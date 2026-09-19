Петкова срещу инфлационния чек от 50 евро

Мярката за еднократен „инфлационен“ чек от 50 евро за хора с ниски доходи не е достатъчно добре таргетирана и няма гаранция, че средствата ще стигнат до най-нуждаещите се, заяви Теменужка Петкова от ГЕРБ-СДС.

Думите ѝ идват по повод пакета от мерки на правителството заради високите цени на горивата. По информация на БТА и NOVA помощта е насочена към лица и семейства с ниски доходи, под линията на бедност, а правителството я представя като еднократна подкрепа в размер на 50 евро.

Петкова постави под съмнение начина на подбор

Бившият финансов министър попита защо помощта не е предвидена за всички български граждани и защо отпада изискването за доказване на притежание на автомобил. По думите ѝ това отваря въпроса за какво точно ще бъдат използвани средствата.

Тя допълни, че по-ранна подобна мярка е била обвързана с доказване на автомобил, така че подкрепата да бъде насочена конкретно към разходите за гориво.

Спор и за ефекта върху инфлацията

Петкова определи мярката като „проинфлационна“ и твърди, че вкарването на допълнителни средства в обращение може да доведе до нов натиск върху цените. Това е нейна оценка, а не потвърден ефект на мярката към момента.

Тя коментира и други елементи от правителствения пакет, сред които предложението за премахване на акциза върху пропан-бутана. Според Петкова към момента акцизната ставка за пропан-бутана, когато се използва за отопление от битови потребители, е нулева, а промяна би изисквала законодателни действия и уведомяване на Европейската комисия.

Правителството представи пакета ден по-рано

От БТА съобщиха, че кабинетът е обявил мерки на стойност над 300 милиона евро в отговор на високите цени на горивата. Освен еднократния „инфлационен“ чек, пакетът включва и други предложения, сред които подкрепа за стратегически важни сектори и земеделски производители.

Петкова каза още, че помощта за земеделските производители не е нова, а съществува от години под формата на възстановяване на част от акциза за използвания газьол и периодично се пренотифицира.

По думите ѝ към момента няма проблем с доставките на горива, а особеният управител на рафинерията в Бургас действа в рамките на закона и с основна задача да гарантира непрекъсваемостта на доставките.

Източници: Фокус, БТА, NOVA