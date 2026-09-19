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Льо Пен: Русия не може да диктува политиката на Франция

Льо Пен: Русия не може да диктува политиката на Франция

19 Септември, 2026 21:35 601 12

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  • марин льо пен

Тя и Жордан Бардела осъдиха „враждебните действия“ на Русия и подкрепиха засилването на защитата на стратегическата инфраструктура във Франция

Льо Пен: Русия не може да диктува политиката на Франция - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Марин Льо Пен и лидерът на „Национален сбор“ Жордан Бардела излязоха с необичайно твърдо съвместно изявление срещу Москва, в което заявиха, че Русия не може да „диктува пряко или косвено“ политиката на Франция чрез сплашване, заплахи, дестабилизация или психологически натиск. Позицията беше публикувана в събота, 19 септември, след среща в Елисейския дворец, посветена на международната обстановка и рисковете за сигурността на Франция.

В изявлението си Льо Пен и Бардела подчертават, че „никаква провокация, тайна операция или действие за дестабилизация“ не може да накара Франция да улесни постигането на руските военни цели в Украйна. В същото време те запазват позицията си, че размерът и условията на френската финансова помощ за Киев трябва да останат предмет на вътрешнополитически дебат.

Двамата отделно осъдиха решението на Москва да постави под временна администрация руския бизнес на европейски компании, сред които Nestlé и Auchan. Те определиха това като „враждебен акт“, който засяга интересите и правата на европейския бизнес. Решението за активите на двете компании беше взето с указ на Владимир Путин, а управлението им беше прехвърлено временно на руската L.E.V. Management.

Позицията на Льо Пен и Бардела идва ден след като френският президент Еманюел Макрон събра лидерите на парламентарно представените политически сили за брифинг за войната в Украйна, конфликта в Близкия изток и заплахите за националната сигурност. След срещата Макрон заяви, че през последните седмици руските хибридни заплахи срещу Европа и Франция са се засилили.

Френският президент нареди на правителството да подготви план за защита на критичната инфраструктура и чувствителни обекти от отбранителната индустрия срещу кибератаки и атаки с дронове. Париж посочва като част от по-широкия риск и действия, които френските власти свързват с руски структури. Москва традиционно отхвърля обвиненията за организиране на хибридни операции срещу европейски държави.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    0 3 Отговор
    Независима позиция!

    21:36 19.09.2026

  • 2 Луд

    11 1 Отговор
    Айде пак лицимерие по европейски.

    21:38 19.09.2026

  • 3 Овчар

    13 3 Отговор
    Политиката на Франция я диктува НАТО и САЩ като плаши ЕС с руска война и му продава оръжие за милиарди които на практика няма как да използва..! Краварите грабят с хитрост а бонаците плащат с кредит..!

    Коментиран от #5

    21:39 19.09.2026

  • 4 Луд

    7 2 Отговор
    Явно тези французи освен же го взе в устасион ,друго не разбират.

    21:39 19.09.2026

  • 5 Курабийката

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Овчар":

    Съгласна съм

    21:40 19.09.2026

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 2 Отговор
    А ПО УЛИЦИТЕ НА МАРСИЛИЯ - В ДРУГАТА ФРАНЦИЯ - НАРКОКАРТЕЛИТЕ НАПРАВО СИ СЕ СТРЕЛЯТ С КАЛАШНИКОВ:)

    Коментиран от #10

    21:40 19.09.2026

  • 7 Шопо

    6 0 Отговор
    Франция не може да диктува политиката на Русия

    21:43 19.09.2026

  • 8 Контра

    3 5 Отговор
    Русия не може да диктува политиката на България и Македония.

    21:45 19.09.2026

  • 9 Опа

    7 0 Отговор
    Ко стана сега? И Руснаците можели да назначават “особени търговски управители” 😂😂 а сме още в началото!
    Най-интересно ще е след отговора на замразените руски активи и опита за кражбата им, съответно и пропуснатите печалби!😩😩😂😂

    21:45 19.09.2026

  • 10 Я кажи

    2 3 Отговор

    До коментар #6 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Кой те назначи?

    21:47 19.09.2026

  • 11 ?????

    9 1 Отговор
    Уф.
    Тяхна си работа.
    А имат ли кво да кажат че френски ракети нападат Русия.
    И кво ще е ако руски ракети нападнат Франция.
    Или тва е друго? А?

    21:47 19.09.2026

  • 12 Пилотът Гошу

    4 0 Отговор
    Щом САЩ може, значи може и Русия... Не се пънете толкова...

    21:53 19.09.2026

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