Самуеле Инасио избра Италия пред Бразилия и попадна в състава на Роберто Манчини

Младият талант на Борусия Дортмунд Самуеле Инасио е взел окончателно решение да състезава за националния отбор на Италия, отхвърляйки опцията да облече екипа на Бразилия. Новината бе потвърдена от трансферния експерт Фабрицио Романо.

18-годишният нападател вече бе награден за избора си, получавайки първа официална повиквателна от селекционера Роберто Манчини за предстоящите сблъсъци от Лигата на нациите срещу тимовете на Белгия, Турция и Франция.

Инасио е роден в Бергамо, но има бразилски корени по линия на баща си – бившия футболист Пиа. Въпреки това офанзивният състезател премина през различните юношески гарнитури на „скуадра адзура“ и избра да остане верен на италианския трикольор. Той вече записа символичен дебют за мъжкия тим на страната в контролата с Люксембург, изигравайки една минута.

Атакуващият футболист премина в академията на Борусия Дортмунд през лятото на 2024 година, а от началото на настоящата кампания показва отлична форма за „жълто-черните“ с 2 гола в 3 изиграни мача.

🚨🇮🇹 Borussia Dortmund talent Samuele Inacio will play for Italy and not Brazil, confirmed. Decision made as he’s in the list for Italy under Roberto Mancini. https://t.co/zQrH0DFfi1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 18, 2026