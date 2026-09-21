България стартира интензивния период в Лига на нациите

Мъжкият национален отбор по футбол на България започва подготовка за интензивния почти триседмичен период, изпълнен с важни мачове от турнира Лига на нациите.

Селекцията на Александър Димитров вече започна да се събира в София. Предстои натоварен график, включващ две домакинства и две гостувания.

Домакинските сблъсъци в Пловдив на стадион "Христо Ботев":

26 септември: България – Люксембург

29 септември: България – Естония

Гостуванията:

3 октомври: Исландия – България

6 октомври: Люксембург – България

Защо футболната пауза е цели три седмици?

Българската делегация ще отпътува за Исландия на 2 октомври.

След срещата в Рейкявик, отборът на България ще се отправи към Люксембург на 4 октомври.

Завръщането на националния отбор в България е предвидено за около 14:00 ч. в сряда, 7 октомври, с което ще приключи този натоварен международен период.

Селекционерът на България Александър Димитров вече обяви списъка с футболисти, на които ще разчита в предстоящите четири мача. В разширения състав е Илия Груев. Аут от състава заради травми са Кирил Десподов и Филип Кръстев. Защитникът на АЕК Мартин Георгиев също няма повиквателна.

Ето и списъка с повиканите играчи:

Вратари

Димитър Митов (Санкт Паули), Даниел Наумов (Ботев Пд), Алекс Божев (ЦСКА 1948)

Защитници

Кристиан Димитров (Левски), Андреа Христов (Визела), Теодор Иванов (ЦСКА София), Иван Турицов (Динамо Батуми), Християн Петров (Хееренвеен), Димитър Велковски (Арда), Йоан Стоянов (Апоел Беер Шева), Стефан Велков (Сьондериске)

Полузащитници

Емил Ценов (Оренбург), Андриан Краев (Апоел Тел Авив), Петко Панайотов (ЦСКА София), Ивайло Чочев (Лудогорец), Кристиян Стоянов (Славия), Илия Груев (Лийдс) Асен Чандъров (Ботев Пд)

Нападатели

Марин Петков (Ал-Таавун), Лукас Петков (Елверсберг), Мартин Минчев (Краковия), Здравко Димитров (Мардин), Георги Русев (ЦСКА 1948), Кристиян Балов (Цървена звезда), Станислав Иванов (Арда), Борислав Цонев (ЦСКА 1948), Владимир Николов (Славия).