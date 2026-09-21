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Фабрегас призна: Това бе първият слаб мач на Комо от пет месеца

Фабрегас призна: Това бе първият слаб мач на Комо от пет месеца

21 Септември, 2026 07:29 354 0

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  • футбол

Треньорът отдаде заслуженото на Фрозиноне след изненадващата загуба с 0:2

Фабрегас призна: Това бе първият слаб мач на Комо от пет месеца - 1
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Сеск Фабрегас определи загубата на Комо с 0:2 от Фрозиноне като първия слаб мач на неговия отбор от пет месеца насам. Тимът му допусна два гола още през първото полувреме, дело на Джакомо Кало и Гиорги Кверкнадзе, и записа първото си поражение от началото на сезона.

Комо създаде достатъчно положения, за да стигне поне до гол, като очакваните голове на тима бяха 2.2. Вратарят на Фрозиноне Лоренцо Палмизани обаче направи няколко важни спасявания и бе сред основните причини домакините да запазят преднината си. Поражението лиши Комо от възможността да се изравни по точки с лидерите Рома, Интер и Лацио.

„Обясних преди мача какъв отбор е Фрозиноне. Може би не успях да накарам футболистите да го разберат достатъчно добре. Нямаше да се изненадам, ако бяхме спечелили с 4:1, защото Палмизани направи много спасявания. Но нямахме достатъчно контрол. Когато загубиш, се ядосваш и след това анализираш, но Фрозиноне изигра мача по начина, по който искаше, а ние не бяхме на необходимото ниво“, заяви Фабрегас.

Испанецът обаче отдаде заслуженото на съперника и определи представянето му като „шедьовър“. „Трябва да говорим за страхотния отбор на Фрозиноне днес, защото те го заслужават. Това беше шедьовър от тяхна страна. Беше много ясно какво искат да направят. Това бе първият ни слаб мач от пет месеца насам, последният беше полуфиналът за Купата на Италия срещу Интер“, добави Фабрегас.

След успеха Фрозиноне се изравни с Комо с по 10 точки. Това е най-добрият актив на тима след първите пет кръга в историята му в Серия А.


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