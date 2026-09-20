Над 45 милиарда долара струва на САЩ войната с Иран

Разходите на САЩ за войната с Иран са достигнали 45,1 млрд. USD, показва последна оценка на Пентагона, предоставена на Конгреса. Сумата обаче не включва всички преки и косвени щети и затова крайната цена на конфликта вероятно ще бъде по-висока.

Към 3 септември преките военни разходи са възлизали на 43,6 млрд. USD, а още 1,5 млрд. USD са били необходими за допълнителни разходи за гориво. В тази сметка не влизат средствата за възстановяване на повредени американски военни бази и сгради, както и част от непреките оперативни разходи.

Новата оценка е значително над предишните разчети. Бюджетната служба на Конгреса изчисли, че до 1 август войната е струвала около 38 млрд. USD, а през юли Пентагонът говореше за приблизително 37,5 млрд. USD.

Голяма част от разходите са свързани с използваните боеприпаси и необходимостта от възстановяване на военните запаси. Според Бюджетната служба на Конгреса при запазване на сегашната интензивност военните действия могат да струват на САЩ още 2–3 млрд. долара месечно, като при нова ескалация сумата може да нарасне.

Пентагонът вече предупреди и за недостиг на някои ключови боеприпаси вследствие на продължителните операции. В отделен доклад на ведомствения инспекторат се посочват щети по американска техника и военна инфраструктура в региона, което допълнително увеличава финансовия натиск.