„Възраждане“: Горивата повличат храните нагоре, ценовият натиск тепърва започва

„Възраждане“ настоява цените на основните хранителни стоки и горивата да бъдат поставени във фокуса на правителството и парламентарния контрол. От политическата организация посочват, че поредица от искания за изслушване на представители на контролните органи и ресорните министри са били отхвърлени, въпреки продължаващия ръст на цените.
Димо Дренчев заяви на брифинг пред медиите в столицата, че за поредна седмица „Възраждане“ е поискала изслушване по темата. Предходни предложения за изслушване на председателите на КЗП и КЗК, както и по темата за цените на горивата, не са получили подкрепа. Тази седмица е било отхвърлено и искането за изслушване на председателя на Държавната комисия по стокови борси и тържища Владимир Иванов.
Дренчев обърна внимание на данните за цените на едро, според които при значителна част от стоките се отчита ръст само в рамките на една седмица. Той постави акцент и върху големите регионални разлики при цените на кашкавал, сирене, брашно, ориз и други основни продукти.
Според него разлики от над 100% между отделни области не могат да бъдат обяснени единствено с транспортните разходи и поставят сериозни въпроси за конкуренцията и начина, по който функционира пазарът.
Като основен проблем Дренчев посочи и цените на горивата. По думите му редица европейски държави вече са предприели мерки чрез намаляване на акцизи, ДДС или комбинация от двете, докато предприетите до момента действия в България са ограничени.
Той предупреди, че ценовият натиск при горивата вече се пренася върху цените на стоките на едро, а следващият ефект ще бъде усетен и при цените на дребно.
Петър Петров постави въпроса за политическата отговорност и конкретните действия на правителството. След отхвърлените искания за изслушване на контролните органи, както и на министрите на земеделието и икономиката, народният представител от „Възраждане“ е внесъл въпрос към министър-председателя по реда на парламентарния контрол.
Петров настоява да стане ясно дали Министерският съвет ще използва данните на контролните органи за ръста на цените на основните хранителни стоки и какви конкретни решения ще бъдат предприети. Той очаква отговор по време на парламентарния контрол в петък.
„Възраждане“ ще продължи да внася искания за изслушване на представителите на изпълнителната власт и контролните органи, докато не бъдат представени конкретни мерки срещу растящите цени.
Петров припомни и внесените законопроекти за намаляване на ДДС върху стоките от малката потребителска кошница, стоките от първа необходимост и горивата, като политическата организация ще настоява те да бъдат разгледани.
Според „Възраждане“ дневният ред на обществото все по-ясно се определя от цените, инфлацията и обедняването, а правителството трябва да отговори с конкретни решения, а не с отказ от парламентарен контрол.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 сюндюк
Коментиран от #9
18:51 30.09.2026
2 Сатана Z
18:53 30.09.2026
3 бургазлия
Коментиран от #14
18:55 30.09.2026
4 Дневният ред
18:58 30.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Дай боже
19:01 30.09.2026
7 Правителството
До коментар #5 от "Горски":Печели от високи цени пълни хазната чрез ДДС затова не хранете правителството
Намалете покупките си до минимум
19:02 30.09.2026
8 Гост
Коментиран от #15
19:04 30.09.2026
9 Режим ще има ако е студена зимата
До коментар #1 от "сюндюк":Неизбежно тока от Аецс Козлудуйскоя ще отива износ основно Украйна и Румъния по договор а на територията каквото има от тецове вецеове и батерия соларни на 4творни цени към ЕРПетста
Коментиран от #13
19:05 30.09.2026
10 Какво разбират
Какво очаквате от Радев и Донев?!
И от калинките около тях!
Само вижте Михаелка и няма нужда от приказки!😉
19:15 30.09.2026
11 Радев
И олигарсите му искат същото.
Бедните да се спасяват!
19:17 30.09.2026
12 Интересно
Цена Петрол 2026г - 114 долара за барел, 1,96 евро (3,83 лв). Спекула до дупка.
19:20 30.09.2026
13 Дери
До коментар #9 от "Режим ще има ако е студена зимата":Мариците изнасят ток за Украйна без пари и българина го плаща.
19:21 30.09.2026
14 Стенли
До коментар #3 от "бургазлия":Много точно казано , трафика не спира , но мен друго ме гложди как ,радев лъжеца бори олигархията като оряза МРЗ и облага ваучарите , евала на такъв борец с олигархията ,пребори я 😁😡👎
20:19 30.09.2026
15 Стенли
До коментар #8 от "Гост":Да това е така и дори казаха , че има ръст с 10% на продажбата на горива и ,баз понеже съм велосипедист , толкова малки хора виждам да карат колелета , а с Ел тротинетки фучат само келеши, всяко на кола ,се качило , затова не одобрявам да се дава помощ на частните коли може само да се дават помощ на транспортните фирми ,само при условия , че не вдигат цените
20:25 30.09.2026