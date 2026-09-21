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Русия съобщи, че ще засили ударите по Киев
  Тема: Украйна

Русия съобщи, че ще засили ударите по Киев

21 Септември, 2026 09:22 869 36

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  • москва-
  • дронове

Москва обвини Украйна в опит да "попречи на демократичното волеизлияние на руските граждани"

Русия съобщи, че ще засили ударите по Киев - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия се зарече, че ще "засили" ударите по Киев в отговор на вълните от украински дронове, атакували Москва по време на тридневното гласуване за парламентарните избори, предаде Франс прес.

"В отговор на нападенията на киевския режим срещу цивилни цели в Русия руската армия ще продължи и засили високоточните си удари по военни цели в Киев", заяви руското Министерство на отбраната и обвини Украйна в опит да "попречи на демократичното волеизлияние на руските граждани".

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Преди това кметът на руската столица Сергей Собянин съобщи, че през третия ден от гласуването срещу Москва е била извършена най-голямата атака с дронове досега.

Първите парламентарни избори в Русия от началото на мащабната ѝ инвазия в Украйна приключиха на фона на масирани украински атаки с безпилотни летателни апарати, ударили Москва, като руските власти обвиниха Киев, че се опитва да възпрепятства вота, предаде ДПА.

Кметът на Москва Сергей Собянин също обвини Киев, че се опитва да саботира изборите, след като руската столица и околностите ѝ бяха подложени на масирана атака с дронове. Той описа случилото се като "най-голямата атака с вражески дронове срещу Москва", като заяви, че са били свалени 450 безпилотни апарата, насочили се към столицата.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че украинските сили са ударили едно от основните нефтопреработвателни и логистични съоръжения на Русия в Московска област, предаде Укринформ, позовавайки се на публикация на Зеленски във Фейсбук.

“Нашите удари на голямо разстояние имаха снощи значителен резултат в Московска област. Едно от ключовите петролни съоръжения на Русия и логистичен център на агресора бяха ударени. Това са милиарди долари, които са били в помощ на военната машина”, написа украинският президент в социалната платформа. Той благодари на украинските войници и на разузнавателните служби за прецизността им.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    25 0 Отговор
    Какво не казват..? Ако рухне Германската икономика салама и сиренето ще станат двойно по скъпи..! Германия е водещ производител на храна в ЕС..!

    Коментиран от #12

    09:26 21.09.2026

  • 2 Гласуване

    5 38 Отговор
    Всички, които са отишли да гласуват са заведени веднага на военен отчет.
    Утре започва мобилизацията на крепостните.

    Коментиран от #8, #32

    09:26 21.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ужас

    29 3 Отговор
    Вчера укрите пуснаха около 2000 дрона към Русия. Сега да очакват касовия бон с начисления ДДС.

    Коментиран от #26

    09:32 21.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    26 1 Отговор
    ОЩЕ СНОЩИ ПОЧНАХА
    .. В УКРАИНА В МОМЕНТА Е БАНГАРАНГА БУМ БУМ :)

    09:33 21.09.2026

  • 8 АБВ

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "Гласуване":

    На какво си ? Едва 9,30 ч. е !

    09:33 21.09.2026

  • 9 1111

    15 2 Отговор
    Остава още максимум 1 година този конфликт да се разреши без "Европейска Война". След това предстои страшното, ако в западна европа властта не премине в патриотичните партии. Ако останат макароновци и мерцовци , ще има як сблъсък.

    09:37 21.09.2026

  • 10 Руски Цирк!

    1 15 Отговор
    Нема по голем Цирк!

    Коментиран от #22

    09:38 21.09.2026

  • 11 разбира са

    4 14 Отговор
    А Киев ще седи заврян в ъгъла и няма да увеличава ударите по Масква. Жива да не бях!

    09:38 21.09.2026

  • 12 Чобанин

    5 7 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Бегай да пасеш овцете и ще има сирене!

    09:39 21.09.2026

  • 13 Българин

    10 2 Отговор
    Какво ти каза,Тръмп,бе наркоман? Да не удряш по петролни съоръжения на Русия.Вредиш на цяла Европа.Няма ли кой да те г..ъъмне най-сетне инатяго!

    09:41 21.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Най сетне

    8 1 Отговор
    Ами айде отдавна му беше време.
    Приключвайте ги с капитулация и да се свършва!

    09:43 21.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 az СВО Победа 81

    11 3 Отговор
    Значи може да се провеждат избори по време на война!

