата да бъде насочена конкретно към разходите за гориво.

Спор и за ефекта върху инфлацията

Петкова определи мярката като „проинфлационна“ и твърди, че вкарването на допълнителни средства в обращение може да доведе до нов натиск върху цените. Това е нейна оценка, а не потвърден ефект на мярката към момента.

Тя коментира и други елементи от правителствения пакет, сред които предложението за премахване на акциза върху пропан-бутана. Според Петкова към момента акцизната ставка за пропан-бутана, когато се използва за отопление от битови потребители, е нулева, а промяна би изисквала законодателни действия и уведомяване на Европейската комисия.

Правителството представи пакета ден по-рано

От БТА съобщиха, че кабинетът е обявил мерки на стойност над 300 милиона евро в отговор на високите цени на горивата. Освен еднократния „инфлационен“ чек, пакетът включва и други предложения, сред които подкрепа за стратегически важни сектори и земеделски производители.

Петкова каза още, че помощта за земеделските производители не е нова, а съществува от години под формата на възстановяване на част от акциза за използвания газьол и периодично се пренотифицира.

По думите ѝ към момента няма проблем с доставките на горива, а особеният управител на рафинерията в Бургас действа в рамките на закона и с основна задача да гарантира непрекъсваемостта на доставките.

Източници: Фокус, БТА, NOVA


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Касап

    16 4 Отговор
    Туй прасе горкото, кажете кой го слуша, в вадете шиша, аз ще го намуша.

    19:59 19.09.2026

  • 2 Шапкаря

    17 1 Отговор
    Какво е туй извън земно?

    19:59 19.09.2026

  • 3 честити избори

    8 6 Отговор
    -------защо отпада изискването за доказване на притежание на автомобил. ---------
    Защото е за всички от маалата в чест на прогресивния настоящ президент , за да не ходят за гъби в гората..

    20:02 19.09.2026

  • 4 Отъпкаха им цветната леха

    12 3 Отговор
    За теменужката няма 50 евро и за чекмеджето няма, значи жълтата партия е категорично против. Това да не ви е тиквата да се изтъпани и да отпусне по 20 лева за бедните пенции на Великден.

    20:05 19.09.2026

  • 5 Симеон

    5 10 Отговор
    Притеснявам се че тези 50 евро са плащане на гласове.

    20:08 19.09.2026

  • 6 Чини ми се

    9 4 Отговор
    Долна Qурва

    20:10 19.09.2026

  • 7 Инженер като не финансис

    8 1 Отговор
    По добре да каже тя как ги насочваш че да са полезни
    В чували или на кюлчета.
    Анадъму?

    20:11 19.09.2026

  • 8 Тиква

    7 1 Отговор
    Подли гербави изчадия, гробистите.

    20:15 19.09.2026

  • 9 фаокие

    13 1 Отговор
    Теменугата на ГЕРБ с голямата каравана, дава интервюта??? А можеше вече да е в Сливенския и да чукакамъни. Този бидон на ГЕРБ, колко милиарда е отклонила за мантинели и за други "проекти" само лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя и другата свиня знаят. Сина и на тая свинка, и той ни продава ток със фото-волтаици. Мама свиня ГЕРБ е уредила и сина да скубе българите. Сега не дава по 50 евро. Много и се виждат на тази маймуна. За хотела в водопада не се възмущава, за дворците на любовниците на Винету не и се виждат много, че Шишко си купил самолет от мантинели не е проблем, но 50 евро са проблем??? Слава на Господ Иисус Христос, този бидон, не е министър вече. Кога ще напълнят затворите??? Радев спиш ли бре??? Льотчик, за лимонада ли си ?

    20:15 19.09.2026

  • 10 Саатлит

    5 1 Отговор
    По-добре да ги спестят за нови БМВта за някоя комисия

    20:18 19.09.2026

  • 11 Да,бе

    7 2 Отговор
    С умствения капацитет на хигиенистка никоя длъжност не помага...На таЯ интелектуалният и връх е бил,когато се е научила да чисти санитарни възли...

    20:19 19.09.2026

  • 12 сноу

    6 0 Отговор
    Да те таргетна в таргетатора дебела мошеничке...плямпаници от под гоювата мишница..

    20:20 19.09.2026

  • 13 Теменужка

    7 1 Отговор
    Харесва цифрата 5 вместо 50. Справка: Анекс 5 към концесионния договор за находище „Челопеч“ за златото ни

    Коментиран от #16

    20:22 19.09.2026

  • 14 Васил

    4 1 Отговор
    Явно в тази корумпирана държава едни са хора а други добитък щом се разделят на кой да се дават добавки за горивата.

    20:32 19.09.2026

  • 15 Горски

    4 2 Отговор
    Вдигаме цените, та народа да купува по малко...супер експертно обяснение. Точно по мунчовия терпип. И тогава вече в сороския комунизъм ще живеят само тяхните бедни и подпомагани нищонеправили и нищоправци мизерници. Ценния народ на копринките, тъпанарчета умни и красиви. От друга страна- групата на хората с ниски доходи от 1, 4 млн. души била много голяма и трябвало да се намали. А на тия, които останели в нея, трябвали да се прилагат различни мерки, а не еднакви. Демек, на някой трудно подвижен и на легло, да му се намали билета за градския транспорт. А на друг, който няма собствена кола, да му се компенсира цената на горивото. На трети, който живее на село и от 30 г. не е излизал от него, поради бедност, да му се намали цената на ж.п. билета.

    20:37 19.09.2026

  • 16 За което има данни

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "Теменужка":

    Че горката тиквена щерка и в борда на дялове
    Що тъй

    20:48 19.09.2026

  • 17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 2 Отговор
    СИГУРЕН СЪМ ЧЕ ТЕМЕНУЖКА МОЖЕ
    ДА Я ПЛАТИ ЦЯЛАТА ПОМОЩ
    С ЛИЧНИ СРЕДСТВА :)
    .....
    ЩОМ ПРОТЕСТИРА ИВАН ДЕМЕРДЖИЕВ ДА Я ПОМОЛИ ДА Я ПЛАТИ :)

    20:51 19.09.2026

  • 18 павела митова

    0 0 Отговор
    това нали пукна бе

    20:52 19.09.2026

  • 19 здравка клинчева

    0 1 Отговор
    дайте снимка на героя дето бузи това извънземно

    20:54 19.09.2026

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