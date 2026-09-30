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„Ти беше истински ботевист“: Тодор Неделев с трогателна изповед след трагичната смърт на Илиян Филипов

„Ти беше истински ботевист“: Тодор Неделев с трогателна изповед след трагичната смърт на Илиян Филипов

30 Септември, 2026 17:02 666 2

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Пловдивският бизнесмен бе разстрелян в ранните часове на сряда

„Ти беше истински ботевист“: Тодор Неделев с трогателна изповед след трагичната смърт на Илиян Филипов - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Звездата и емблема на Ботев (Пловдив) Тодор Неделев използва личния си профил във Facebook, за да изрази своята дълбока скръб и огромна благодарност към покойния собственик на клуба Илиян Филипов. Пловдивският бизнесмен бе разстрелян в ранните часове на сряда, а шокиращата новина разтърси изтеглящите се футболни среди у нас и цялата жълто-черна общност.

Неделев подчерта, че за Филипов Ботев не е бил просто бизнес проект, а истинска житейска кауза. Халфът акцентира върху огромната му роля за завършването на стадион „Христо Ботев“ („Колежа“) и спасяването на клуба в най-критичните му моменти. В емоционалния си пост националът разкри, че между тях е имало повече от професионални отношения – взаимно уважение, истинско приятелство и мъжка дума.

Ето и пълния текст на трогателното сбогуване от страна на Тодор Неделев:

"Благодаря ти за всичко, което направи за мен и за нашия любим Ботев! Ти беше истински ботевист и за теб този клуб не беше просто бизнес, а твоя кауза. Изгради нашият дом Колежа и спаси отбора в най-трудния момент. Даваше всичко от себе си до последно, имаше големи планове и искаше Ботев да е там, където му е мястото… На върха! За мен ти не беше просто шеф, а истински приятел… Един достоен мъж и човек, който винаги спазваше думата си! Ти изпълни моята мечта да се върна в Ботев, а аз и целият отбор ще дадем всичко от себе си за да изпълним твоята. Ще ми липсват разговорите ни и всички щастливи моменти заедно… Ще те запомня така, винаги усмихнат и с чувство за хумор. Почивай в мир, Бос! Ще ни липсваш…"

Думите на полузащитника идват само часове след като и съотборникът му Димитър Тонев изрази публично своята болка от загубата, давайки ясен знак, че целият състав на „канарчетата“ е твърдо решен да играе в памет на своя президент и да преследва високите цели, заложени от него.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 РЕАЛИСТ

    4 0 Отговор
    От това което четем от различните сайтове, разбираме, че ме само е бил ботевист, ами и много други работи. Чак , като гръмнат някого, разбираш що за птица е бил.

    17:07 30.09.2026

  • 2 Чакаме сега и

    4 2 Отговор
    Христо Стоичков да се изкаже, че нали е на всяко гърне мерудия.

    17:11 30.09.2026

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