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Армения удари Латвия и взе важни три точки в Лигата на нациите

Армения удари Латвия и взе важни три точки в Лигата на нациите

25 Септември, 2026 21:00 442 0

  • армения-
  • латвия-
  • лига на нациите-
  • лига c-
  • георгий арутюнян-
  • едуард сперцян-
  • жирайр шагоян-
  • артур гарабян-
  • черна гора-
  • кипър

По-късно днес ще се изиграе и другият мач от групата

Армения удари Латвия и взе важни три точки в Лигата на нациите - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Армения постигна домакинска победа с 2:0 над Латвия в двубой от група 2 на Лига C в Лигата на нациите.

Домакините откриха резултата в 31-ата минута. Георгий Арутюнян се разписа след асистенция на една от звездите на арменския тим – Едуард Сперця̀н.

Армения продължи да контролира събитията на терена и стигна до втори гол в 75-ата минута. Жирайр Шагоян намери отлично Артур Гарабян, който не сгреши и оформи крайното 2:0.

По-късно днес ще се изиграе и другият мач от групата, в който Черна гора приема Кипър.


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