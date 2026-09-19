Петкова срещу инфлационния чек от 50 евро

Мярката за еднократен „инфлационен“ чек от 50 евро за хора с ниски доходи не е достатъчно добре таргетирана и няма гаранция, че средствата ще стигнат до най-нуждаещите се, заяви Теменужка Петкова от ГЕРБ-СДС.
Думите ѝ идват по повод пакета от мерки на правителството заради високите цени на горивата. По информация на БТА и NOVA помощта е насочена към лица и семейства с ниски доходи, под линията на бедност, а правителството я представя като еднократна подкрепа в размер на 50 евро.
Петкова постави под съмнение начина на подбор
Бившият финансов министър попита защо помощта не е предвидена за всички български граждани и защо отпада изискването за доказване на притежание на автомобил. По думите ѝ това отваря въпроса за какво точно ще бъдат използвани средствата.
Тя допълни, че по-ранна подобна мярка е била обвързана с доказване на автомобил, така че подкрепата да бъде насочена конкретно към разходите за гориво.
Спор и за ефекта върху инфлацията
Петкова определи мярката като „проинфлационна“ и твърди, че вкарването на допълнителни средства в обращение може да доведе до нов натиск върху цените. Това е нейна оценка, а не потвърден ефект на мярката към момента.
Тя коментира и други елементи от правителствения пакет, сред които предложението за премахване на акциза върху пропан-бутана. Според Петкова към момента акцизната ставка за пропан-бутана, когато се използва за отопление от битови потребители, е нулева, а промяна би изисквала законодателни действия и уведомяване на Европейската комисия.
Правителството представи пакета ден по-рано
От БТА съобщиха, че кабинетът е обявил мерки на стойност над 300 милиона евро в отговор на високите цени на горивата. Освен еднократния „инфлационен“ чек, пакетът включва и други предложения, сред които подкрепа за стратегически важни сектори и земеделски производители.
Петкова каза още, че помощта за земеделските производители не е нова, а съществува от години под формата на възстановяване на част от акциза за използвания газьол и периодично се пренотифицира.
По думите ѝ към момента няма проблем с доставките на горива, а особеният управител на рафинерията в Бургас действа в рамките на закона и с основна задача да гарантира непрекъсваемостта на доставките.
Източници: Фокус, БТА, NOVA
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Касап
19:59 19.09.2026
2 Шапкаря
19:59 19.09.2026
3 честити избори
Защото е за всички от маалата в чест на прогресивния настоящ президент , за да не ходят за гъби в гората..
20:02 19.09.2026
4 Отъпкаха им цветната леха
20:05 19.09.2026
5 Симеон
20:08 19.09.2026
6 Чини ми се
20:10 19.09.2026
7 Инженер като не финансис
В чували или на кюлчета.
Анадъму?
20:11 19.09.2026
8 Тиква
20:15 19.09.2026
9 фаокие
20:15 19.09.2026
10 Саатлит
20:18 19.09.2026
11 Да,бе
20:19 19.09.2026
12 сноу
20:20 19.09.2026
13 Теменужка
Коментиран от #16
20:22 19.09.2026
14 Васил
20:32 19.09.2026
15 Горски
20:37 19.09.2026
16 За което има данни
До коментар #13 от "Теменужка":Че горката тиквена щерка и в борда на дялове
Що тъй
20:48 19.09.2026
17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ДА Я ПЛАТИ ЦЯЛАТА ПОМОЩ
С ЛИЧНИ СРЕДСТВА :)
.....
ЩОМ ПРОТЕСТИРА ИВАН ДЕМЕРДЖИЕВ ДА Я ПОМОЛИ ДА Я ПЛАТИ :)
20:51 19.09.2026
18 павела митова
20:52 19.09.2026
19 здравка клинчева
20:54 19.09.2026