Близо 40 000 деца започват учебната година в българските неделни училища зад граница

Близо 40 000 ученици зад граница започват новата учебна година в българските неделни училища. Те ще опознават България, изучавайки български език, история и география в 410 училища в 44 държави на шест континента. За обучението на децата и подкрепата на техните учители през тази година МОН осигурява над 10 млн. евро. Това каза заместник-министърът на образованието и науката д-р Таня Панчева при отбелязването на 15-годишнината на българското неделно училище „Васил Левски“ в Саарбрюкен, цитирана от пресцентъра на образователното министерство.
През новата учебна година в училището и двата му филиала в Кайзерслаутерн и в Хомбург ще се обучават над 140 ученици. Общо в Германия българските неделни училища са 31, като в тях ще учат над 3700 деца.
„Българските неделни училища зад граница са живи и будни средища, в които децата опознават своите корени. Тук те не само учат, но създават приятелства и усещат България близо до себе си, независимо колко далеч живеят от нея“, каза заместник-министър Панчева.
Тя поздрави учителите, родителите, ръководителя на училището Евелина Аврамова, както и председателя на дружеството „Приятели на България“ Антоний Ганев, към което е училището, за усилията им да създават силна и сплотена общност.
На учениците д-р Панчева пожела да пазят жива връзката си с България, с българския език и историята ни, защото те са нашата памет и онова, което ни свързва.
По време на празника беше представен и документалният филм за Александър Батенберг „Един германски принц в България, един български княз в Германия“, създаден от ученици и учители по програмата на МОН „Неразказаните истории на българите“.
С много емоция децата представиха музикални изпълнения и рецитали, а гостите се включиха в импровизиран час по история. Родители разказваха какво означава училището за техните семейства, а завършилите през миналата година получиха своите удостоверения.
Д-р Панчева връчи грамота и поздравителен адрес от името на министър Георги Вълчев.
Тържеството беше уважено от генералния консул на България във Франкфурт на Майн Диана Попова. Сред гостите бяха още изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за българите в чужбина Райна Манджукова, директорът на дирекция „Български общности и информационна дейност“ в агенцията Валерий Радолов, Кадир Четин от Министерството на образованието и културата на Саарланд, Ивон Бикел – представител на местната власт в Дудвайлер, както и представители на дружество „Приятели на България“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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6 Добре де
16:48 20.09.2026
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11 Браво!
16:51 20.09.2026
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15 Що не си стояха
Изпълзяха си късмета
И децата им няма да познават България за родина
Родоотстъпници безродни
Коментиран от #29
16:58 20.09.2026
16 На Манджуков милиардера
17:06 20.09.2026
17 Да учат англииски
Коментиран от #30
17:12 20.09.2026
18 Наблюдател
Коментиран от #28
17:18 20.09.2026
19 Работа за учители
17:25 20.09.2026
20 Ники
Не желая децата ми да учат от учебници писани от слугите на Тикви , Прасета и Педофили.
Коментиран от #26, #27
17:28 20.09.2026
21 Абе
17:34 20.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Кастрева
17:35 20.09.2026
24 гост
17:36 20.09.2026
25 Митко
17:36 20.09.2026
26 Така е
До коментар #20 от "Ники":по добре децата ти да учат от учебници писани от Pumpkins, Pigs, Pedophiles (3P, но не е съкратено от C-3PO...) и така ще станат истински стойностни хора.
17:39 20.09.2026
27 Евгений Онанегин
До коментар #20 от "Ники":Препоръчвам горещо "История на БКП.
17:40 20.09.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Такева
До коментар #15 от "Що не си стояха":Стиге с тези високопарни слова.Днес света е друг.Днес за по-голяма заплата семейството си товари куфарите и отива в друг щат,в друга държава,дори на друг континент.Живота е само един и трябва да се изживее по-най добрия начин,а не да чакаме безмислени обещания на политиците,че видите ли нещата щели да се оправят и да гоним хоризонта.Учиш,квалифицираш се и си продаваш труда на висока цена.Това е истината,а не да скачаме по площадите,да ни залъгват казионни профсъюзи,че Путин бил виновен.Айде наздраве,че стана ракиено време.Успех!
17:52 20.09.2026
30 Сульо
До коментар #17 от "Да учат англииски":Дай определение какво означава "достоен българин",че ми стана интересно.Сандов ли имаш предвид или просто Киро?
17:56 20.09.2026