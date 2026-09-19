България отпадна драматично от Евроволей 2026 след тайбрек срещу Германия в София

Мъжкият национален отбор по волейбол на България претърпя болезнено отпадане на осминафиналите на Евроволей 2026. В изпълнена с драматизъм среща пред родна публика в зала „Арена 8888“ в София, възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини отстъпиха пред Германия с 2:3 гейма (25:21, 25:21, 19:25, 23:25, 12:15), след като водеха с 2:0 части.
Българските трибуни ликуваха през първите две части, когато „лъвовете“ наложиха тотален контрол, водени от безупречен сервис на Александър Николов, Симеон Николов и Илия Петков. Втората част бе затворена от Денислав Бърдаров за 25:21.
Повратният момент настъпи в третия сет, когато воденият от Масимо Боти тим на Германия подобри значително атаката и блокадата си. Въпреки силната игра на появилия се като резерва Мартин Атанасов, германците намалиха пасива си. В оспорвания четвърти гейм момчетата на Бленджини допуснаха серия от четири поредни точки при 18:18 и въпреки сервиса със скорост от 132 км/ч на Симеон Николов в края, Бундестимът вкара мача в тайбрек.
В решаващата пета част грешките от начален удар за българите натежаха в най-критичните моменти, което позволи на Германия да стигне до три мачбола при 14:11 и да затвори двубоя след сервис в мрежата на Атанасов.
Най-резултатен за България бе Александър Николов с 23 точки, а Аспарух Аспарухов добави 13. За победителите от Германия Ерик Рьорс бе над всички с 20 пункта.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
21:38 19.09.2026
2 Факт
21:40 19.09.2026
3 Исторически факти
Коментиран от #10
21:41 19.09.2026
4 Оби
21:42 19.09.2026
5 Българин
21:43 19.09.2026
6 Счетоводител
21:44 19.09.2026
7 Простьо
21:45 19.09.2026
8 Някой
Браво на германците - все пак са голяма нация.
Ние сме си некадърници по рождение, тъй че ще преглътнем разочарованието. Нито е за първи, нито за последен път!
Поне сега ще спим спокойно!
21:46 19.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 РЕАЛИСТ
До коментар #3 от "Исторически факти":Прав си. Видя се , че Аспарухов не може да вкарва сервиз и не го изгони. Дразнеха ме коментаторите. Все едно гледаха друг мач. Толкова слаб волейболен отбор не съм гледал. Лоша блокада, никаква идея в нападение. Разчитаха само на грешки на немците. Правилото се доказа във волейбола. Не биеш ли 3:0 , падаш с 3:2. Срам.
21:47 19.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 покажете премиера сбялата риза...
21:49 19.09.2026
13 Полша
Коментиран от #21
21:50 19.09.2026
14 пешо
Коментиран от #17, #24
21:51 19.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Фактура
До коментар #14 от "пешо":Абсолютно
21:52 19.09.2026
18 "Лъвове"?
21:53 19.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Шушумигите
До коментар #13 от "Полша":на Европа. Евреите ревали когато се пръкнали поляците. Хитрите евро мишки пак на финал.
22:00 19.09.2026
22 Ърп
22:01 19.09.2026
23 Али
22:03 19.09.2026
24 РЕАЛИСТ
До коментар #14 от "пешо":Не, колкото и да ме боли да го призная, немците бяха по-добри. Хванеха ли сервиз , грешка нямаха, добра комбинация и ни наказваха. Нашите се мотаха, като мухи без глави.
22:03 19.09.2026
25 Майстора
22:05 19.09.2026