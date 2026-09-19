Новини
Свят »
Русия »
Захарова: Русия не припознава като събеседници тези, които изповядват русофобия и неонацизъм

Захарова: Русия не припознава като събеседници тези, които изповядват русофобия и неонацизъм

19 Септември, 2026 17:33 455 20

  • русия-
  • мария захарова-
  • русофомия-
  • неонацизъм

Всички, които „идват в Русия с любов, а може би дори и за любов“, винаги са посрещнати с отворени обятия

Захарова: Русия не припознава като събеседници тези, които изповядват русофобия и неонацизъм - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Русия не вижда тези, които изповядват русофобия, неонацизъм или каквато и да е друга проява на мизантропия, като свои партньори или събеседници. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова в интервю за ТАСС след Международния младежки фестивал.

„Ние отблъскваме тези, които следват русофобска политика“, заяви дипломатът. „Не виждаме тези, които изповядват русофобия, расизъм, неонацизъм или каквато и да е проява на тази мизантропска идеология, като наши партньори или дори събеседници.“

Захарова обаче подчерта, че всички, които „идват в Русия с любов, а може би дори за любов“, винаги са посрещнати с отворени обятия. „Разбираме и дори ценим смелостта, която понякога проявяват, защото знаем, че периодично са подложени на натиск, а понякога пред тях се издигат препятствия и бариери“, добави тя.

„Винаги се радваме да видим тези, които идват при нас с мир, приятелство и отворено сърце“, заяви официалният говорител на руското външно министерство.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хех

    7 4 Отговор
    Патологични украйнофоби говорят за неонацизъм. Същите, които са си поставили за цел заличаване на украинската нация, както заличиха десетки преди нея.

    Коментиран от #10

    17:35 19.09.2026

  • 2 Машо

    7 1 Отговор
    Вивалди обичаш ли ?

    Коментиран от #17

    17:35 19.09.2026

  • 3 Зоя Курводемянская

    5 2 Отговор
    Не знам за какво идват,но останахме без мъже.Не мандръсани.

    Коментиран от #12

    17:36 19.09.2026

  • 4 ефект на хамелеона

    4 1 Отговор
    Мара подражава на оранжевия като се маже с неподходящ грим.

    17:41 19.09.2026

  • 5 Ихааааа

    3 1 Отговор
    Кви тситси е отпралааа

    Коментиран от #13

    17:41 19.09.2026

  • 6 Малко история

    6 1 Отговор
    Когато умрял Ленин се оказало, че вторият човек в партията Троцки е предател. Каменев, Зиновиев и Сталин свалили Троцки и го изпратили в изгнание, където му сцепили главата с пикел. Съвсем скоро се оказало, че Каменев, Зиновиев и Бухарин също са врагове и вредители. Тогава доблестният другар Ягода ги разстрелял, а след това Ежов разстрелва доблестният другар Ягода. След смъртта на Сталин всички разбрали, че Берия също е предател и вражески агент. Тогава Жуков не се подвоумил и го застрелял. Скоро Хрушчов разбрал, че и Жуков е враг на народа и предател и го пратил в Урал. Изненадващо се оказало, че и самият Сталин е враг, вредител и предател, а заедно с него и голяма част от политбюро. Тогава изнесли Сталин от мавзолея и разгонили всички партийци начело с Хрушчов. Станало ясно , че Хрушчов също е волунтарист, авантюрист и враг на народа. Брежнев го пратил в пенсия. След смъртта на Брежнев станало ясно, че и той е вредител и виновника за застоя.Имало още двама вредители, но те толкова бързо умрели, че никой не ги запомнил. Дошъл енергичният Горбачов, който установил, че цялата партия е от вредители и врагове на народа и той сега ще оправи всичко. В този момент обаче СССР се разпаднал и веднага се установило, че Горбачов е предателя и врага на народа! Още е жив защото нямало кой да го застреля :) За Путин не се очакват някакви изненади !

    17:41 19.09.2026

  • 7 фашистки рашастан в изолация

    5 0 Отговор
    Абсолютно никой пет пари не дава какво припознавате или не припознавате.Тая Мара безцицестата пияница отново се обяснява без някой да я пита Това говори за голямо отчаяние и безизходица от фашагите

    17:41 19.09.2026

  • 8 Абе

    4 1 Отговор
    Кой го интерисува Русия и какво пизнавала или не?

    17:42 19.09.2026

  • 9 Соломон

    4 0 Отговор
    За 25г от територията Русия административно са изчезнали 25000 населени места. Според статистиката в 48000 населени пункта живеят под 6 човека и са на границата на изчезване. Населените места в които живеят от 7 до 12 човека са 12000.Напрактика 75000 населени места са пусти. През 2002г населените места в Русия са били 155000 и за 25г половината от тях са изчезнали. Русия се простира в 11 часови зони на площ от 17милиона кв.км. От тях в 13 милиона няма и човек. Това е територия колкото 21 пъти територията на Украйна. Но всичко това на Русия и е малко и вече 5та година тя се мъчи да превземе Малая Токмачка

    17:44 19.09.2026

  • 10 Маша Захарова

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "хех":

    Умна жена, и много обаятелна..

    17:45 19.09.2026

  • 11 Умнокрасив

    1 4 Отговор
    Извинете за просташките коментари на евроатлантическите тролове . Но Тръмп спря субсидиите и сега не подбираме какво наемаме . 🙁

    17:45 19.09.2026

  • 12 В България сме добре..

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Зоя Курводемянская":

    Мудни, мънички човечета,
    Ходим по земята на Отечеството,
    Ходим и - унило търсим място,
    Къде ли, от живота да се скрием,
    Всички търсим щастие, но евтино,
    Сладичко, удобства, тишина,
    Ходим и - все плачим, и все стоним,
    Пъзлювци безлични, хитреци,
    С малките си мисли поукрадени...
    С думичките модни и красиви...
    Тихичко пълзим покрай живота
    Като мрачни сенки на човеци сиви..

    17:46 19.09.2026

  • 13 Има си жената

    1 3 Отговор

    До коментар #5 от "Ихааааа":

    и с акъла е добре

    Коментиран от #16

    17:47 19.09.2026

  • 14 Мдаа

    4 1 Отговор
    Русия признава само стар нацизъм като руския !

    Коментиран от #18

    17:47 19.09.2026

  • 15 В русия ако имаше любов

    2 2 Отговор
    Русия щеше да е 1 милиард руснаЧета
    Сега са едвам 150 милиона

    Коментиран от #19

    17:48 19.09.2026

  • 16 Соломон

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Има си жената":

    Тя е добре.Ама тия дето вярват на това кооето говори не са добре

    17:49 19.09.2026

  • 17 а ти?

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Машо":

    Теодоси Спасов ли харесваш?

    17:49 19.09.2026

  • 18 Соломон

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Мдаа":

    Ами едно време баш нацистите са ходили на гости при тях да се учат как се правят концлагери

    17:51 19.09.2026

  • 19 Сметката

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "В русия ако имаше любов":

    Етническите руснаци са 20-30 милиона,Останалото са азиатски поробени етноси.

    17:52 19.09.2026

  • 20 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания