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Арда и Черно море не излъчиха победител в Кърджали

Арда и Черно море не излъчиха победител в Кърджали

19 Септември, 2026 20:55 461 0

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В заключителните минути на сблъсъка варненци останаха с десет души

Арда и Черно море не излъчиха победител в Кърджали - 1
Кадър: Diema Sport
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Арда Кърджали и Черно море Варна завършиха наравно 1:1 в оспорван двубой от 10-ия кръг на Първа лига. Развръзката в срещата настъпи през втората част, когато двата тима си размениха по едно попадение в рамките на броени минути.

Гостите от Варна откриха резултата в 70-ата минута с попадение на Георги Лазаров. Радостта на „моряците“ обаче бе кратка, тъй като в 74-ата минута резервата Антонио Вутов възстанови равенството за домакините с прецизен удар.

В заключителните минути на сблъсъка Черно море остана с десет души на терена, след като бранителят Живко Атанасов получи директен червен картон в 88-ата минута.

След тази подялба на точките възпитаниците на Александър Тунчев заема 5-о място във временното класиране с актив от 17 точки. Съставът на Илиан Илиев се намира на 12-а позиция с 6 пункта.

Първа лига - 10 кръг:


Славия - ЦСКА 1948 1:2
Дунав Русе - Ботев Враца 2:2
Септември София - Ботев Пловдив 0:3
Арда Кърджали - Черно море Варна 1:1

20 септември - неделя, 15:15
Спартак Варна - Локомотив София

20 септември - неделя, 17:45
Локомотив Пловдив - ЦСКА

Левски - Лудогорец - отложен


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