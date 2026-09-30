Вносителят на Honda за България ще продава Omoda и Jaecoo

Бултрако Моторс, компанията позната като вносител на Honda у нас, официално откри своето ново търговско представителство за китайските марки Omoda и Jaecoo. Пространството е разположено на булевард „България“ в София, като днес посрещна своите първи гости и партньори.

Навлизането на Omoda и Jaecoo на родната сцена се осъществява под шапката на регионалния дистрибутор „Genius Automotive Europe“, който отговаря за пазарите в България, Унгария и Румъния. Специално за официалното събитие в София пристигна управляващият директор на компанията. По време на откриването ръководството на компанията сподели, че интересът към новите модели на пазара е сериозен, като още преди официалния старт на обекта е била реализирана първата продажба на флагманския модел Omoda 9.

Както вече е известно, моделното портфолио, с което китайските марки Omoda и Jaecoo стъпиха на българския пазар, е разпределено в популярните SUV сегменти, като залага на комбинация от традиционни двигатели с вътрешно горене, хибридни технологии и изцяло електрически задвижвания.

Флагманският модел Omoda 9 представлява голям кросоувър с акцент върху комфорта и дългите пътувания, разчитайки на плъг-ин хибридни системи, които комбинират турбобензинов двигател с електрически мотор за постигане на висока системна мощност и възможност за шофиране на ток в градска среда. По-компактният представител Omoda 5 е насочен към масовия градски пазар, като предлага избор между ефективни бензинови агрегати и изцяло електрическа модификация. Дизайнът и на двата модела следва по-експанзивни и авангардни линии в сравнение с по-консервативните решения в класа.

Марката Jaecoo от своя страна заема позицията на производител на по-утилитарни и здрави високопроходими автомобили. Модели като Jaecoo 7 и по-големия Jaecoo 9 се отличават с правоъгълни форми на купето, по-висок пътен просвет и електронно управлявани системи за двойно предаване.

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