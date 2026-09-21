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Притеснения в Реал Мадрид - капитанът на „белия балет“ се контузия

Притеснения в Реал Мадрид - капитанът на „белия балет“ се контузия

21 Септември, 2026 09:00 499 1

  • реал мадрид-
  • федерико валверде-
  • атлетико мадрид-
  • футбол

Двата отбора се срещнаха в седмия кръг на испанската Ла Лига, а Атлетико спечели домакинството си с 2:1

Притеснения в Реал Мадрид - капитанът на „белия балет“ се контузия - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Капитанът на Реал Мадрид Федерико Валверде е получил сериозна контузия на лявото коляно по време на дербито с Атлетико Мадрид, съобщиха от пресслужбата на „белия балет“.

Двата отбора се срещнаха в седмия кръг на испанската Ла Лига, а Атлетико спечели домакинството си с 2:1.

По време на двубоя нападателят на Атлетико Ли Кан Ин стъпи върху глезена на 28-годишния уругваец. Въпреки болката Валверде успя да остане на терена до последния съдийски сигнал.

От Реал съобщиха, че след направените медицински прегледи е установена сериозна травма на лявото коляно. В следващите часове полузащитникът ще премине допълнителни изследвания, които трябва да дадат повече яснота за състоянието му.


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  • 1 Марио Кемпес

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