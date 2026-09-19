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България загуби от Дания за Купа „Дейвис“

България загуби от Дания за Купа „Дейвис“

19 Септември, 2026 21:27 561 5

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Съперникът ни победи с 3:2 успеха

България загуби от Дания за Купа „Дейвис“ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

България загуби с 2:3 победи от Дания в мача от Световна група I на световното отборно първенство по тенис за мъже – Купа „Дейвис". Двубоят се игра в зала „Royal Stage" в Хилерьод – предградие на Копенхаген.

Така България ще играе през следващия февруари за оставане в Световна група I.


В петата решителна среща Илиян Радулов загуби с 2:6, 4:6 от Елмер Мьолер за час и 28 минути игра.

Радулов спечели първия гейм в мача, но загуби следващите пет, а след това отстъпи с 2:6 в първия сет.

Българинът проби първи за 3:1 във втората част. Мьолер веднага върна пробива, но Радулов отново стигна до пробив, за да поведе с 4:2. За съжаление Илиян загуби следващите четири гейма и в крайна сметка отстъпи с 4:6.


По-рано днес Александър Донски и Пьотр Нестеров показаха невероятен характер и победиха с 4:6, 6:2, 7:6(6) Аугуст Холмгрен и Йоханес Ингилдсен в срещата на двойки, за да дадат преднина на България с 2:1 победи.


След това Григор Димитров допусна обрат и загуби с 6:3, 3:6, 6:7(4) от Холгер Руне след два часа и две минути игра.

България се представи в състав Григор Димитров, Александър Донски, Пьотр Нестеров, Илиян Радулов и Александър Василев.

Капитан на тима е Валентин Димов. В щаба на националния отбор са още помощник-треньорът Тихомир Грозданов, лекарят Георги Попов, масажистът Любомир Панев и нутриционистът Слави Славов.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    4 1 Отговор
    Нормално! Нали сме българи, свикнали сме да губим във всичко. Народопсихология. А може би карма?
    Нищо ново не се е случило

    21:36 19.09.2026

  • 2 Факт

    3 0 Отговор
    Факт

    21:37 19.09.2026

  • 3 Фактура

    3 0 Отговор
    А волейболите ...трагедия

    21:38 19.09.2026

  • 4 12345

    1 2 Отговор
    Загубиха ,защото играха по слабо от датчаните.очаквах повече от радулов,но както неведнъж съм казвал....роденият в бг диша пораженчески въздух!

    21:38 19.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

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