Марин Льо Пен и лидерът на „Национален сбор“ Жордан Бардела излязоха с необичайно твърдо съвместно изявление срещу Москва, в което заявиха, че Русия не може да „диктува пряко или косвено“ политиката на Франция чрез сплашване, заплахи, дестабилизация или психологически натиск. Позицията беше публикувана в събота, 19 септември, след среща в Елисейския дворец, посветена на международната обстановка и рисковете за сигурността на Франция.

В изявлението си Льо Пен и Бардела подчертават, че „никаква провокация, тайна операция или действие за дестабилизация“ не може да накара Франция да улесни постигането на руските военни цели в Украйна. В същото време те запазват позицията си, че размерът и условията на френската финансова помощ за Киев трябва да останат предмет на вътрешнополитически дебат.

Двамата отделно осъдиха решението на Москва да постави под временна администрация руския бизнес на европейски компании, сред които Nestlé и Auchan. Те определиха това като „враждебен акт“, който засяга интересите и правата на европейския бизнес. Решението за активите на двете компании беше взето с указ на Владимир Путин, а управлението им беше прехвърлено временно на руската L.E.V. Management.

Позицията на Льо Пен и Бардела идва ден след като френският президент Еманюел Макрон събра лидерите на парламентарно представените политически сили за брифинг за войната в Украйна, конфликта в Близкия изток и заплахите за националната сигурност. След срещата Макрон заяви, че през последните седмици руските хибридни заплахи срещу Европа и Франция са се засилили.

Френският президент нареди на правителството да подготви план за защита на критичната инфраструктура и чувствителни обекти от отбранителната индустрия срещу кибератаки и атаки с дронове. Париж посочва като част от по-широкия риск и действия, които френските власти свързват с руски структури. Москва традиционно отхвърля обвиненията за организиране на хибридни операции срещу европейски държави.