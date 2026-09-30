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Христо Крушарски пред Дарик и dsport: Вече не се чувствам собственик на Локомотив (Пд), ще си търся над 6 милиона от клуба

Христо Крушарски пред Дарик и dsport: Вече не се чувствам собственик на Локомотив (Пд), ще си търся над 6 милиона от клуба

30 Септември, 2026 19:12 760 3

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Бизнесменът потвърди категоричното си решение да се оттегли от управлението на „черно-белите“

Христо Крушарски пред Дарик и dsport: Вече не се чувствам собственик на Локомотив (Пд), ще си търся над 6 милиона от клуба - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Ерата на Христо Крушарски начело на Локомотив (Пловдив) официално навлиза в последните си дни. В специално интервю за Дарик радио и dsport бизнесменът потвърди категоричното си решение да се оттегли от управлението на „черно-белите“. Той разкри, че макар контролният пакет акции все още да се намира у него, той вече не се чувства собственик и очаква до броени дни да приключат официалните проверки, за да предаде ценните книжа.

Крушарски изрази и своите съболезнования към близките на трагичножения президент на градския съперник Ботев (Пловдив) Илиян Филипов.

Отношенията между боса и част от запалянковците достигнаха точка на замръзване, което промени и първоначалното му намерение да опрости личните си инвестиции.

“Контролният пакет акции е в мен още, но аз не съм вече, не се чувствам собственик. Чакам да се завършат проверките, да се обадят кога и на кого и нещата се случват. Аз съм готов.

Окончателно. От деня, в който казах, няма и да се отметна. Финансовото положение, в което го оставям, една заплата откакто казах, че няма да спирам, заплатата за август, и задълженията към данъчните и към мен, които бяха решил да опростя, но след благословиите, които се наслушах последните няколко месеца и особено последната седмица, реших да си ги търся.

Една заплата е още. Аз съм платил за юли. Тогава съм поел ангажимента, това го свърших. Аз като фен на Локомотив Пловдив ще давам по 10 000 евро всяко първо число на месеца, ще превеждам в банковата сметка на Локомотив Пловдив по 10 000 евро лични средства. Чакам и други доброжелатели да се появят да помогнат на любимия отбор в трудния момент. Крушарски няма да е собственик, може би до няколко дни”, сподели Крушарски.


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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Лопата Орешник

    0 0 Отговор
    Алкаш, внимавай да не те срещне някой бивш служител! Ако имаш документи, пускай запор и взимай кинтите, ако ти се струва, че имаш да взимаш ама нямаш документи, чезвай у лево! Не се бил чувствал собственик! В правото няма чувства! Или си собственик или не си! Като се натряска е на едно мнение, като е махмурлия на друго!

    19:49 30.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

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