Даниел Малдини отново герой за Каляри при ценен успех над Удинезе

Отборът на Каляри постигна важна победа с 1:0 като гост на Удинезе в среща от 5-ия кръг на италианската Серия А. Единственото и решително попадение в мача падна в 54-ата минута, когато Даниел Малдини се възползва по най-добрия начин от груба грешка в отбраната на домакините и прати топката в мрежата.

За сина на легендата Паоло Малдини това бе трети гол в пет двубоя от началото на сезона в италианския елит. Отличната форма на младия офанзивен състезател не остана незабелязана и той бе възнаграден с повиквателна за националния отбор на Италия от селекционера Роберто Манчини.

След този триумф Каляри продължава със силното си представяне и се изкачи до 3-ото място в временното класиране с актив от 12 точки. Тимът на Удинезе пък остава на 13-а позиция с едва 4 пункта.