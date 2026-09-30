Една от най-великите фигури в историята на световния баскетбол – Шакил О'Нийл, засенчи двубоя от втория кръг на Евролигата между Жалгирис и Олимпиакос. „Големият Аристотел“ бе специален гост на трибуните в Каунас, където изгледа успеха на гръцкия гранд в компанията на легендарния Арвидас Сабонис.

О'Нийл не само подкрепяше пламенно домакините от първия ред, но и преди началната сърена излезе на паркета в центъра на залата, за да приветства хилядите фенове под аплодисментите на целия трибунен комплекс.

След края на мача 4-кратният шампион в НБА направи силно изявление, с което изненада мнозина отвъд Океана.

„Преди мача ме пошегуваха, че ако искам да обера някоя къща, тази вечер е моментът, защото целият град е в залата. Честно казано, европейският баскетбол е малко по-добър от този в НБА. Знам, че мнозина ще ме критикуват за това, но тук момчетата играят здраво във всеки един мач. В НБА има състезатели, които буквално си почиват до Мача на звездите и едва след това започват да дават всичко от себе си“, категоричен бе О'Нийл.

Shaquille O’Neal: “I know the European game is a little bit better than the NBA game. I know I'm gonna get a lot of flak for saying that, but guys over there, everybody plays hard all 36 games. You know, we got guys in the NBA, they, they kinda chill out to the All-Star game…” https://t.co/EhkNE83il8 — Eurohoops (@Eurohoopsnet) September 29, 2026