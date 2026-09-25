Армения удари Латвия и взе важни три точки в Лигата на нациите

Армения постигна домакинска победа с 2:0 над Латвия в двубой от група 2 на Лига C в Лигата на нациите.

Домакините откриха резултата в 31-ата минута. Георгий Арутюнян се разписа след асистенция на една от звездите на арменския тим – Едуард Сперця̀н.

Армения продължи да контролира събитията на терена и стигна до втори гол в 75-ата минута. Жирайр Шагоян намери отлично Артур Гарабян, който не сгреши и оформи крайното 2:0.

По-късно днес ще се изиграе и другият мач от групата, в който Черна гора приема Кипър.