Наследници на жертви на Холокоста съдят музеи за картини, отнети от нацистите

Наследници на жертви на Холокоста са завели два отделни дела в Калифорния с искане за връщане на произведения на изкуството, които според тях са били отнети от нацистите и днес се намират в музеи в Лос Анджелис и Аушвиц, съобщава Associated Press.
Еврейската федерация на Голям Лос Анджелис е подала иск срещу Norton Simon Museum в Пасадена за връщането на диптиха „Адам и Ева“ на Лукас Кранах Стари, датиран от 1530 г. Наследниците твърдят, че творбите са били незаконно отнети по време на нацисткия режим.
В отделен случай дъщерите на Дина Готлибова-Бабит – художничка, оцеляла в Холокоста – настояват за връщането на акварели, които тя е била принудена да рисува в концентрационния лагер Аушвиц за нацисткия лекар Йозеф Менгеле. Творбите в момента се съхраняват в музея на бившия лагер.
И двата музея заявяват, че притежават произведенията законно и възнамеряват да продължат да ги показват. В исковете не е посочена конкретна стойност на оспорваните творби.
Според AP нацисткият режим е конфискувал над 600 000 произведения на изкуството в Европа. Значителна част от тях и до днес са обект на спорове за собственост между музеи, колекционери и наследници на предишните собственици.
Новите искове идват на фона на засилен правен натиск в САЩ за улесняване на претенциите за произведения, заграбени по време на Холокоста, като съдилищата все по-често разглеждат подобни дела десетилетия след края на Втората световна война.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гошо
15:54 20.09.2026
2 Шекелкин Мирчев
16:00 20.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 холокостофил
16:00 20.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Виц
16:03 20.09.2026
7 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х
Да покажат документи, че предишните собственици са ги закупили...
16:09 20.09.2026
8 Ренесаснс
16:12 20.09.2026
9 Само питам
16:14 20.09.2026
10 Белене
16:23 20.09.2026