ЕС и Израел обсъдиха възстановяването на Газа

Европейският комисар за Средиземноморието Дубравка Шуица е обсъдила отношенията между Европейския съюз и Израел, сигурността в Близкия изток и усилията за възстановяване на ивицата Газа с израелския външен министър Гидеон Саар, предаде Reuters.
След разговора Шуица съобщи, че двете страни са обсъдили отношенията ЕС–Израел и общия интерес от постигане на сигурност и стабилност в Близкия изток. Сред темите е била и необходимостта от реформирана и функционираща Палестинска автономия.
По отношение на Газа еврокомисарят е поставила акцент върху необходимостта да се ускори ранното възстановяване на територията. Според нея продължаването на сътрудничеството е от ключово значение за реализацията на конкретни проекти на място.
През юли ЕС и негови международни партньори стартираха инициатива за подпомагане на ранното възстановяване на Газа. Сред приоритетите са възстановяването на основни социални и икономически услуги, реконструкцията на критична инфраструктура и укрепването на управленските институции. Чрез инициативата Team Gaza и партньорските механизми ЕС участва във финансирането на проекти за възстановяване и подкрепа на палестинското население.
Разговорът се провежда на фона на сложните отношения между Брюксел и израелското правителство. ЕС критикува действията на Израел в Газа и разширяването на израелските селища на Западния бряг, като същевременно потвърждава правото на Израел на самоотбрана в рамките на международното право. Европейската комисия продължава да подкрепя решение на конфликта чрез създаването на две държави.
Самият Европейски съюз обаче остава разделен по отношение на политиката към Израел. Част от 27-те държави членки настояват за по-твърда позиция, докато други поддържат по-близки отношения с израелското правителство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ротшилд
16:52 20.09.2026
2 ФАКТ
16:53 20.09.2026
3 Цветан
Коментиран от #7
16:55 20.09.2026
4 И тук ще се случи същото
16:55 20.09.2026
5 Ротшилд
16:56 20.09.2026
6 МАСКВА ГОРИ
Путин нали искаше
Руснаците да гласуват за Войната
Е Получиха се Истински Огнени Избори .
Коментиран от #12
16:57 20.09.2026
7 ДРАГАН
До коментар #3 от "Цветан":Ой на Мама Чебурашката
Каква Злобна била .
16:58 20.09.2026
8 Демократ
17:02 20.09.2026
9 Дудов
17:03 20.09.2026
10 хахахаха
17:14 20.09.2026
11 Наивници
Нищо лично към камиларите но тези които управляват Европейския съюз са наивници до върха на косъмчетата на косите си. Не е възможно такива хора да доведат съюза до просперитет. Смешници
17:14 20.09.2026
12 Сус бе кьопек
До коментар #6 от "МАСКВА ГОРИ":МайкаВи даЕбаМръснадаЕба
Коментиран от #13
17:16 20.09.2026
13 ЛАПАНДУРКАЙ
До коментар #12 от "Сус бе кьопек":Руския БАХУР .
Не се пъни Кирляк.
Коментиран от #15
17:18 20.09.2026
14 стоян георгиев
17:20 20.09.2026
15 Педроханец
До коментар #13 от "ЛАПАНДУРКАЙ":Бате ,извинявай стана грешка аз съм россофил...нещо не си ме разбрал
Иначе ако требе да лапуркам......ами
Щом трябва.....😋
18:02 20.09.2026
16 Бенджамин Нетаняхуху
18:03 20.09.2026