Кибератаки белязаха втория ден от парламентарните избори в Русия

Вторият ден от тридневните парламентарни избори в Русия премина на фона на съобщения за кибератаки срещу системите за гласуване и комуникационната инфраструктура. Руските власти заявиха в събота, че атаките са били отблъснати и не са нарушили провеждането на вота. Информацията беше публикувана от Reuters през последните часове.
Председателят на руската Централна избирателна комисия Ела Памфилова заяви, че атаките срещу изборната инфраструктура продължават, но по думите ѝ те се неутрализират успешно. В Москва системата за дистанционно електронно гласуване е била подложена на силна атака през нощта, съобщиха властите.
Руското Министерство на цифровото развитие съобщи отделно за опит за саботаж срещу комуникационни линии в Далечния изток. Според министерството връзките са били възстановени и гласуването не е прекъснато. Reuters отбелязва, че президентът Владимир Путин по-рано обвини Украйна в опити за намеса в изборите, но не представи доказателства за това твърдение.
По официални данни на Централната избирателна комисия избирателната активност в Русия към 14:00 ч. московско време в събота е достигнала 32,58%. Вотът започна на 18 септември и ще приключи на 20 септември. Първите резултати се очакват след затварянето на последните секции в неделя вечерта.
Това са първите избори за Държавната дума след началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна през февруари 2022 г. Избират се всичките 450 депутати в долната камара на руския парламент – половината чрез партийни листи, а останалите в едномандатни райони.
Политическата конкуренция на изборите е ограничена. Reuters посочва, че повечето кандидати, открито обявили се срещу войната в Украйна, не са допуснати до участие. Либералната партия „Яблоко“, която настоява за прекратяване на огъня, беше засегната от решение на Върховния съд за нарушения на изборните правила – обвинения, които партията отхвърля. Нейни представители все пак участват в някои едномандатни райони.
Управляващата „Единна Русия“, която подкрепя Владимир Путин, разполага с доминиращо присъствие в настоящата Дума. Кремъл представя изборите и като показател за обществената подкрепа за държавната политика по време на войната. Путин призова гражданите да участват във вота и заяви, че резултатът трябва да покаже, че „милиони хора стоят зад“ руските военнослужещи.
Изборите предизвикаха и нов дипломатически спор с Молдова. Москва планира да отвори 15 избирателни секции в сепаратисткия регион Приднестровие, където според Русия около 220 000 жители имат руски паспорти. Кишинев възрази срещу решението и определи откриването на секции извън руското посолство като „неприемливо и враждебно“.
Молдовското правителство заявява, че не може да гарантира контрол върху изборните процедури в Приднестровието. Русия отхвърля тези възражения и настоява, че руските граждани в региона имат право да участват във вота. При изборите през 2021 г. Москва отвори 27 секции там, като над 76% от гласувалите подкрепиха „Единна Русия“.
Русия провежда гласуване и в контролирани от нея украински територии. Украйна отхвърля изборния процес в окупираните райони и не признава неговата легитимност.
Към момента няма окончателни резултати от парламентарния вот. Гласуването продължава до неделя, 20 септември, а почти пълните резултати се очакват в понеделник.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Малко факти
Средна заплата в Тексас: $5,646
Минимална заплата: $1,257
• Население на Тексас: 32,101,064 души
• Територия на Тексас: 695,662 км²
БВП на Русия: $2,561 млрд
Средна заплата в Русия: $594
Минимална заплата: $323
Население на Русия: 143,002,165 души
• Територия на Русия: 17,098,246 km²
Коментиран от #10
21:23 19.09.2026
2 Това няма значение
Хахахаха
78.2..%
21:24 19.09.2026
3 Тошко
21:25 19.09.2026
4 Про100 💪👑💯
21:27 19.09.2026
5 Путлето печели изборите
21:29 19.09.2026
6 Москаль
И вече 27 г.. царува над робите монголски
21:30 19.09.2026
7 Слуз Гноев
21:30 19.09.2026
8 И Киев е Руски
Коментиран от #11, #13, #15
21:32 19.09.2026
9 Слуз Гноев
21:32 19.09.2026
10 Кина
До коментар #1 от "Малко факти":Ето ти неудобните факти..! Сащ и нато плашат европейските лидери с руска война и маймуняците се надпреварват кой пръв да купува оръжия и бомби за милиарди..! Война няма как да има поради простата причина че ЕС не е ядрена сила и никога няма да бъде..!
Коментиран от #16
21:33 19.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Фани се гръммни а?
До коментар #8 от "И Киев е Руски":Ще свършиш нещо полезно за себе си и околните.
21:47 19.09.2026
14 Джихади Йово
21:48 19.09.2026
15 Киев като е руски, теб кво те грее?
До коментар #8 от "И Киев е Руски":Много сте ми интересни такива. Не ви дреме за България, вълнувате се за страна, в която никой не се интересува от нас, а ако някой изобщо се сети, или ще ни заплаши, или ще ни обещае да ни изкупи. Постоянно повтарят, че сме воювали срещу тях в две световни войни, че и азбуката им била македонска. Пък и да си ги обичаш, що трябва да мразиш украинците? Можеш ли да различиш едните от другите?
21:48 19.09.2026
16 Гичка
До коментар #10 от "Кина":Никога не казвай никога🤣😂😂
21:53 19.09.2026