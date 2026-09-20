Новини
Свят »
САЩ »
Над 45 милиарда долара струва на САЩ войната с Иран

Над 45 милиарда долара струва на САЩ войната с Иран

20 Септември, 2026 14:21 392 7

  • сащ-
  • иран-
  • война-
  • цена-
  • пентагон

Последната оценка на Пентагона е по-висока от предишните разчети

Над 45 милиарда долара струва на САЩ войната с Иран - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Разходите на САЩ за войната с Иран са достигнали 45,1 млрд. USD, показва последна оценка на Пентагона, предоставена на Конгреса. Сумата обаче не включва всички преки и косвени щети и затова крайната цена на конфликта вероятно ще бъде по-висока.

Към 3 септември преките военни разходи са възлизали на 43,6 млрд. USD, а още 1,5 млрд. USD са били необходими за допълнителни разходи за гориво. В тази сметка не влизат средствата за възстановяване на повредени американски военни бази и сгради, както и част от непреките оперативни разходи.

Новата оценка е значително над предишните разчети. Бюджетната служба на Конгреса изчисли, че до 1 август войната е струвала около 38 млрд. USD, а през юли Пентагонът говореше за приблизително 37,5 млрд. USD.

Голяма част от разходите са свързани с използваните боеприпаси и необходимостта от възстановяване на военните запаси. Според Бюджетната служба на Конгреса при запазване на сегашната интензивност военните действия могат да струват на САЩ още 2–3 млрд. долара месечно, като при нова ескалация сумата може да нарасне.

Пентагонът вече предупреди и за недостиг на някои ключови боеприпаси вследствие на продължителните операции. В отделен доклад на ведомствения инспекторат се посочват щети по американска техника и военна инфраструктура в региона, което допълнително увеличава финансовия натиск.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ротшилд

    4 2 Отговор
    западни роби.... и тези се смеят на руснаците за "диктатурата" буахаха

    14:23 20.09.2026

  • 2 Мдаа

    3 2 Отговор
    Дълга им вече е 40.06 трилиона. Всяка секунда расте. Само лихвите не могат да изплатят. От Китай съобщиха, че си изтеглят акции и облигации от САЩисаните банки.

    14:24 20.09.2026

  • 3 Последния Софиянец

    4 2 Отговор
    От петродоларите САЩ ще загубят по 500 млрд долара на година.

    14:28 20.09.2026

  • 4 тжва е само за оръжияцената а за

    3 2 Отговор
    Избомбените бази с техника не се знае по колко от обявената цена!

    14:28 20.09.2026

  • 5 ванс

    3 0 Отговор
    Поне 25 са откраднати!

    14:37 20.09.2026

  • 6 Бат Петьо Парчето

    0 0 Отговор
    ДРУГАРИ,КАК Е ДВИЖУХАТА,ЗАРАСНАХА ЛИ ВИ АНУСИТЕ

    14:40 20.09.2026

  • 7 Хи хи

    1 0 Отговор
    тагаренковците веднага да си пращат спестяванията на Америка за да и помогнат !!

    14:41 20.09.2026