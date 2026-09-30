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„Възраждане“: Горивата повличат храните нагоре, ценовият натиск тепърва започва

„Възраждане“: Горивата повличат храните нагоре, ценовият натиск тепърва започва

30 Септември, 2026 18:47 546 15

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Димо Дренчев постави въпроса за сериозните регионални ценови разлики, а Петър Петров поиска от министър-председателя конкретни решения на Министерския съвет

„Възраждане“: Горивата повличат храните нагоре, ценовият натиск тепърва започва - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Възраждане“ настоява цените на основните хранителни стоки и горивата да бъдат поставени във фокуса на правителството и парламентарния контрол. От политическата организация посочват, че поредица от искания за изслушване на представители на контролните органи и ресорните министри са били отхвърлени, въпреки продължаващия ръст на цените.

Димо Дренчев заяви на брифинг пред медиите в столицата, че за поредна седмица „Възраждане“ е поискала изслушване по темата. Предходни предложения за изслушване на председателите на КЗП и КЗК, както и по темата за цените на горивата, не са получили подкрепа. Тази седмица е било отхвърлено и искането за изслушване на председателя на Държавната комисия по стокови борси и тържища Владимир Иванов.

Дренчев обърна внимание на данните за цените на едро, според които при значителна част от стоките се отчита ръст само в рамките на една седмица. Той постави акцент и върху големите регионални разлики при цените на кашкавал, сирене, брашно, ориз и други основни продукти.

Според него разлики от над 100% между отделни области не могат да бъдат обяснени единствено с транспортните разходи и поставят сериозни въпроси за конкуренцията и начина, по който функционира пазарът.

Като основен проблем Дренчев посочи и цените на горивата. По думите му редица европейски държави вече са предприели мерки чрез намаляване на акцизи, ДДС или комбинация от двете, докато предприетите до момента действия в България са ограничени.

Той предупреди, че ценовият натиск при горивата вече се пренася върху цените на стоките на едро, а следващият ефект ще бъде усетен и при цените на дребно.

Петър Петров постави въпроса за политическата отговорност и конкретните действия на правителството. След отхвърлените искания за изслушване на контролните органи, както и на министрите на земеделието и икономиката, народният представител от „Възраждане“ е внесъл въпрос към министър-председателя по реда на парламентарния контрол.

Петров настоява да стане ясно дали Министерският съвет ще използва данните на контролните органи за ръста на цените на основните хранителни стоки и какви конкретни решения ще бъдат предприети. Той очаква отговор по време на парламентарния контрол в петък.

„Възраждане“ ще продължи да внася искания за изслушване на представителите на изпълнителната власт и контролните органи, докато не бъдат представени конкретни мерки срещу растящите цени.

Петров припомни и внесените законопроекти за намаляване на ДДС върху стоките от малката потребителска кошница, стоките от първа необходимост и горивата, като политическата организация ще настоява те да бъдат разгледани.

Според „Възраждане“ дневният ред на обществото все по-ясно се определя от цените, инфлацията и обедняването, а правителството трябва да отговори с конкретни решения, а не с отказ от парламентарен контрол.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 сюндюк

    8 0 Отговор
    Ключовия и важен въпрос който не се задава е..! Има ли опастност през зимата да има режим на тока...?

    Коментиран от #9

    18:51 30.09.2026

  • 2 Сатана Z

    7 0 Отговор
    По време на кризата с горивата през 2022 в Европа цените дори бяха по-високи от сегашните ,а в България бяха що годе поносими.Цените на храните тръгнаха нагоре и тогава но бяха в лева.Сега същите цени на горивата ,но цените са двойни,че и тройни.Затова сме в клуба на богатите.От гяволък сами ще се затрием,а Виденовата зима е на един КР разстояние

    18:53 30.09.2026

  • 3 бургазлия

    5 0 Отговор
    В бургаски автобус видях над 20 жени в него и само 3 мъже , а задръстванията са ужасни , и това означва ,че да не се оплакваме

    Коментиран от #14

    18:55 30.09.2026

  • 4 Дневният ред

    7 0 Отговор
    на обществото не е дневен ред на рундаците. Те се занимават с ракията и с космоса!

    18:58 30.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Дай боже

    3 0 Отговор
    Всичко да поскъпне 10 пъти и да се разпадне матрицата в която сме Амин!

    19:01 30.09.2026

  • 7 Правителството

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "Горски":

    Печели от високи цени пълни хазната чрез ДДС затова не хранете правителството
    Намалете покупките си до минимум

    19:02 30.09.2026

  • 8 Гост

    3 1 Отговор
    Цените на горивата не плашат нашенеца. Въпреки покачването им нараства и употребата на горива. Сутрин ако застанете на някое кръстовище ще видите, че от 10 коли поне в 8 пътува само един човек. Разсипия до шия и отказ от обществения транспорт.

    Коментиран от #15

    19:04 30.09.2026

  • 9 Режим ще има ако е студена зимата

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "сюндюк":

    Неизбежно тока от Аецс Козлудуйскоя ще отива износ основно Украйна и Румъния по договор а на територията каквото има от тецове вецеове и батерия соларни на 4творни цени към ЕРПетста

    Коментиран от #13

    19:05 30.09.2026

  • 10 Какво разбират

    7 0 Отговор
    шапкари от икономика, финанси и ценообразуване?!

    Какво очаквате от Радев и Донев?!
    И от калинките около тях!

    Само вижте Михаелка и няма нужда от приказки!😉

    19:15 30.09.2026

  • 11 Радев

    7 0 Отговор
    иска висока инфлация, не разбрахте ли?
    И олигарсите му искат същото.
    Бедните да се спасяват!

    19:17 30.09.2026

  • 12 Интересно

    8 0 Отговор
    Цена Петрол 2022г - 126 долара за барел, дизела 3,40 лв (1,74 евро).
    Цена Петрол 2026г - 114 долара за барел, 1,96 евро (3,83 лв). Спекула до дупка.

    19:20 30.09.2026

  • 13 Дери

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "Режим ще има ако е студена зимата":

    Мариците изнасят ток за Украйна без пари и българина го плаща.

    19:21 30.09.2026

  • 14 Стенли

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "бургазлия":

    Много точно казано , трафика не спира , но мен друго ме гложди как ,радев лъжеца бори олигархията като оряза МРЗ и облага ваучарите , евала на такъв борец с олигархията ,пребори я 😁😡👎

    20:19 30.09.2026

  • 15 Стенли

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Гост":

    Да това е така и дори казаха , че има ръст с 10% на продажбата на горива и ,баз понеже съм велосипедист , толкова малки хора виждам да карат колелета , а с Ел тротинетки фучат само келеши, всяко на кола ,се качило , затова не одобрявам да се дава помощ на частните коли може само да се дават помощ на транспортните фирми ,само при условия , че не вдигат цените

    20:25 30.09.2026

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