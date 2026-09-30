Министър Енчо Керязов обсъди с обществените медии възможностите за повече спорт в ефира

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов проведе среща с представители на Съвета за електронни медии (СЕМ) и обществените медии, на която бяха обсъдени възможностите за по-широко представяне на българския спорт в общественото медийно пространство.
Акцент беше поставен върху необходимостта българските зрители и слушатели да имат по-лесен достъп до спортни събития, особено до международни състезания, в които участват български спортисти. Обсъдени бяха възможностите за по-добра координация между институциите, спортните организации и обществените медии при планирането и отразяването на значими спортни прояви.
„Българските спортисти представят страната ни на най-големите международни форуми и е важно хората да имат възможност да ги гледат. Трябва да намерим практично решение, така че повече спортни събития с българско участие да достигат до зрителите чрез обществените медии“, заяви министър Керязов.
Министерството на младежта и спорта ще продължи да работи за създаване на условия спортните постижения на българските състезатели да бъдат достъпни до възможно най-широка аудитория.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Какъв
Циркаджия - министър !
Чалгаджия - министър!
Флейтистка - министър!
Изкукал старчок - министър!
Военен - премиер!
16:41 30.09.2026
2 ДрайвингПлежър
Абе кухар - от тебе се иска да изкараш хората навън да спортуват - не да ги сложиш пред телевизора с бира и чипс в ръка да гледат спорт!
Сериозно - това правителство е чисто безумие!!! Вече съм истински бесен!
Радев открадна вълната от национализъм и я разруши и назначи калинки, които ще доведат отново петроханците и герберите!
16:41 30.09.2026
3 Кккккк
16:43 30.09.2026