Русия съобщи, че ще засили ударите по Киев

Русия се зарече, че ще "засили" ударите по Киев в отговор на вълните от украински дронове, атакували Москва по време на тридневното гласуване за парламентарните избори, предаде Франс прес.
"В отговор на нападенията на киевския режим срещу цивилни цели в Русия руската армия ще продължи и засили високоточните си удари по военни цели в Киев", заяви руското Министерство на отбраната и обвини Украйна в опит да "попречи на демократичното волеизлияние на руските граждани".
Преди това кметът на руската столица Сергей Собянин съобщи, че през третия ден от гласуването срещу Москва е била извършена най-голямата атака с дронове досега.
Първите парламентарни избори в Русия от началото на мащабната ѝ инвазия в Украйна приключиха на фона на масирани украински атаки с безпилотни летателни апарати, ударили Москва, като руските власти обвиниха Киев, че се опитва да възпрепятства вота, предаде ДПА.
Кметът на Москва Сергей Собянин също обвини Киев, че се опитва да саботира изборите, след като руската столица и околностите ѝ бяха подложени на масирана атака с дронове. Той описа случилото се като "най-голямата атака с вражески дронове срещу Москва", като заяви, че са били свалени 450 безпилотни апарата, насочили се към столицата.
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че украинските сили са ударили едно от основните нефтопреработвателни и логистични съоръжения на Русия в Московска област, предаде Укринформ, позовавайки се на публикация на Зеленски във Фейсбук.
“Нашите удари на голямо разстояние имаха снощи значителен резултат в Московска област. Едно от ключовите петролни съоръжения на Русия и логистичен център на агресора бяха ударени. Това са милиарди долари, които са били в помощ на военната машина”, написа украинският президент в социалната платформа. Той благодари на украинските войници и на разузнавателните служби за прецизността им.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
Коментиран от #12
09:26 21.09.2026
2 Гласуване
Утре започва мобилизацията на крепостните.
Коментиран от #8, #32
09:26 21.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Ужас
Коментиран от #26
09:32 21.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.. В УКРАИНА В МОМЕНТА Е БАНГАРАНГА БУМ БУМ :)
09:33 21.09.2026
8 АБВ
До коментар #2 от "Гласуване":На какво си ? Едва 9,30 ч. е !
09:33 21.09.2026
9 1111
09:37 21.09.2026
10 Руски Цирк!
Коментиран от #22
09:38 21.09.2026
11 разбира са
09:38 21.09.2026
12 Чобанин
До коментар #1 от "Овчар":Бегай да пасеш овцете и ще има сирене!
09:39 21.09.2026
13 Българин
09:41 21.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Най сетне
Приключвайте ги с капитулация и да се свършва!
09:43 21.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 az СВО Победа 81
Защото киевският режим лъже, че не може и е забранил провеждането на избори, ама иначе бил "демократичен", пък в Русия имало "диктатура", а? 🤣🤣🤣
Коментиран от #31
09:45 21.09.2026
18 Съвсем нормално си е
Коментиран от #24
09:45 21.09.2026
19 Крадев
Коментиран от #36
09:46 21.09.2026
20 Да дадат срок от 72 часа на
09:47 21.09.2026
21 Зеления пак
09:47 21.09.2026
22 АБВ
До коментар #10 от "Руски Цирк!":Прочети за руския цирк:
"Руснаците са силно патриотично настроени, гордеят се с руската цивилизация и не харесват Запада, защото не харесват либералните ценности. Техен приоритет са християнството и семейството. Животът в Москва и Санкт Петербург е удивително нормален и почти нищо не показва, че Русия води война. Разходката из двата града не е много по-различна от разходка в Ню Йорк или Чикаго. Ресторантите, магазините и аптеките работят, няма недостиг на храна, а икономиката не показва признаци, че е в беда. За войната напомнят единствено опашките пред няколко бензиностанции, докато санкциите се усещат в невъзможността да се използват американски кредитни карти и долари. Това разказва Джон Миършаймър в осмия епизод на своя подкаст след петдневното си пътуване до Русия от 8 до 12 септември. Там той е разговарял с представители на руския външнополитически елит и е бил на вечеря в дома на Сергей Лавров."
Целият разказ е в "Гласове".
Коментиран от #29
09:48 21.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 хе хе
До коментар #18 от "Съвсем нормално си е":За русийката високоточно оръжие е това, което може да нацели населеното място. Затова за успешни се водят и ударите по украински жилищни блокове, незнайно откъде изпречили им се на пътя...
09:50 21.09.2026
25 Това не е война
09:51 21.09.2026
26 мъда
До коментар #5 от "Ужас":Днес ще пускат 4000 дрона по москву. Утре 8000
Коментиран от #34
09:51 21.09.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Българин
Коментиран от #33
09:54 21.09.2026
29 име
До коментар #22 от "АБВ":И аз така мисля. Русия е толкова куха страна, че четири дни са достатъчни да усетиш всичко за нея.
09:54 21.09.2026
30 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА
Това по телАвизият няма да ви го кажат.
09:54 21.09.2026
31 Засили се някъде от високо
До коментар #17 от "az СВО Победа 81":И гледай да няма свидетели,за да не вкараш някой невинен човек в беля
09:55 21.09.2026
32 То това да не ти
До коментар #2 от "Гласуване":е в укропистанския wcкрайна, дето ги ловят по тънките, магазините и улиците, че и в домовете им на сила влизат.
09:56 21.09.2026
33 Слава на ВСУ
До коментар #28 от "Българин":Освободителите на България, Франция и Германия.
09:56 21.09.2026
34 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #26 от "мъда":И Европа ще яде лук и марули Те материалите ги гребат от барата Бензина гони четири евро че го и няма Да живее демокрацията
09:56 21.09.2026
35 СВО
09:56 21.09.2026
36 Ще пусне
До коментар #19 от "Крадев":Гълъб Донев .... На прокуратурата! 🤣😂🤣
09:57 21.09.2026