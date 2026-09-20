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Наследници на жертви на Холокоста съдят музеи за картини, отнети от нацистите

Наследници на жертви на Холокоста съдят музеи за картини, отнети от нацистите

20 Септември, 2026 15:51 514 10

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Наследници на жертви на Холокоста са завели два отделни дела в Калифорния

Наследници на жертви на Холокоста съдят музеи за картини, отнети от нацистите - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Наследници на жертви на Холокоста са завели два отделни дела в Калифорния с искане за връщане на произведения на изкуството, които според тях са били отнети от нацистите и днес се намират в музеи в Лос Анджелис и Аушвиц, съобщава Associated Press.

Еврейската федерация на Голям Лос Анджелис е подала иск срещу Norton Simon Museum в Пасадена за връщането на диптиха „Адам и Ева“ на Лукас Кранах Стари, датиран от 1530 г. Наследниците твърдят, че творбите са били незаконно отнети по време на нацисткия режим.

В отделен случай дъщерите на Дина Готлибова-Бабит – художничка, оцеляла в Холокоста – настояват за връщането на акварели, които тя е била принудена да рисува в концентрационния лагер Аушвиц за нацисткия лекар Йозеф Менгеле. Творбите в момента се съхраняват в музея на бившия лагер.

И двата музея заявяват, че притежават произведенията законно и възнамеряват да продължат да ги показват. В исковете не е посочена конкретна стойност на оспорваните творби.

Според AP нацисткият режим е конфискувал над 600 000 произведения на изкуството в Европа. Значителна част от тях и до днес са обект на спорове за собственост между музеи, колекционери и наследници на предишните собственици.

Новите искове идват на фона на засилен правен натиск в САЩ за улесняване на претенциите за произведения, заграбени по време на Холокоста, като съдилищата все по-често разглеждат подобни дела десетилетия след края на Втората световна война.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Гошо

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    Колко нагли евреи

    15:54 20.09.2026

  • 2 Шекелкин Мирчев

    12 1 Отговор
    А жидовете как са ги придобили тези картини!

    16:00 20.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 холокостофил

    14 1 Отговор
    еврейство и морал,две взаимно изключващи се понятия!

    16:00 20.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Виц

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  • 7 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х

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  • 8 Ренесаснс

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  • 9 Само питам

    1 4 Отговор
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    16:14 20.09.2026

  • 10 Белене

    0 0 Отговор
    45 години комунизъм кой ще ги обезщети хоеата?

    16:23 20.09.2026