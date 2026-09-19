Григор Димитров загуби от Холгер Руне и Дания изравни на България за Купа „Дейвис“

Григор Димитров загуби от Холгер Руне и така резултата между България и Дания е 2:2 победи в мача от Световна група I на световното отборно първенство по тенис за мъже – Купа „Дейвис". Така всичко в този сблъсък ще бъде решено в петия решителен мач. Двубоят се играе в зала „Royal Stage" в Хилерьод – предградие на Копенхаген, с капацитет 2800 зрители.

Григор Димитров допусна обрат и загуби с 6:3, 3:6, 6:7(4) Холгер от Руне след два часа и две минути страхотна битка на корта.

Първата ракета на България спаси пет точки за пробив в първите се два сервис гейма. Димитров успя да прибие бившия №4 в света за 5:3 и след това затвори сета на собствен сервис с 6:3.



Българинът изостана с 0:2 в началото на втория сет, успя да върне пробеви за 1:2, но отново загуби подаването си за 1:3. До края на сета нови пробиви нямаше и след 6:3 Руне изравни резлутата.



Димитров допусна пробив още в първия гейм на третата част, а след това изостана с 3:5. В този момент българина показа харакрет и успя да спечели три поредни гейма за да поведе с 6:5. След това се стигна до тайбрек, който за съжаление Димитров загуби с 4:7 точки.



По-рано днес Александър Донски и Пьотр Нестеров показаха невероятен характер и победиха с 4:6, 6:2, 7:6(6) Аугуст Холмгрен и Йоханес Ингилдсен в срещата на двойки.



Така всичко в този драматичен сблъсък ще бъде решено в срещата на двойки, за която първоначално са записани Илиян Радулов и Елмер Мьолер.