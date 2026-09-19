Новини
Спорт »
Световен футбол »
Нюкасъл нанесе първа загуба на Хъл Сити след ранен ураган на „Сейнт Джеймсис Парк“

Нюкасъл нанесе първа загуба на Хъл Сити след ранен ураган на „Сейнт Джеймсис Парк“

19 Септември, 2026 20:27 407 0

  • нюкасъл-
  • хъл сити-
  • висша лига-
  • джо уилък-
  • люис хол-
  • харви барнс-
  • йоан уиса-
  • мохамед белуми-
  • мохамед-али шо-
  • футболни новини

„Свраките“ нанесоха двоен удар до 7-ата минута

Нюкасъл нанесе първа загуба на Хъл Сити след ранен ураган на „Сейнт Джеймсис Парк“ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Нюкасъл Юнайтед надделя с 2:1 над Хъл Сити в интригуващ двубой от 5-ия кръг на английската Висша лига. Срещата на стадион „Сейнт Джеймсис Парк“ започна по възможно най-добрия начин за домакините, които си осигуриха комфортна преднина още в началните минути.

„Свраките“ нанесоха двоен удар до 7-ата минута – първо Джо Уилък откри резултата в 3-ата минута, а четири по-късно Люис Хол покачи на 2:0. И за двете попадения ключова роля изигра крилото Харви Барнс, който се отличи с две асистенции. В продължението на първото полувреме Нюкасъл изпусна шанс да затвори мача, след като Йоан Уиса пропусна дузпа.

През второто полувреме гостите вдигнаха оборотите и върнаха интригата в 67-ата минута. Мохамед Белуми асистира на Мохамед-Али Шо, който бе точен за 2:1. До края на срещата „тигрите“ упражниха сериозен натиск в търсене на изравнителен гол, но отбраната на домакините удържа преднината си.

След този триумф Нюкасъл вече заема 8-а позиция с актив от 8 точки. За Хъл Сити това бе първо поражение от началото на шампионата, като тимът също разполага с 8 точки и заема 7-мо място поради по-добрата си голова разлика.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове