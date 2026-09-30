Скандал край тъчлинията: Славен Билич побесня срещу съдиите при разгрома от Испания

Селекционерът на националния отбор на Хърватия Славен Билич бе влечен в центъра на сериозен скандал по време на тежкото гостуване на Испания, завършило с поражение за неговия тим с 1:4. Темпераментният специалист изпусна нервите си край резервната скамейка и насочи поредица от остри реплики към съдийската бригада, а бурната му реакция бе уловена директно от телевизионните микрофони край терена.

Напрежението ескалира в 75-ата минута на двубоя, когато иберийците вече водеха комфортно с 3:1. При една от атаките на домакините Билич бе категоричен, че топката е преминала с целия си обем страничната линия и е напуснала терена. Страничният и главният рефер обаче оставиха играта да продължи, запазвайки владението за испанския състав.

Останал вбесен от отсъждането, хърватският наставник потърси сметка от арбитрите с нецензурен тон:

„Идиот такъв, топката беше излязла! Какво ме гледаш?! Толкова беше излязла!“.

Бурният изблик на Билич бързо се превърна в една от най-коментираните теми след последния съдийски сигнал. Въпреки претенциите на хърватския щаб, развойът на мача не се промени и Хърватия инкасира тежка загуба с 1:4.