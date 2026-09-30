Напрежение около Роналдо преди мача на Португалия с Дания

Напрежението около Кристиано Роналдо в лагера на Португалия се засили преди мача с Дания в Копенхаген. Капитанът остана неизползвана резерва при победата с 2:1 над Норвегия в Осло, а след това не участва в общото занимание на тима в Малмьо.

Според португалските издания „А Бола“ и „О Жого“ Роналдо се е прибрал в хотела и е провел индивидуална тренировка във фитнеса. Като причина е посочена липсата на подходящо оборудване на стадиона. Португалската футболна федерация е отхвърлила възможността нападателят на „Ал Насър“ да има физически или здравословен проблем.

Жезуш обясни решението си

На пресконференцията след успеха над Норвегия селекционерът Жорже Жезуш заяви, че „срещата е изисквала различен подход“. Той подчерта, че Роналдо е бил готов за игра, но вече е на 41 години, а не на 20. Жезуш уточни, че решението му не е било продиктувано от стремеж да предпази нападателя физически.

Португалия ще се изправи срещу Дания в Копенхаген на 1 октомври. На фона на напрежението президентът на федерацията Педро Проенса е отпътувал за датската столица, като според публикацията целта му е не само да подкрепи отбора, но и да помогне за изглаждане на отношенията около Роналдо.

Роналдо е обмислял оттегляне

В Швеция вече се е състояла специална среща между Роналдо и Жезуш. Журналистът Нуно Луз от португалската телевизия СИК допълва, че капитанът е обмислял да прекрати кариерата си в националния отбор след Световното първенство през 2026 година.

По информацията на Луз разговорът между Роналдо, Жезуш и Проенса е променил това намерение и е убедил нападателя да продължи да защитава цветовете на Португалия. Федерацията не е съобщила за здравословен проблем, а конкретното решение на Жезуш за състава срещу Дания предстои да стане ясно.

Източници: Спортал, А Бола, О Жого