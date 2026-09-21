Новини
Спорт »
Световен футбол »
Два испански и два руски клуба се борят за Антони Марсиал

Два испански и два руски клуба се борят за Антони Марсиал

21 Септември, 2026 07:00 399 0

  • антони марсиал-
  • лориен-
  • футбол-
  • монтерей

Бившият нападател на Манчестър Юнайтед е свободен агент, а бъдещето му се очаква да бъде решено още през следващата седмица

Два испански и два руски клуба се борят за Антони Марсиал - 1
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Антони Марсиал е на път да реши къде ще продължи кариерата си, като интерес към 30-годишния французин има от четири клуба. Нападателят е свободен агент, след като последно игра в Мексико за Монтерей, а според “L’Équipe” бъдещето му ще стане ясно по време на настоящата пауза за националните отбори.

Марсиал няма да се завърне във Франция, въпреки че през лятото е бил предложен на няколко клуба от Лига 1. Лоран Кошчелни потвърди, че нападателят е бил предложен на Лориен, но бретонският клуб е отказал възможността. Единственият френски тим, който официално е отправил оферта, е Оксер, воден от Уил Стил, но до сделка не се е стигнало.

В момента най-сериозен е интересът от Испания и Русия. Малага води преговори с Марсиал, докато още един испански клуб също следи ситуацията и е в контакт с неговото обкръжение.

От Русия пък ЦСКА Москва и Краснодар са влезли в директен контакт и се опитват да привлекат бившия нападател на Манчестър Юнайтед. Очаква се именно през следващата седмица Марсиал да вземе решение за следващата стъпка в кариерата си.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове