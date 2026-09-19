Полша не остави шансове на Латвия и чака победителя от България – Германия на четвъртфиналите

Актуалният европейски шампион Полша се класира безапелационно за четвъртфиналите на Евроволей 2026, след като категорично победи Латвия с 3:0 (25:17, 25:16, 25:16) в първия осминафинален сблъсък от турнира, изигран в София.

Селекционерът на лидера в световната ранглиста Никола Гърбич използва целия си състав, като поляците контролираха двубоя през по-голямата част от времето. В първите две части „дружина полска“ бързо натрупваше преднина, докато в третия гейм латвийците оказаха първоначална съпротива и поведоха с 8:6. След десетата точка обаче фаворитите си върнаха инициативата и затвориха мача без затруднения. Това бе трета поредна чиста победа за Полша срещу този съперник в преките им сблъсъци.

Най-резултатен за победата бе Томаш Форнал с 19 точки (6 от които на блокада), а Шимон Якубишак допринесе с още 11 пункта.

На четвъртфиналите Полша очаква победителя от мача между България и Германия. Припомняме, че именно българските национали нанесеха единствената сътресение на поляците в груповата фаза, побеждавайки ги с 3:2 гейма и прекъсвайки серията им от 21 поредни победи.

Евроволей 2026 се провежда съвместно в България, Италия, Финландия и Румъния. Шампионът от надпреварата ще си осигури директна квота за Олимпийските игри в Лос Анджелис, а първите три тима в крайното класиране си гарантират участие на Световното първенство през 2027 година.