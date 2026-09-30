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Министър Енчо Керязов обсъди с обществените медии възможностите за повече спорт в ефира

Министър Енчо Керязов обсъди с обществените медии възможностите за повече спорт в ефира

30 Септември, 2026 16:33 312 3

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Акцент беше поставен върху необходимостта българските зрители и слушатели да имат по-лесен достъп до спортни събития

Министър Енчо Керязов обсъди с обществените медии възможностите за повече спорт в ефира - 1
Снимка: ММС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов проведе среща с представители на Съвета за електронни медии (СЕМ) и обществените медии, на която бяха обсъдени възможностите за по-широко представяне на българския спорт в общественото медийно пространство.

Акцент беше поставен върху необходимостта българските зрители и слушатели да имат по-лесен достъп до спортни събития, особено до международни състезания, в които участват български спортисти. Обсъдени бяха възможностите за по-добра координация между институциите, спортните организации и обществените медии при планирането и отразяването на значими спортни прояви.

„Българските спортисти представят страната ни на най-големите международни форуми и е важно хората да имат възможност да ги гледат. Трябва да намерим практично решение, така че повече спортни събития с българско участие да достигат до зрителите чрез обществените медии“, заяви министър Керязов.

Министерството на младежта и спорта ще продължи да работи за създаване на условия спортните постижения на българските състезатели да бъдат достъпни до възможно най-широка аудитория.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Какъв

    3 0 Отговор
    Срам!?
    Циркаджия - министър !
    Чалгаджия - министър!
    Флейтистка - министър!
    Изкукал старчок - министър!
    Военен - премиер!

    16:41 30.09.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    3 0 Отговор
    Министъра е Едиот!
    Абе кухар - от тебе се иска да изкараш хората навън да спортуват - не да ги сложиш пред телевизора с бира и чипс в ръка да гледат спорт!

    Сериозно - това правителство е чисто безумие!!! Вече съм истински бесен!
    Радев открадна вълната от национализъм и я разруши и назначи калинки, които ще доведат отново петроханците и герберите!

    16:41 30.09.2026

  • 3 Кккккк

    0 0 Отговор
    Добре,че не гледам телевизора.

    16:43 30.09.2026

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