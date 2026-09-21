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Лоша новина за Англия: Рашфорд се контузи дни преди мачовете на националния отбор

Лоша новина за Англия: Рашфорд се контузи дни преди мачовете на националния отбор

21 Септември, 2026 06:45 409 0

  • манчестър юнайтед-
  • фулъм-
  • маркъс рашфорд-
  • футбол-
  • англия

Нападателят на Манчестър Юнайтед бе принудително сменен срещу Фулъм и участието му за „трите лъва“ е под въпрос

Лоша новина за Англия: Рашфорд се контузи дни преди мачовете на националния отбор - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Маркъс Рашфорд може да пропусне предстоящите мачове на Англия в Лигата на нациите, след като получи контузия при равенството 1:1 на Манчестър Юнайтед срещу Фулъм. Нападателят започна като титуляр на „Крейвън Котидж“, но бе заменен в 77-ата минута от Джошуа Зиркзее.

Мениджърът на Юнайтед Майкъл Карик не успя да даде конкретна информация за състоянието на Рашфорд след двубоя. „Наистина не знам. Както можете да си представите, след края на мача говорих с играчите, но все още не сме стигнали до този етап. Просто ще трябва да изчакаме и да видим“, заяви Карик.

Контузията идва в неприятен момент за 28-годишния футболист, който беше включен в състава на Англия за предстоящите срещи. Рашфорд има шест участия за „трите лъва“ през сезона и започна в последните четири мача на Манчестър Юнайтед във Висшата лига, но все още няма гол или асистенция.

Рашфорд се завърна в плановете на Юнайтед след периоди под наем в Астън Вила и Барселона. Срещу Фулъм той отново не успя да се разпише, а „червените дяволи“ стигнаха само до точка след късен гол на Матеус Куня, който изравни след автогол на Лисандро Мартинес. Манчестър Юнайтед остава на 12-ото място в класирането.


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