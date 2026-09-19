България отпадна драматично от Евроволей 2026 след тайбрек срещу Германия в София

Мъжкият национален отбор по волейбол на България претърпя болезнено отпадане на осминафиналите на Евроволей 2026. В изпълнена с драматизъм среща пред родна публика в зала „Арена 8888“ в София, възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини отстъпиха пред Германия с 2:3 гейма (25:21, 25:21, 19:25, 23:25, 12:15), след като водеха с 2:0 части.

Българските трибуни ликуваха през първите две части, когато „лъвовете“ наложиха тотален контрол, водени от безупречен сервис на Александър Николов, Симеон Николов и Илия Петков. Втората част бе затворена от Денислав Бърдаров за 25:21.

Повратният момент настъпи в третия сет, когато воденият от Масимо Боти тим на Германия подобри значително атаката и блокадата си. Въпреки силната игра на появилия се като резерва Мартин Атанасов, германците намалиха пасива си. В оспорвания четвърти гейм момчетата на Бленджини допуснаха серия от четири поредни точки при 18:18 и въпреки сервиса със скорост от 132 км/ч на Симеон Николов в края, Бундестимът вкара мача в тайбрек.

В решаващата пета част грешките от начален удар за българите натежаха в най-критичните моменти, което позволи на Германия да стигне до три мачбола при 14:11 и да затвори двубоя след сервис в мрежата на Атанасов.

Най-резултатен за България бе Александър Николов с 23 точки, а Аспарух Аспарухов добави 13. За победителите от Германия Ерик Рьорс бе над всички с 20 пункта.