Русия съобщи, че ще засили ударите по Киев

Русия се зарече, че ще "засили" ударите по Киев в отговор на вълните от украински дронове, атакували Москва по време на тридневното гласуване за парламентарните избори, предаде Франс прес.

"В отговор на нападенията на киевския режим срещу цивилни цели в Русия руската армия ще продължи и засили високоточните си удари по военни цели в Киев", заяви руското Министерство на отбраната и обвини Украйна в опит да "попречи на демократичното волеизлияние на руските граждани".

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Преди това кметът на руската столица Сергей Собянин съобщи, че през третия ден от гласуването срещу Москва е била извършена най-голямата атака с дронове досега.

Първите парламентарни избори в Русия от началото на мащабната ѝ инвазия в Украйна приключиха на фона на масирани украински атаки с безпилотни летателни апарати, ударили Москва, като руските власти обвиниха Киев, че се опитва да възпрепятства вота, предаде ДПА.

Кметът на Москва Сергей Собянин също обвини Киев, че се опитва да саботира изборите, след като руската столица и околностите ѝ бяха подложени на масирана атака с дронове. Той описа случилото се като "най-голямата атака с вражески дронове срещу Москва", като заяви, че са били свалени 450 безпилотни апарата, насочили се към столицата.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че украинските сили са ударили едно от основните нефтопреработвателни и логистични съоръжения на Русия в Московска област, предаде Укринформ, позовавайки се на публикация на Зеленски във Фейсбук.

“Нашите удари на голямо разстояние имаха снощи значителен резултат в Московска област. Едно от ключовите петролни съоръжения на Русия и логистичен център на агресора бяха ударени. Това са милиарди долари, които са били в помощ на военната машина”, написа украинският президент в социалната платформа. Той благодари на украинските войници и на разузнавателните служби за прецизността им.