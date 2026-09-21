Крум Зарков: Част от темите са "натрапени" на кандидатите за президент от партийни лидери

Една президентска кампания е момент, в който, имайки предвид характеристиката на президентската институция, може да се говори за абстрактни въпроси, които обаче са жизнено важни за нашата нация. Това каза лидерът на БСП и съпредседател на инициативния комитет на Илияна Йотова - Крум Зарков.

По думите му сред ключовите теми трябва да бъде разбирането за националното единство.

"Тъй като президентът олицетворява нейното единство, трябва да се запитаме как си представят кандидатите единството на нацията“, посочи той пред NOVA.

Зарков подчерта, че различията между политическите опоненти не изключват възможността за разговор по важните за страната въпроси.

Според него президентската кампания трябва да постави във фокуса си икономическите и социалните проблеми, както и рисковете, произтичащи от международната обстановка.

Той определи сблъсъка между политическите сили като израз на "сериозно политическо безсилие“, но подчерта, че според него той не е на нивото на самите кандидати за президент.

По думите му част от темите са "натрапени“ на кандидатите от партийни лидери, които гледат на политическите процеси през призмата на парламентарното съотношение на силите.

Константин Вълков, съпредседател на инициативния комитет на Андрей Гюров, от своя страна заяви, че няма да отправя критики към кандидатите от другия лагер. Той подчерта, че подкрепя Гюров и Кандев заради, както го определи, системния и експертен подход, който вижда в тях.

"Много е важно, че на фона на тези кризи аз виждам един системен, структурен, експертен подход“, заяви Вълков.

Той акцентира и върху международната обстановка и необходимостта България да има ясна стратегия за промените в света.

По думите му през последните години властта е била съсредоточена в основни политически фигури, но липсва достатъчно ясно формулирана визия за развитието на страната в променящата се международна среда.

Вълков определи президентството като "ключова институция“ и посочи, че въпреки конституционно ограничените правомощия на държавния глава институцията може да бъде "изпълнена със съдържание“ и да даде нова посока на развитие.