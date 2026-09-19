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Атлетик Билбао изпусна Алавес след пропусната дузпа на „Сан Мамес“

Атлетик Билбао изпусна Алавес след пропусната дузпа на „Сан Мамес“

19 Септември, 2026 19:41 345 0

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  • футболни новини

Мачът завърши без голове

Атлетик Билбао изпусна Алавес след пропусната дузпа на „Сан Мамес“ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Атлетик Билбао и Алавес завършиха при равенство 0:0 в двубой от 7-ия кръг на испанската Ла Лига. Всички най-интересни моменти в сблъсъка се разиграха на стадион „Сан Мамес“ в Билбао, където домакините владееха инициативата през пълните 90 минути, но така и не успяха да материализират превъзходството си.

Най-чистата възможност за баските се откри в 70-ата минута, когато бе отсъдена 11-метрова наказателна дузпа в тяхна полза. С изпълнението се нагърби Ойхан Сансет, но халфът сгреши от бялата точка и пропусна да донесе победата на своя отбор.

След тази подялба на точките Атлетик Билбао заема 8-о място във временното класиране, докато Алавес се намира на 6-а позиция с 3 точки повече от своя съперник.


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