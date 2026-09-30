Политическата криза в Румъния продължава: Парламентът отхвърли нов кабинет

Румънският парламент отхвърли правителството, предложено от евродепутата Зигфрид Мурешан, с което политическата криза в страната продължава. На съвместното заседание в сряда кабинетът получи 182 гласа „за“ и 15 „против“ при необходими най-малко 233 гласа. От общо 464 депутати и сенатори 321 присъстваха, а валидните гласове бяха 197, предава News.bg.

Кандидатурата на Мурешан беше подкрепена от Национално-либералната партия, Съюза за спасение на Румъния и Демократичния съюз на унгарците в Румъния. Депутатите от „Алианс за обединение на румънците“ не участваха в гласуването, а представителите на Социалдемократическата партия присъстваха в залата, но не гласуваха.

След вота Мурешан заяви, че партиите, които са предизвикали политическата криза, сега я удължават. Той беше третият кандидат за премиер, издигнат от президента Никушор Дан след отстраняването на правителството на Илие Боложан през май. Преди него кандидатурите на евродепутата Юджен Томак и Адриан Веща също не доведоха до съставяне на редовно правителство.

Отхвърлянето на две правителствени предложения в рамките на 60 дни дава възможност на президента, при изпълнение и на останалите конституционни условия, да разпусне парламента и да се стигне до предсрочни избори. Самият Дан обаче многократно заяви, че не смята предсрочния вот за решение на кризата и предупреди, че той може да удължи политическата нестабилност.

След провала на кабинета президентът обяви, че в понеделник ще свика нови консултации с парламентарно представените партии и ще номинира следващ кандидат за премиер. Дан призова политическите сили този път да предложат решение, което може да събере необходимото парламентарно мнозинство.