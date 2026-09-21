Два испански и два руски клуба се борят за Антони Марсиал

Антони Марсиал е на път да реши къде ще продължи кариерата си, като интерес към 30-годишния французин има от четири клуба. Нападателят е свободен агент, след като последно игра в Мексико за Монтерей, а според “L’Équipe” бъдещето му ще стане ясно по време на настоящата пауза за националните отбори.

Марсиал няма да се завърне във Франция, въпреки че през лятото е бил предложен на няколко клуба от Лига 1. Лоран Кошчелни потвърди, че нападателят е бил предложен на Лориен, но бретонският клуб е отказал възможността. Единственият френски тим, който официално е отправил оферта, е Оксер, воден от Уил Стил, но до сделка не се е стигнало.

В момента най-сериозен е интересът от Испания и Русия. Малага води преговори с Марсиал, докато още един испански клуб също следи ситуацията и е в контакт с неговото обкръжение.

От Русия пък ЦСКА Москва и Краснодар са влезли в директен контакт и се опитват да привлекат бившия нападател на Манчестър Юнайтед. Очаква се именно през следващата седмица Марсиал да вземе решение за следващата стъпка в кариерата си.