    Защото киевският режим лъже, че не може и е забранил провеждането на избори, ама иначе бил "демократичен", пък в Русия имало "диктатура", а? 🤣🤣🤣

    Коментиран от #31

    09:45 21.09.2026

  • 18 Съвсем нормално си е

    7 1 Отговор
    Руската армия ще продължи и ще засили високоточните си удари по военни цели в Киев", заяви руското Министерство на отбраната

    Коментиран от #24

    09:45 21.09.2026

  • 19 Крадев

    2 4 Отговор
    Нещо Радев няма ли да призове за мир - ала-бала, шментикапели? Да иде пред Кремъл да развее бял байрак, да пусне гълъб на мира?

    Коментиран от #36

    09:46 21.09.2026

  • 20 Да дадат срок от 72 часа на

    6 1 Отговор
    хората че да се изнесат от Киев и да го сриват.

    09:47 21.09.2026

  • 21 Зеления пак

    4 1 Отговор
    ще реве да го спасявали.

    09:47 21.09.2026

  • 22 АБВ

    3 4 Отговор

    До коментар #10 от "Руски Цирк!":

    Прочети за руския цирк:

    "Руснаците са силно патриотично настроени, гордеят се с руската цивилизация и не харесват Запада, защото не харесват либералните ценности. Техен приоритет са християнството и семейството. Животът в Москва и Санкт Петербург е удивително нормален и почти нищо не показва, че Русия води война. Разходката из двата града не е много по-различна от разходка в Ню Йорк или Чикаго. Ресторантите, магазините и аптеките работят, няма недостиг на храна, а икономиката не показва признаци, че е в беда. За войната напомнят единствено опашките пред няколко бензиностанции, докато санкциите се усещат в невъзможността да се използват американски кредитни карти и долари. Това разказва Джон Миършаймър в осмия епизод на своя подкаст след петдневното си пътуване до Русия от 8 до 12 септември. Там той е разговарял с представители на руския външнополитически елит и е бил на вечеря в дома на Сергей Лавров."
    Целият разказ е в "Гласове".

    Коментиран от #29

    09:48 21.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 хе хе

    1 3 Отговор

    До коментар #18 от "Съвсем нормално си е":

    За русийката високоточно оръжие е това, което може да нацели населеното място. Затова за успешни се водят и ударите по украински жилищни блокове, незнайно откъде изпречили им се на пътя...

    09:50 21.09.2026

  • 25 Това не е война

    1 3 Отговор
    Това е ролева игра, в която следващият епизод е "Москва живее под блокада, без ток, газ и парно през зимата" като през 1941ва.

    09:51 21.09.2026

  • 26 мъда

    1 4 Отговор

    До коментар #5 от "Ужас":

    Днес ще пускат 4000 дрона по москву. Утре 8000

    Коментиран от #34

    09:51 21.09.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Българин

    1 1 Отговор
    Киев няма избор! Единствената възможност е, да бъда унищожена нацистката хунта в Кремъл!

    Коментиран от #33

    09:54 21.09.2026

  • 29 име

    1 2 Отговор

    До коментар #22 от "АБВ":

    И аз така мисля. Русия е толкова куха страна, че четири дни са достатъчни да усетиш всичко за нея.

    09:54 21.09.2026

  • 30 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА

    2 0 Отговор
    1400 дрона поразуха цели в Московска област.
    Това по телАвизият няма да ви го кажат.

    09:54 21.09.2026

  • 31 Засили се някъде от високо

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "az СВО Победа 81":

    И гледай да няма свидетели,за да не вкараш някой невинен човек в беля

    09:55 21.09.2026

  • 32 То това да не ти

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "Гласуване":

    е в укропистанския wcкрайна, дето ги ловят по тънките, магазините и улиците, че и в домовете им на сила влизат.

    09:56 21.09.2026

  • 33 Слава на ВСУ

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Българин":

    Освободителите на България, Франция и Германия.

    09:56 21.09.2026

  • 34 Дякон Унуфрий Араллампиев

    0 1 Отговор

    До коментар #26 от "мъда":

    И Европа ще яде лук и марули Те материалите ги гребат от барата Бензина гони четири евро че го и няма Да живее демокрацията

    09:56 21.09.2026

  • 35 СВО

    1 0 Отговор
    Украйна съобщи,че ще засили ударите по Москва.

    09:56 21.09.2026

  • 36 Ще пусне

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Крадев":

    Гълъб Донев .... На прокуратурата! 🤣😂🤣

    09:57 21.09.2026

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