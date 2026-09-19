Нюкасъл нанесе първа загуба на Хъл Сити след ранен ураган на „Сейнт Джеймсис Парк“

Нюкасъл Юнайтед надделя с 2:1 над Хъл Сити в интригуващ двубой от 5-ия кръг на английската Висша лига. Срещата на стадион „Сейнт Джеймсис Парк“ започна по възможно най-добрия начин за домакините, които си осигуриха комфортна преднина още в началните минути.

„Свраките“ нанесоха двоен удар до 7-ата минута – първо Джо Уилък откри резултата в 3-ата минута, а четири по-късно Люис Хол покачи на 2:0. И за двете попадения ключова роля изигра крилото Харви Барнс, който се отличи с две асистенции. В продължението на първото полувреме Нюкасъл изпусна шанс да затвори мача, след като Йоан Уиса пропусна дузпа.

През второто полувреме гостите вдигнаха оборотите и върнаха интригата в 67-ата минута. Мохамед Белуми асистира на Мохамед-Али Шо, който бе точен за 2:1. До края на срещата „тигрите“ упражниха сериозен натиск в търсене на изравнителен гол, но отбраната на домакините удържа преднината си.

След този триумф Нюкасъл вече заема 8-а позиция с актив от 8 точки. За Хъл Сити това бе първо поражение от началото на шампионата, като тимът също разполага с 8 точки и заема 7-мо място поради по-добрата си голова разлика.