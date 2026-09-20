ЕС и Израел обсъдиха възстановяването на Газа

Европейският комисар за Средиземноморието Дубравка Шуица е обсъдила отношенията между Европейския съюз и Израел, сигурността в Близкия изток и усилията за възстановяване на ивицата Газа с израелския външен министър Гидеон Саар, предаде Reuters.

След разговора Шуица съобщи, че двете страни са обсъдили отношенията ЕС–Израел и общия интерес от постигане на сигурност и стабилност в Близкия изток. Сред темите е била и необходимостта от реформирана и функционираща Палестинска автономия.

По отношение на Газа еврокомисарят е поставила акцент върху необходимостта да се ускори ранното възстановяване на територията. Според нея продължаването на сътрудничеството е от ключово значение за реализацията на конкретни проекти на място.

През юли ЕС и негови международни партньори стартираха инициатива за подпомагане на ранното възстановяване на Газа. Сред приоритетите са възстановяването на основни социални и икономически услуги, реконструкцията на критична инфраструктура и укрепването на управленските институции. Чрез инициативата Team Gaza и партньорските механизми ЕС участва във финансирането на проекти за възстановяване и подкрепа на палестинското население.

Разговорът се провежда на фона на сложните отношения между Брюксел и израелското правителство. ЕС критикува действията на Израел в Газа и разширяването на израелските селища на Западния бряг, като същевременно потвърждава правото на Израел на самоотбрана в рамките на международното право. Европейската комисия продължава да подкрепя решение на конфликта чрез създаването на две държави.

Самият Европейски съюз обаче остава разделен по отношение на политиката към Израел. Част от 27-те държави членки настояват за по-твърда позиция, докато други поддържат по-близки отношения с израелското правителство.