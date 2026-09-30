Нова аржентинска сензация: Ливърпул фаворит за 19-годишния талант на Бока Хуниорс Томас Аранда

Аржентинският полузащитник на Бока Хуниорс Томас Аранда се превърна в една от най-горещите теми на европейския трансферен пазар. Въпреки че 19-годишният талант проби в първия състав на гранда от Буенос Айрес едва в началото на тази година, той бързо привлече вниманието на най-големите клубове от английската Висша лига и италианската Серия А.

През настоящата кампания младокът показа впечатляваща постоянност, записвайки цели 33 мача, в които се отчете с 2 попадения и 3 асистенции. Зрелият му стил на игра на трибуните и дирижирането на темпото в халфовата линия изстреляха името му в скаутските доклади на водещите тимове на Стария континент.

Сред клубовете, които следат развитието на полузащитника, са Арсенал, Челси, Астън Вила, Интер Милано и италианският проект Комо. Според информация на изданието El Intransigente, с най-големи шансове за подписа на Аранда към момента разполага тима на Ливърпул, който вече подготвя конкретна оферта.

Евентуалната сделка за аржентинския младежки национал се оценява на около 20 милиона евро. Задачата за купувачите обаче няма да е лесна, тъй като действащият договор на Томас Аранда с Бока Хуниорс е със дългосрочен хоризонт – чак до лятото на 2029 година.