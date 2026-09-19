Арда и Черно море не излъчиха победител в Кърджали

Арда Кърджали и Черно море Варна завършиха наравно 1:1 в оспорван двубой от 10-ия кръг на Първа лига. Развръзката в срещата настъпи през втората част, когато двата тима си размениха по едно попадение в рамките на броени минути.

Гостите от Варна откриха резултата в 70-ата минута с попадение на Георги Лазаров. Радостта на „моряците“ обаче бе кратка, тъй като в 74-ата минута резервата Антонио Вутов възстанови равенството за домакините с прецизен удар.

В заключителните минути на сблъсъка Черно море остана с десет души на терена, след като бранителят Живко Атанасов получи директен червен картон в 88-ата минута.

След тази подялба на точките възпитаниците на Александър Тунчев заема 5-о място във временното класиране с актив от 17 точки. Съставът на Илиан Илиев се намира на 12-а позиция с 6 пункта.

Първа лига - 10 кръг:



Славия - ЦСКА 1948 1:2

Дунав Русе - Ботев Враца 2:2

Септември София - Ботев Пловдив 0:3

Арда Кърджали - Черно море Варна 1:1

20 септември - неделя, 15:15

Спартак Варна - Локомотив София

20 септември - неделя, 17:45

Локомотив Пловдив - ЦСКА

Левски - Лудогорец - отложен