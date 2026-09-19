Русия не вижда тези, които изповядват русофобия, неонацизъм или каквато и да е друга проява на мизантропия, като свои партньори или събеседници. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова в интервю за ТАСС след Международния младежки фестивал.

„Ние отблъскваме тези, които следват русофобска политика“, заяви дипломатът. „Не виждаме тези, които изповядват русофобия, расизъм, неонацизъм или каквато и да е проява на тази мизантропска идеология, като наши партньори или дори събеседници.“

Захарова обаче подчерта, че всички, които „идват в Русия с любов, а може би дори за любов“, винаги са посрещнати с отворени обятия. „Разбираме и дори ценим смелостта, която понякога проявяват, защото знаем, че периодично са подложени на натиск, а понякога пред тях се издигат препятствия и бариери“, добави тя.

„Винаги се радваме да видим тези, които идват при нас с мир, приятелство и отворено сърце“, заяви официалният говорител на руското външно министерство.