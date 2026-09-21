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Дембеле и Кварацхелия се посочиха един друг за „Златната топка“

Дембеле и Кварацхелия се посочиха един друг за „Златната топка“

21 Септември, 2026 08:01 502 0

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Двете звезди на ПСЖ дадоха своите предпочитания преди церемонията в Лондон на 26 октомври

Дембеле и Кварацхелия се посочиха един друг за „Златната топка“ - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Носителят на „Златната топка“ Усман Дембеле и съотборникът му Хвича Кварацхелия посочиха един друг като свой фаворит за престижното отличие. Церемонията ще се проведе на 26 октомври в Лондон, а ПСЖ има рекордните деветима номинирани футболисти.

Дембеле, който спечели наградата миналата година, се надява тя отново да остане в Париж. Французинът обаче посочи именно Кварацхелия като свой избор. „Надявам се футболист на ПСЖ да спечели „Златната топка“, а най-вече Квара, който направи невероятен сезон с нас. Той беше решаващ във всички големи мачове. Надяваме се победителят да бъде или аз, или той“, заяви Дембеле.

Кварацхелия също не се поколеба, когато бе попитан кого би избрал. „Ако можех да гласувам, щях да гласувам за Усман. Той беше до нас, подкрепяше ни и помагаше на отбора“, каза грузинецът. Той допълни, че двамата се разбират отлично както на терена, така и извън него, а стиловете им се допълват естествено.

Дембеле разкри и любопитен детайл за отношенията им, като призна, че е познавал Кварацхелия още от времето му в Рубин Казан заради играта Football Manager. „Той е невероятен футболист. Видяхме какво направи в Наполи, а сега и в ПСЖ. Вече година и половина е с нас и прави невероятни неща. Нашата връзка на терена е напълно естествена“, заяви французинът. Сред останалите фаворити за отличието са Килиан Мбапе, Фабиан Руис, Ламин Ямал, Хари Кейн и Майкъл Олисе.


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