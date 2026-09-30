Мир в лагера на „мореплавателите“: Кристиано Роналдо и Жорже Жезус изгладиха търканията след разговор на четири очи

Напрежението в националния отбор на Португалия е напълно овладяно, след как капитана Кристиано Роналдо и селекционерът Жорже Жезус проведоха личен разговор и изгладиха възникналите между тях различия, предава авторитетното португалско издание A Bola.

Искрата между 41-годишния ветеран и 72-годишния тактик избухна непосредствено след успеха с 2:1 над Норвегия в турнира Лига на нациите. В въпросния сблъсък Роналдо изгледа целите 90 минути от скамейката, а веднага след последния съдийски сигнал се отправи директно към съблекалнята, пропускайки традиционния поздравителен жест към пристигналите фенове. Впоследствие голмайсторът не взе участие в общите занимания на терена, а на 29 септември проведе отделна физическа програма във фитнеса – ход, оправдан от медиите в страната с липсата на подходящо оборудване на стадиона в Малмьо.

За да подсигурят пълното спокойствие в тима и да пресекат всякакви спекулации, от Португалската футболна федерация предприеха светкавични мерки. Президентът на централата Педро Проенса пристигна лично в тренировъчната база на тима, за да следи отблизо микроклимата преди предстоящите официални ангажименти.

Кристиано Роналдо, който има впечатляващите 146 попадения в 234 двубоя за родината си, продължава да бъде ключова фигура в състава. В момента Португалия оглавява безапелационно класирането в Група 4 на Дивизия А в Лигата на нациите с пълен актив от 6 точки след първите два кръга, а следващото изпитание пред селекцията на Жорже Жезус е гостуването на Дания в Копенхаген на 1 октомври.