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Самуеле Инасио избра Италия пред Бразилия и попадна в състава на Роберто Манчини

Самуеле Инасио избра Италия пред Бразилия и попадна в състава на Роберто Манчини

19 Септември, 2026 17:38 281 0

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Инасио е роден в Бергамо, но има бразилски корени по линия на баща си

Самуеле Инасио избра Италия пред Бразилия и попадна в състава на Роберто Манчини - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Младият талант на Борусия Дортмунд Самуеле Инасио е взел окончателно решение да състезава за националния отбор на Италия, отхвърляйки опцията да облече екипа на Бразилия. Новината бе потвърдена от трансферния експерт Фабрицио Романо.

18-годишният нападател вече бе награден за избора си, получавайки първа официална повиквателна от селекционера Роберто Манчини за предстоящите сблъсъци от Лигата на нациите срещу тимовете на Белгия, Турция и Франция.

Инасио е роден в Бергамо, но има бразилски корени по линия на баща си – бившия футболист Пиа. Въпреки това офанзивният състезател премина през различните юношески гарнитури на „скуадра адзура“ и избра да остане верен на италианския трикольор. Той вече записа символичен дебют за мъжкия тим на страната в контролата с Люксембург, изигравайки една минута.

Атакуващият футболист премина в академията на Борусия Дортмунд през лятото на 2024 година, а от началото на настоящата кампания показва отлична форма за „жълто-черните“ с 2 гола в 3 изиграни мача.



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