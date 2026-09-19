Захарова: Русия не припознава като събеседници тези, които изповядват русофобия и неонацизъм

Русия не вижда тези, които изповядват русофобия, неонацизъм или каквато и да е друга проява на мизантропия, като свои партньори или събеседници. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова в интервю за ТАСС след Международния младежки фестивал.
„Ние отблъскваме тези, които следват русофобска политика“, заяви дипломатът. „Не виждаме тези, които изповядват русофобия, расизъм, неонацизъм или каквато и да е проява на тази мизантропска идеология, като наши партньори или дори събеседници.“
Захарова обаче подчерта, че всички, които „идват в Русия с любов, а може би дори за любов“, винаги са посрещнати с отворени обятия. „Разбираме и дори ценим смелостта, която понякога проявяват, защото знаем, че периодично са подложени на натиск, а понякога пред тях се издигат препятствия и бариери“, добави тя.
„Винаги се радваме да видим тези, които идват при нас с мир, приятелство и отворено сърце“, заяви официалният говорител на руското външно министерство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хех
Коментиран от #10
17:35 19.09.2026
2 Машо
Коментиран от #17
17:35 19.09.2026
3 Зоя Курводемянская
Коментиран от #12
17:36 19.09.2026
4 ефект на хамелеона
17:41 19.09.2026
5 Ихааааа
Коментиран от #13
17:41 19.09.2026
6 Малко история
17:41 19.09.2026
7 фашистки рашастан в изолация
17:41 19.09.2026
8 Абе
17:42 19.09.2026
9 Соломон
17:44 19.09.2026
10 Маша Захарова
До коментар #1 от "хех":Умна жена, и много обаятелна..
17:45 19.09.2026
11 Умнокрасив
17:45 19.09.2026
12 В България сме добре..
До коментар #3 от "Зоя Курводемянская":Мудни, мънички човечета,
Ходим по земята на Отечеството,
Ходим и - унило търсим място,
Къде ли, от живота да се скрием,
Всички търсим щастие, но евтино,
Сладичко, удобства, тишина,
Ходим и - все плачим, и все стоним,
Пъзлювци безлични, хитреци,
С малките си мисли поукрадени...
С думичките модни и красиви...
Тихичко пълзим покрай живота
Като мрачни сенки на човеци сиви..
17:46 19.09.2026
13 Има си жената
До коментар #5 от "Ихааааа":и с акъла е добре
Коментиран от #16
17:47 19.09.2026
14 Мдаа
Коментиран от #18
17:47 19.09.2026
15 В русия ако имаше любов
Сега са едвам 150 милиона
Коментиран от #19
17:48 19.09.2026
16 Соломон
До коментар #13 от "Има си жената":Тя е добре.Ама тия дето вярват на това кооето говори не са добре
17:49 19.09.2026
17 а ти?
До коментар #2 от "Машо":Теодоси Спасов ли харесваш?
17:49 19.09.2026
18 Соломон
До коментар #14 от "Мдаа":Ами едно време баш нацистите са ходили на гости при тях да се учат как се правят концлагери
17:51 19.09.2026
19 Сметката
До коментар #15 от "В русия ако имаше любов":Етническите руснаци са 20-30 милиона,Останалото са азиатски поробени етноси.
17:52 19.09.2026
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