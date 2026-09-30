Разтърсващо сбогуване в Ботев (Пд): Димитър Тонев с трогателни думи след кончината на Илиян Филипов

Футболистът на Ботев (Пловдив) Димитър Тонев изрази дълбоката си скръб и почит след неочакваната кончина на собственика на клуба Илиян Филипов. Офанзивният състезател поднесе своите съболезнования чрез емоционална публикация в социалните мрежи, подчертавайки безрезервната отдаденост на бизнесмена към „жълто-черната“ кауза.

Тонев заяви, че Филипов е успеел да сбъдне голямата си мечта – да спаси Ботев (Пловдив) от кризата, и пое категоричен ангажимент от името на целия отбор, че футболистите ще дадат всичко от себе си на терена, за да продължат делото му и усилията му да не отидат напразно.

„Почивай в мир, ГРАНДЕ ПРЕЗИДЕНТЕ… Не мога да си представя, че ще влизам в офиса и ти вече няма да си там… Ти изпълни своята мечта – да спасиш Ботев Пловдив, а ние с момчетата ще направим така, че това да не е било напразно. Искам да ти благодаря за всичко, което правеше за нас. Няма да се намери собственик, който да обича клуба си повече, така както ти го правеше. Няма да се намери и човек да помага толкова, колкото ти помагаше. Каквото и да се говори, думите ще са малко. НЯМА ТАКАВА ДЪРЖАВА. Светъл път, ще ни липсваш…“, написа Тонев.