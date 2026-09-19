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Бъдещето на Майкъл Карик в Манчестър Юнайтед остава сигурно въпреки слабия старт

Бъдещето на Майкъл Карик в Манчестър Юнайтед остава сигурно въпреки слабия старт

19 Септември, 2026 17:09 369 0

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  • футболни новини

Мениджърът заслужи постоянен договор начело на тима, след като през изминалия сезон записа впечатляващите 12 победи в 17 двубоя

Бъдещето на Майкъл Карик в Манчестър Юнайтед остава сигурно въпреки слабия старт - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ръководството на Манчестър Юнайтед няма никакви намерения да прави треньорска рокада в близко бъдеще и твърдо застава зад старши треньора си Майкъл Карик. Според авторитетното издание The Athletic, към момента клубът изобщо не търси евентуален заместник на наставника, като позицията му се счита за напълно стабилна, въпреки че дългосрочното му бъдеще неизменно ще зависи от постигнатите резултати.

Ако в определен момент се стигне до преразглеждане на ситуацията на треньорския мостик, крайната дума ще има спортният директор на „червените дяволи“ Джейсън Уилкокс, който е известен като поддръжник на приемствеността и стабилността в управлението.

Припомняме, че Карик заслужи постоянен договор начело на тима, след като през изминалия сезон записа впечатляващите 12 победи в 17 двубоя от Висшата лига в ролята си на временен наставник. Настоящата негативна серия от две последователни поражения е първата подобна откакто той води отбора – при предишните три загуби Юнайтед неизменно реагираше с победа в следващия си мач.


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