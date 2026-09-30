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Разтърсващо сбогуване в Ботев (Пд): Димитър Тонев с трогателни думи след кончината на Илиян Филипов

Разтърсващо сбогуване в Ботев (Пд): Димитър Тонев с трогателни думи след кончината на Илиян Филипов

30 Септември, 2026 16:39 563 6

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  • футболни новини

Офанзивният състезател поднесе своите съболезнования

Разтърсващо сбогуване в Ботев (Пд): Димитър Тонев с трогателни думи след кончината на Илиян Филипов - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Футболистът на Ботев (Пловдив) Димитър Тонев изрази дълбоката си скръб и почит след неочакваната кончина на собственика на клуба Илиян Филипов. Офанзивният състезател поднесе своите съболезнования чрез емоционална публикация в социалните мрежи, подчертавайки безрезервната отдаденост на бизнесмена към „жълто-черната“ кауза.

Тонев заяви, че Филипов е успеел да сбъдне голямата си мечта – да спаси Ботев (Пловдив) от кризата, и пое категоричен ангажимент от името на целия отбор, че футболистите ще дадат всичко от себе си на терена, за да продължат делото му и усилията му да не отидат напразно.

„Почивай в мир, ГРАНДЕ ПРЕЗИДЕНТЕ… Не мога да си представя, че ще влизам в офиса и ти вече няма да си там… Ти изпълни своята мечта – да спасиш Ботев Пловдив, а ние с момчетата ще направим така, че това да не е било напразно. Искам да ти благодаря за всичко, което правеше за нас. Няма да се намери собственик, който да обича клуба си повече, така както ти го правеше. Няма да се намери и човек да помага толкова, колкото ти помагаше. Каквото и да се говори, думите ще са малко. НЯМА ТАКАВА ДЪРЖАВА. Светъл път, ще ни липсваш…“, написа Тонев.


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    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "ДядоПоп":

    Георги Андреев Илиев е български борец и предприемач, шеф на „ВИС-2“ и „ВАИ холдинг“, брат е на Васил Илиев, считан за видна фигура в организираната престъпност в България

    16:45 30.09.2026

  • 4 25:07:2025г

    2 0 Отговор
    Илиян Филипов – шеф на могъщата ПИМК, строител на Колежа и доскоро таен съдружник на Борисов и Пеевски.

    16:51 30.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Диляна Попова

    0 0 Отговор
    Таки го поръча, а Банкята уреди детайлите по логистиката.

    16:57 30.09.2026

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