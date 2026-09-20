Омбудсманът предупреждава: Помощите за отопление на два транша могат да оставят хора без дърва

Омбудсманът реагира след репортаж на bTV по зрителски сигнал за проблеми с изплащането на помощите за отопление. Според обществения защитник разделянето на сумата на два транша, като вторият се получава след Нова година, може да затрудни закупуването на дърва и въглища преди началото на отоплителния сезон.

Призивът към Министерството на труда и социалната политика е промените в наредбата да бъдат преразгледани, така че хората да не останат без отопление през зимата.

В ефира на bTV 68-годишната Султанка от село Върбешница разказа, че няма никакви запаси от дърва. „Ако искате, ще ви вкарам вътре да видите – нямаме една клечка“, каза жената.

Вержиния Цветанова, която живее сама и е на минимална пенсия, също изрази недоволството си от новите правила. По думите ѝ ще получи общо 322 евро на два транша – първият от 128,78 евро до Нова година, а останалата сума след това. Тя изчислява, че първоначално получените средства няма да са достатъчни дори за два кубика дърва.

„Това на нищо не прилича. Откъде да вземем пари, като хората? Превозвачите на дърва карат по четири, по шест кубика. Най-големите студове – какво да се прави?“, коментира Вержиния.

Омбудсманът Велислава Делчева заяви пред bTV, че е предупредила за проблема още при обсъждането на промените. По думите ѝ доставчиците предлагат по-ниска цена при закупуване на по-голямо количество, а плащането обикновено се извършва веднага.

От социалното министерство посочват, че схемата е изготвена след анализ на потреблението на ток, парно, твърди горива и природен газ. Целта е уязвимите групи да получат финансова подкрепа в пиковите зимни месеци. За хората, които разчитат на дърва за отопление, обаче разделянето на помощта на два транша създава допълнителни затруднения.