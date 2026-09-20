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Близо 40 000 деца започват учебната година в българските неделни училища зад граница

Близо 40 000 деца започват учебната година в българските неделни училища зад граница

20 Септември, 2026 16:36 662 30

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  • нова учебна година-
  • неделни училища-
  • зад граница

Българското неделно училище в Саарбрюкен отбелязва 15 години от създаването си

Близо 40 000 деца започват учебната година в българските неделни училища зад граница - 1
Снимка: МОН
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Близо 40 000 ученици зад граница започват новата учебна година в българските неделни училища. Те ще опознават България, изучавайки български език, история и география в 410 училища в 44 държави на шест континента. За обучението на децата и подкрепата на техните учители през тази година МОН осигурява над 10 млн. евро. Това каза заместник-министърът на образованието и науката д-р Таня Панчева при отбелязването на 15-годишнината на българското неделно училище „Васил Левски“ в Саарбрюкен, цитирана от пресцентъра на образователното министерство.
През новата учебна година в училището и двата му филиала в Кайзерслаутерн и в Хомбург ще се обучават над 140 ученици. Общо в Германия българските неделни училища са 31, като в тях ще учат над 3700 деца.
„Българските неделни училища зад граница са живи и будни средища, в които децата опознават своите корени. Тук те не само учат, но създават приятелства и усещат България близо до себе си, независимо колко далеч живеят от нея“, каза заместник-министър Панчева.
Тя поздрави учителите, родителите, ръководителя на училището Евелина Аврамова, както и председателя на дружеството „Приятели на България“ Антоний Ганев, към което е училището, за усилията им да създават силна и сплотена общност.
На учениците д-р Панчева пожела да пазят жива връзката си с България, с българския език и историята ни, защото те са нашата памет и онова, което ни свързва.
По време на празника беше представен и документалният филм за Александър Батенберг „Един германски принц в България, един български княз в Германия“, създаден от ученици и учители по програмата на МОН „Неразказаните истории на българите“.
С много емоция децата представиха музикални изпълнения и рецитали, а гостите се включиха в импровизиран час по история. Родители разказваха какво означава училището за техните семейства, а завършилите през миналата година получиха своите удостоверения.
Д-р Панчева връчи грамота и поздравителен адрес от името на министър Георги Вълчев.
Тържеството беше уважено от генералния консул на България във Франкфурт на Майн Диана Попова. Сред гостите бяха още изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за българите в чужбина Райна Манджукова, директорът на дирекция „Български общности и информационна дейност“ в агенцията Валерий Радолов, Кадир Четин от Министерството на образованието и културата на Саарланд, Ивон Бикел – представител на местната власт в Дудвайлер, както и представители на дружество „Приятели на България“.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 6 Добре де

    0 0 Отговор
    На части за да видим кое не ви харесва

    16:48 20.09.2026

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  • 11 Браво!

    3 2 Отговор
    Скоро ще пеем пак 45 години стигат...

    16:51 20.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Що не си стояха

    5 2 Отговор
    на хубав тиквен живот
    Изпълзяха си късмета
    И децата им няма да познават България за родина
    Родоотстъпници безродни

    Коментиран от #29

    16:58 20.09.2026

  • 16 На Манджуков милиардера

    2 0 Отговор
    Ли се е докопала в систимата

    17:06 20.09.2026

  • 17 Да учат англииски

    3 1 Отговор
    Слугинажа е заплатен по-добре! Отколкото да си достоен българин!

    Коментиран от #30

    17:12 20.09.2026

  • 18 Наблюдател

    1 1 Отговор
    Да си стоят там и да не идват тук като някои да манипулират и използват останалите които нямат външна подкрепа

    Коментиран от #28

    17:18 20.09.2026

  • 19 Работа за учители

    0 1 Отговор
    40 000 са тези които посещават неделни училища ,а колко ли не посещават и няма да знаят нищо за България? Освен това се чудя къде отиват тези средсва, защото на мен от неделното училище ми заявиха ,че само с работата при тях не мога д асе издържам и трябва да си търся постоянна сигурна работа

    17:25 20.09.2026

  • 20 Ники

    1 0 Отговор
    Много повече са децата които не ходят на такива училище, моите също.
    Не желая децата ми да учат от учебници писани от слугите на Тикви , Прасета и Педофили.

    Коментиран от #26, #27

    17:28 20.09.2026

  • 21 Абе

    1 0 Отговор
    За чийуй им е?????!!

    17:34 20.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Кастрева

    1 0 Отговор
    Тези 10 млн.ще потънат в някои джобове.Може и да има смисъл но всичко зависи от семейната среда.Давам пример.Мои племенници от бебета отраснаха в Исландия.Там учебната система е целодневно обучение на английски език.Ако си отдалечен от Рей Кявик е пълен пансион.Преди време ги доведоха за първи път в България по имотни въпроси.Пред мен стояха две прекрасни дами,образовани които знаят да се държат в обществото.Познанията им по български език се състои от около стотина от най-употребявани думи и то с ужасен акцент.Видях две млади жени от друг свят умеещи да водят разговор на различни теми.Аз не ги очаквам да се завърнат тук.Какво ще правят тук?Какво им предлага България?Едно нищо за жалост.Така,че брътвежите на платени медии заз завръщане на младите е пълна глупост и утопия.А тези 10 млн.може и да свършат работа ако не ги откраднат.Да не се окаже,че помещенията през седмицата са кафене или ресторант,а в неделя са училище.Кои ще са учителите?Кой ще определя заплащането им?Мнага са въпросите,много.

    17:35 20.09.2026

  • 24 гост

    1 1 Отговор
    Милиони евро заминават за пенсии в турция, там защо няма български училища и защо им се исплащат пенсии като тези хора нямат нищо общо с България

    17:36 20.09.2026

  • 25 Митко

    2 0 Отговор
    Браво патриоти, да са живи и здрави и да обичат България.

    17:36 20.09.2026

  • 26 Така е

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Ники":

    по добре децата ти да учат от учебници писани от Pumpkins, Pigs, Pedophiles (3P, но не е съкратено от C-3PO...) и така ще станат истински стойностни хора.

    17:39 20.09.2026

  • 27 Евгений Онанегин

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Ники":

    Препоръчвам горещо "История на БКП.

    17:40 20.09.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Такева

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Що не си стояха":

    Стиге с тези високопарни слова.Днес света е друг.Днес за по-голяма заплата семейството си товари куфарите и отива в друг щат,в друга държава,дори на друг континент.Живота е само един и трябва да се изживее по-най добрия начин,а не да чакаме безмислени обещания на политиците,че видите ли нещата щели да се оправят и да гоним хоризонта.Учиш,квалифицираш се и си продаваш труда на висока цена.Това е истината,а не да скачаме по площадите,да ни залъгват казионни профсъюзи,че Путин бил виновен.Айде наздраве,че стана ракиено време.Успех!

    17:52 20.09.2026

  • 30 Сульо

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Да учат англииски":

    Дай определение какво означава "достоен българин",че ми стана интересно.Сандов ли имаш предвид или просто Киро?

    17:56 20.09.2026

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