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България отпадна драматично от Евроволей 2026 след тайбрек срещу Германия в София

България отпадна драматично от Евроволей 2026 след тайбрек срещу Германия в София

19 Септември, 2026 21:37 735 25

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"Лъвовете" изпуснаха преднина от два гейма

България отпадна драматично от Евроволей 2026 след тайбрек срещу Германия в София - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Мъжкият национален отбор по волейбол на България претърпя болезнено отпадане на осминафиналите на Евроволей 2026. В изпълнена с драматизъм среща пред родна публика в зала „Арена 8888“ в София, възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини отстъпиха пред Германия с 2:3 гейма (25:21, 25:21, 19:25, 23:25, 12:15), след като водеха с 2:0 части.

Българските трибуни ликуваха през първите две части, когато „лъвовете“ наложиха тотален контрол, водени от безупречен сервис на Александър Николов, Симеон Николов и Илия Петков. Втората част бе затворена от Денислав Бърдаров за 25:21.

Повратният момент настъпи в третия сет, когато воденият от Масимо Боти тим на Германия подобри значително атаката и блокадата си. Въпреки силната игра на появилия се като резерва Мартин Атанасов, германците намалиха пасива си. В оспорвания четвърти гейм момчетата на Бленджини допуснаха серия от четири поредни точки при 18:18 и въпреки сервиса със скорост от 132 км/ч на Симеон Николов в края, Бундестимът вкара мача в тайбрек.

В решаващата пета част грешките от начален удар за българите натежаха в най-критичните моменти, което позволи на Германия да стигне до три мачбола при 14:11 и да затвори двубоя след сервис в мрежата на Атанасов.

Най-резултатен за България бе Александър Николов с 23 точки, а Аспарух Аспарухов добави 13. За победителите от Германия Ерик Рьорс бе над всички с 20 пункта.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    10 2 Отговор
    Ако им биех началните удари щяха да бият.

    21:38 19.09.2026

  • 2 Факт

    9 0 Отговор
    Трагедия - на дупена

    21:40 19.09.2026

  • 3 Исторически факти

    13 5 Отговор
    Аз нали ви казах… Старши треньорът на българския мъжки национален отбор по волейбол, италианският "специалист" Джанлоренцо Бленджини трябва да бъде изгонен веднага от България. Бездарен некадърник... Успя с голяма мъка да ни класира трети в групата, след Полша и Украйна. Освен това, адски много прилича на онова сирийско леке с български паспорт, Руслан Трад. Германците ни разнебитиха насред София... Лека нощ.

    Коментиран от #10

    21:41 19.09.2026

  • 4 Оби

    3 0 Отговор
    до тук ...

    21:42 19.09.2026

  • 5 Българин

    11 1 Отговор
    Много си повярваха! Яд ме е,но немеца си е немец! Пожелавам им успех срещу поляците!

    21:43 19.09.2026

  • 6 Счетоводител

    5 1 Отговор
    В коментар тук след мача с Полша написах нещо с което хванах доста минуси, ама се оказах прав. В спорта 60% е психика, психология и малка доза спортно щастие. Е, този път отбора и федерация за кой ли път действаха емоционално, а не рационално. И Полша и Украйна имат леки съперници, а ние приключихме. Манталитет, какво да се прави.....Иначе световните вицешампиони са такива с един мач 3:2 срещу САЩ, няма друг сериозен мач да са взели.

    21:44 19.09.2026

  • 7 Простьо

    9 0 Отговор
    Липса на психика. При две точки преднина в четвъртия гейм, ни обърнаха.

    21:45 19.09.2026

  • 8 Някой

    10 2 Отговор
    Германците разкриха българските шушумиги!
    Браво на германците - все пак са голяма нация.
    Ние сме си некадърници по рождение, тъй че ще преглътнем разочарованието. Нито е за първи, нито за последен път!
    Поне сега ще спим спокойно!

    21:46 19.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 РЕАЛИСТ

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Исторически факти":

    Прав си. Видя се , че Аспарухов не може да вкарва сервиз и не го изгони. Дразнеха ме коментаторите. Все едно гледаха друг мач. Толкова слаб волейболен отбор не съм гледал. Лоша блокада, никаква идея в нападение. Разчитаха само на грешки на немците. Правилото се доказа във волейбола. Не биеш ли 3:0 , падаш с 3:2. Срам.

    21:47 19.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 покажете премиера сбялата риза...

    3 1 Отговор
    Най лесно е да се каже ....такива бяха и родителите им...истината е по друга.това бе двуостър мач ,немците съм ги гледал на едно първенство в софия ,имахме безброй мач-бола...тогава точката се печелеше от ДВа пъти...играехме финал и бг-загуби.единственно ме зарадваха физиономиите на биг-бос и президента премиер с бялата риза.добре ,че сте вие медиите за да изкарвате ....искъра по дълбок от волга ,а волга по голяма от мисисипи....и по дълбока от тихия океан...Пс..сега ще говорите пак за децата николови ,как са най дори в света и колко велик е стойков...радвам се ,че не казахте и дума за топалов,защото никой от вас няма знания да коментира нито шах нито блиц,а блица не е шах ,но се играе по шахматни правила.

    21:49 19.09.2026

  • 13 Полша

    6 3 Отговор
    Имате късмет, че не трябва да играете срещу Полша на четвъртфинала. След поведението на вашите волейболисти щяхте да получите такъв урок по волейбол пред собствената си публика, че щяхте да го помните до края на живота си.

    Коментиран от #21

    21:50 19.09.2026

  • 14 пешо

    5 0 Отговор
    сами се биха

    Коментиран от #17, #24

    21:51 19.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Фактура

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "пешо":

    Абсолютно

    21:52 19.09.2026

  • 18 "Лъвове"?

    2 0 Отговор
    Лъвовете не полагат политкоректно. Получиха си заслуженото след комедията с Украйна!

    21:53 19.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Шушумигите

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Полша":

    на Европа. Евреите ревали когато се пръкнали поляците. Хитрите евро мишки пак на финал.

    22:00 19.09.2026

  • 22 Ърп

    2 0 Отговор
    Защо сме такива,защо? Смачкана нация!

    22:01 19.09.2026

  • 23 Али

    1 1 Отговор
    Ми науя дреме! Да не са ме шлякали мен!

    22:03 19.09.2026

  • 24 РЕАЛИСТ

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "пешо":

    Не, колкото и да ме боли да го призная, немците бяха по-добри. Хванеха ли сервиз , грешка нямаха, добра комбинация и ни наказваха. Нашите се мотаха, като мухи без глави.

    22:03 19.09.2026

  • 25 Майстора

    1 0 Отговор
    Още като чух коментаторите на мача как Германия не се срещала в групата си със сериозни съперници, ми стана ясно накъде отиваме.Да си в първите 16 в Европа не е резил, но с такива коментатори-аматьори БТВ се излага много.

    22:05 19.09.2026

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