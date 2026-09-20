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ЕС и Израел обсъдиха възстановяването на Газа

ЕС и Израел обсъдиха възстановяването на Газа

20 Септември, 2026 16:51 617 16

  • израел-
  • ес-
  • гедеон саар-
  • дубравка шуица

Еврокомисарят Дубравка Шуица разговаря с израелския външен министър Гидеон Саар

ЕС и Израел обсъдиха възстановяването на Газа - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Европейският комисар за Средиземноморието Дубравка Шуица е обсъдила отношенията между Европейския съюз и Израел, сигурността в Близкия изток и усилията за възстановяване на ивицата Газа с израелския външен министър Гидеон Саар, предаде Reuters.

След разговора Шуица съобщи, че двете страни са обсъдили отношенията ЕС–Израел и общия интерес от постигане на сигурност и стабилност в Близкия изток. Сред темите е била и необходимостта от реформирана и функционираща Палестинска автономия.

По отношение на Газа еврокомисарят е поставила акцент върху необходимостта да се ускори ранното възстановяване на територията. Според нея продължаването на сътрудничеството е от ключово значение за реализацията на конкретни проекти на място.

През юли ЕС и негови международни партньори стартираха инициатива за подпомагане на ранното възстановяване на Газа. Сред приоритетите са възстановяването на основни социални и икономически услуги, реконструкцията на критична инфраструктура и укрепването на управленските институции. Чрез инициативата Team Gaza и партньорските механизми ЕС участва във финансирането на проекти за възстановяване и подкрепа на палестинското население.

Разговорът се провежда на фона на сложните отношения между Брюксел и израелското правителство. ЕС критикува действията на Израел в Газа и разширяването на израелските селища на Западния бряг, като същевременно потвърждава правото на Израел на самоотбрана в рамките на международното право. Европейската комисия продължава да подкрепя решение на конфликта чрез създаването на две държави.

Самият Европейски съюз обаче остава разделен по отношение на политиката към Израел. Част от 27-те държави членки настояват за по-твърда позиция, докато други поддържат по-близки отношения с израелското правителство.


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ротшилд

    4 0 Отговор
    Ние сме за запада това, което за вас бяха БКП, СИК и Вис-2

    16:52 20.09.2026

  • 2 ФАКТ

    5 0 Отговор
    "между Европейския съюз и Израел, сигурността в Близкия изток(НА ИЗРАЕЛ) и усилията за възстановяване на ивицата Газа с израелския външен министър Гидеон Саар, предаде ротшилдовия Reuters."

    16:53 20.09.2026

  • 3 Цветан

    10 2 Отговор
    Русия, Китай и останалите свободни страни трябва да влязат в западните к и не фи и да обесят т.нар. "демократи" към нпо-тата.

    Коментиран от #7

    16:55 20.09.2026

  • 4 И тук ще се случи същото

    4 1 Отговор
    Каквото стана с Гренландия- ЕС просто ще се съгласи с това, което Израел смята за правилно.

    16:55 20.09.2026

  • 5 Ротшилд

    6 0 Отговор
    Нашите ВИС и СИК са Шалом, БХК и 100 други над-национални и над-европейски групировки, които ви управляват и управляват вашите продажни "демократи" масони

    16:56 20.09.2026

  • 6 МАСКВА ГОРИ

    1 5 Отговор
    Не ни занимавайте с Израел.

    Путин нали искаше
    Руснаците да гласуват за Войната

    Е Получиха се Истински Огнени Избори .

    Коментиран от #12

    16:57 20.09.2026

  • 7 ДРАГАН

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "Цветан":

    Ой на Мама Чебурашката
    Каква Злобна била .

    16:58 20.09.2026

  • 8 Демократ

    2 8 Отговор
    Мръсните руснаци теябва да изчезнат от картата

    17:02 20.09.2026

  • 9 Дудов

    3 0 Отговор
    Предимството на евреите е че могат да светят в тъмното.Могат за ползват това предимство в районите без ток

    17:03 20.09.2026

  • 10 хахахаха

    4 0 Отговор
    Възстановяване или заселване с еврей ще бъде.

    17:14 20.09.2026

  • 11 Наивници

    4 1 Отговор
    Някой въобразява ли си че Израел ще възстанови газа и ще я върне на камиларите.
    Нищо лично към камиларите но тези които управляват Европейския съюз са наивници до върха на косъмчетата на косите си. Не е възможно такива хора да доведат съюза до просперитет. Смешници

    17:14 20.09.2026

  • 12 Сус бе кьопек

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "МАСКВА ГОРИ":

    МайкаВи даЕбаМръснадаЕба

    Коментиран от #13

    17:16 20.09.2026

  • 13 ЛАПАНДУРКАЙ

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Сус бе кьопек":

    Руския БАХУР .

    Не се пъни Кирляк.

    Коментиран от #15

    17:18 20.09.2026

  • 14 стоян георгиев

    1 3 Отговор
    Долар.не се смажат джихадистите нищо не може да бъде възстановено ю

    17:20 20.09.2026

  • 15 Педроханец

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "ЛАПАНДУРКАЙ":

    Бате ,извинявай стана грешка аз съм россофил...нещо не си ме разбрал
    Иначе ако требе да лапуркам......ами
    Щом трябва.....😋

    18:02 20.09.2026

  • 16 Бенджамин Нетаняхуху

    0 0 Отговор
    Обсъдихме и решихме, че палестинците ще бъдат най-щастливи да станат европейци.

    18:03 20.09.2026