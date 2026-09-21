Маркиньос донесе победата на ПСЖ в Марсилия, първа загуба за Лил на Анчелоти

ПСЖ спечели с 2:1 гостуването си на Марсилия в най-очаквания мач от петия кръг на Лига 1. Феран Торес откри резултата в 66-ата минута, а само шест по-късно Анхел Гомес изравни за домакините. Капитанът на парижани Маркиньос обаче отново се превърна в герой, след като в 74-ата минута направи добавка след удар към вратата и донесе трите точки на тима на Луис Енрике. Това беше третият му гол от началото на сезона. Марсилия остана с човек по-малко малко след това, когато Тимъти Уеа получи втори жълт картон.

Първа загуба за сезона претърпя Лил на Давиде Анчелоти, който отстъпи с 1:2 при гостуването си на Ница. Домакините поведоха в 22-ата минута след автогол на Нгой, а в 67-ата Амура удвои преднината след асистенция на Хейн. Лил върна едно попадение чрез японския нападател Уеда в 79-ата минута, но не успя да стигне до равенството. За Ница това беше първа победа за сезона и първи домакински успех в първенството от цели 326 дни.

В другия мач от кръга Оксер победи Брест с 2:1 и записа втори пореден успех в Лига 1. Гостите поведоха в 23-ата минута чрез Мбуп, но след почивката домакините направиха пълен обрат. Арчър изравни в 47-ата минута, а автогол на Льо Гуен в 84-ата донесе победата на Оксер. След пет кръга Монако остава начело с 13 точки, докато ПСЖ е на пет зад лидера.