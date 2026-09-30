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Шакил О'Нийл: Европейският баскетбол е малко по-добър от този в НБА

Шакил О'Нийл: Европейският баскетбол е малко по-добър от този в НБА

30 Септември, 2026 15:55 579 0

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„Големият Аристотел“ бе специален гост на трибуните в Каунас

Шакил О'Нийл: Европейският баскетбол е малко по-добър от този в НБА - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Една от най-великите фигури в историята на световния баскетбол – Шакил О'Нийл, засенчи двубоя от втория кръг на Евролигата между Жалгирис и Олимпиакос. „Големият Аристотел“ бе специален гост на трибуните в Каунас, където изгледа успеха на гръцкия гранд в компанията на легендарния Арвидас Сабонис.

О'Нийл не само подкрепяше пламенно домакините от първия ред, но и преди началната сърена излезе на паркета в центъра на залата, за да приветства хилядите фенове под аплодисментите на целия трибунен комплекс.

След края на мача 4-кратният шампион в НБА направи силно изявление, с което изненада мнозина отвъд Океана.

„Преди мача ме пошегуваха, че ако искам да обера някоя къща, тази вечер е моментът, защото целият град е в залата. Честно казано, европейският баскетбол е малко по-добър от този в НБА. Знам, че мнозина ще ме критикуват за това, но тук момчетата играят здраво във всеки един мач. В НБА има състезатели, които буквално си почиват до Мача на звездите и едва след това започват да дават всичко от себе си“, категоричен бе О'Нийл.



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