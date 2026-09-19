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Кибератаки белязаха втория ден от парламентарните избори в Русия

Кибератаки белязаха втория ден от парламентарните избори в Русия

19 Септември, 2026 21:21 539 16

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  • избори-
  • парламент-
  • избирателна активност

Избирателната активност достигна 33%

Кибератаки белязаха втория ден от парламентарните избори в Русия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Вторият ден от тридневните парламентарни избори в Русия премина на фона на съобщения за кибератаки срещу системите за гласуване и комуникационната инфраструктура. Руските власти заявиха в събота, че атаките са били отблъснати и не са нарушили провеждането на вота. Информацията беше публикувана от Reuters през последните часове.

Председателят на руската Централна избирателна комисия Ела Памфилова заяви, че атаките срещу изборната инфраструктура продължават, но по думите ѝ те се неутрализират успешно. В Москва системата за дистанционно електронно гласуване е била подложена на силна атака през нощта, съобщиха властите.

Руското Министерство на цифровото развитие съобщи отделно за опит за саботаж срещу комуникационни линии в Далечния изток. Според министерството връзките са били възстановени и гласуването не е прекъснато. Reuters отбелязва, че президентът Владимир Путин по-рано обвини Украйна в опити за намеса в изборите, но не представи доказателства за това твърдение.

По официални данни на Централната избирателна комисия избирателната активност в Русия към 14:00 ч. московско време в събота е достигнала 32,58%. Вотът започна на 18 септември и ще приключи на 20 септември. Първите резултати се очакват след затварянето на последните секции в неделя вечерта.

Това са първите избори за Държавната дума след началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна през февруари 2022 г. Избират се всичките 450 депутати в долната камара на руския парламент – половината чрез партийни листи, а останалите в едномандатни райони.

Политическата конкуренция на изборите е ограничена. Reuters посочва, че повечето кандидати, открито обявили се срещу войната в Украйна, не са допуснати до участие. Либералната партия „Яблоко“, която настоява за прекратяване на огъня, беше засегната от решение на Върховния съд за нарушения на изборните правила – обвинения, които партията отхвърля. Нейни представители все пак участват в някои едномандатни райони.

Управляващата „Единна Русия“, която подкрепя Владимир Путин, разполага с доминиращо присъствие в настоящата Дума. Кремъл представя изборите и като показател за обществената подкрепа за държавната политика по време на войната. Путин призова гражданите да участват във вота и заяви, че резултатът трябва да покаже, че „милиони хора стоят зад“ руските военнослужещи.

Изборите предизвикаха и нов дипломатически спор с Молдова. Москва планира да отвори 15 избирателни секции в сепаратисткия регион Приднестровие, където според Русия около 220 000 жители имат руски паспорти. Кишинев възрази срещу решението и определи откриването на секции извън руското посолство като „неприемливо и враждебно“.

Молдовското правителство заявява, че не може да гарантира контрол върху изборните процедури в Приднестровието. Русия отхвърля тези възражения и настоява, че руските граждани в региона имат право да участват във вота. При изборите през 2021 г. Москва отвори 27 секции там, като над 76% от гласувалите подкрепиха „Единна Русия“.

Русия провежда гласуване и в контролирани от нея украински територии. Украйна отхвърля изборния процес в окупираните райони и не признава неговата легитимност.

Към момента няма окончателни резултати от парламентарния вот. Гласуването продължава до неделя, 20 септември, а почти пълните резултати се очакват в понеделник.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Малко факти

    4 2 Отговор
    БВП на щата Тексас: $3 035 млрд

    Средна заплата в Тексас: $5,646

    Минимална заплата: $1,257

    • Население на Тексас: 32,101,064 души

    • Територия на Тексас: 695,662 км²

    БВП на Русия: $2,561 млрд

    Средна заплата в Русия: $594

    Минимална заплата: $323

    Население на Русия: 143,002,165 души

    • Територия на Русия: 17,098,246 km²

    Коментиран от #10

    21:23 19.09.2026

  • 2 Това няма значение

    5 1 Отговор
    Резултатите излязоха преди седмица
    Хахахаха
    78.2..%

    21:24 19.09.2026

  • 3 Тошко

    4 0 Отговор
    На това в Русия ако му викате избори, като в България пълна измама.

    21:25 19.09.2026

  • 4 Про100 💪👑💯

    4 1 Отговор
    ГЕРБ и ДПС също фалшифицираха изборите ни.

    21:27 19.09.2026

  • 5 Путлето печели изборите

    4 1 Отговор
    С 100,59%.

    21:29 19.09.2026

  • 6 Москаль

    6 1 Отговор
    Вовка го назначиха без избори, след ПРЕВРАТА в моксель!
    И вече 27 г.. царува над робите монголски

    21:30 19.09.2026

  • 7 Слуз Гноев

    1 1 Отговор
    Падането на желязната завеса бвше най-голямата грешка на запада. Убедиха го, че дяволът не съще6.

    21:30 19.09.2026

  • 8 И Киев е Руски

    1 5 Отговор
    В интервю за „До Ржечи“ политикът твърди, че Буданов е споменал месечните загуби на Киев – 30 000 убити и ранени. Запаловски също така посочи видеоклипове и снимки на цивилни, насилствено отвличани от улиците на населените места и изпращани на фронтовата линия с белезници, за да не могат да избягат. Той добави, че ако такива „мотивирани“ бойци бъдат изпратени на фронта, те ще вдигнат бялото знаме при първа възможност

    Коментиран от #11, #13, #15

    21:32 19.09.2026

  • 9 Слуз Гноев

    2 1 Отговор
    съществува

    21:32 19.09.2026

  • 10 Кина

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "Малко факти":

    Ето ти неудобните факти..! Сащ и нато плашат европейските лидери с руска война и маймуняците се надпреварват кой пръв да купува оръжия и бомби за милиарди..! Война няма как да има поради простата причина че ЕС не е ядрена сила и никога няма да бъде..!

    Коментиран от #16

    21:33 19.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Фани се гръммни а?

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "И Киев е Руски":

    Ще свършиш нещо полезно за себе си и околните.

    21:47 19.09.2026

  • 14 Джихади Йово

    3 1 Отговор
    " атаките са били отблъснати и не са нарушили провеждането на вота" - а нарушителите въдворени ли са в ГУЛАГ??

    21:48 19.09.2026

  • 15 Киев като е руски, теб кво те грее?

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "И Киев е Руски":

    Много сте ми интересни такива. Не ви дреме за България, вълнувате се за страна, в която никой не се интересува от нас, а ако някой изобщо се сети, или ще ни заплаши, или ще ни обещае да ни изкупи. Постоянно повтарят, че сме воювали срещу тях в две световни войни, че и азбуката им била македонска. Пък и да си ги обичаш, що трябва да мразиш украинците? Можеш ли да различиш едните от другите?

    21:48 19.09.2026

  • 16 Гичка

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Кина":

    Никога не казвай никога🤣😂😂

    21:53 19.09.2026

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