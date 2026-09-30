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Вносителят на Honda за България ще продава Omoda и Jaecoo

Вносителят на Honda за България ще продава Omoda и Jaecoo

30 Септември, 2026 18:56 818 6

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  • софия

Бултрако Моторс официално откри нов шоурум на двете китайски марки

Вносителят на Honda за България ще продава Omoda и Jaecoo - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Бултрако Моторс, компанията позната като вносител на Honda у нас, официално откри своето ново търговско представителство за китайските марки Omoda и Jaecoo. Пространството е разположено на булевард „България“ в София, като днес посрещна своите първи гости и партньори.

Вносителят на Honda за България ще продава Omoda и Jaecoo

Навлизането на Omoda и Jaecoo на родната сцена се осъществява под шапката на регионалния дистрибутор „Genius Automotive Europe“, който отговаря за пазарите в България, Унгария и Румъния. Специално за официалното събитие в София пристигна управляващият директор на компанията. По време на откриването ръководството на компанията сподели, че интересът към новите модели на пазара е сериозен, като още преди официалния старт на обекта е била реализирана първата продажба на флагманския модел Omoda 9.

Както вече е известно, моделното портфолио, с което китайските марки Omoda и Jaecoo стъпиха на българския пазар, е разпределено в популярните SUV сегменти, като залага на комбинация от традиционни двигатели с вътрешно горене, хибридни технологии и изцяло електрически задвижвания.

Флагманският модел Omoda 9 представлява голям кросоувър с акцент върху комфорта и дългите пътувания, разчитайки на плъг-ин хибридни системи, които комбинират турбобензинов двигател с електрически мотор за постигане на висока системна мощност и възможност за шофиране на ток в градска среда. По-компактният представител Omoda 5 е насочен към масовия градски пазар, като предлага избор между ефективни бензинови агрегати и изцяло електрическа модификация. Дизайнът и на двата модела следва по-експанзивни и авангардни линии в сравнение с по-консервативните решения в класа.

Марката Jaecoo от своя страна заема позицията на производител на по-утилитарни и здрави високопроходими автомобили. Модели като Jaecoo 7 и по-големия Jaecoo 9 се отличават с правоъгълни форми на купето, по-висок пътен просвет и електронно управлявани системи за двойно предаване.

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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Име

    1 5 Отговор
    Тези кенефи са много популярни във Великобритания! Яко продават, но са абсолютни скърцащи кенефи!

    Коментиран от #2, #4, #5

    19:54 30.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 стоян георгиев

    4 1 Отговор
    Доста дилъри вече смениха евро боклуците с китайски автомобили, явно и на японските им дойде реда!

    20:17 30.09.2026

  • 4 Хихихи

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Име":

    Скърца ти амортисьора на статия сивик!

    20:21 30.09.2026

  • 5 Стойко

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Име":

    Кво ти пука, твойте дилъри са на горубляне и дупница! Там скърцането е най-малкия проблем и няма да ти прави впечатление!

    20:22 30.09.2026

  • 6 Охотник

    1 0 Отговор
    След, като Honda и Subaru сами се докараха до това състояние. Скъпи, и не толкова качествени автомобили. Надхвърлящи възможностите, на повечето семейства. Което изобщо не ме радва. Бултрако се принуждават, да търсят начин да оцеляват. Може да съм фен на Honda. Но нито един модел за Европа не ме впечатлява с нищо. Новият Прелюд е просто разочарование.

    20:26 30.09.2026