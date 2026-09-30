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Политическата криза в Румъния продължава: Парламентът отхвърли нов кабинет

Политическата криза в Румъния продължава: Парламентът отхвърли нов кабинет

30 Септември, 2026 19:29, обновена 30 Септември, 2026 19:29 628 9

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  • кабинет

Парламентът отхвърли кабинета на Зигфрид Мурешан, а президентът Никушор Дан обяви нови консултации за избор на кандидат за премиер

Политическата криза в Румъния продължава: Парламентът отхвърли нов кабинет - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Румънският парламент отхвърли правителството, предложено от евродепутата Зигфрид Мурешан, с което политическата криза в страната продължава. На съвместното заседание в сряда кабинетът получи 182 гласа „за“ и 15 „против“ при необходими най-малко 233 гласа. От общо 464 депутати и сенатори 321 присъстваха, а валидните гласове бяха 197, предава News.bg.

Кандидатурата на Мурешан беше подкрепена от Национално-либералната партия, Съюза за спасение на Румъния и Демократичния съюз на унгарците в Румъния. Депутатите от „Алианс за обединение на румънците“ не участваха в гласуването, а представителите на Социалдемократическата партия присъстваха в залата, но не гласуваха.

След вота Мурешан заяви, че партиите, които са предизвикали политическата криза, сега я удължават. Той беше третият кандидат за премиер, издигнат от президента Никушор Дан след отстраняването на правителството на Илие Боложан през май. Преди него кандидатурите на евродепутата Юджен Томак и Адриан Веща също не доведоха до съставяне на редовно правителство.

Отхвърлянето на две правителствени предложения в рамките на 60 дни дава възможност на президента, при изпълнение и на останалите конституционни условия, да разпусне парламента и да се стигне до предсрочни избори. Самият Дан обаче многократно заяви, че не смята предсрочния вот за решение на кризата и предупреди, че той може да удължи политическата нестабилност.

След провала на кабинета президентът обяви, че в понеделник ще свика нови консултации с парламентарно представените партии и ще номинира следващ кандидат за премиер. Дан призова политическите сили този път да предложат решение, което може да събере необходимото парламентарно мнозинство.


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 УРСУЛСКА ДЕМОКРАЦИЯ

    11 1 Отговор
    Румъния не е суверенна държава.

    19:33 30.09.2026

  • 2 Свинар

    8 1 Отговор
    Като свършат ресурсите няма да има никакви политически скандали нито е Румъния нито в България ще ни остане само един огромен дълг за 1000г. напред..! По последни данни златото в Челопеч ще бъде тотално разграбено до 2036.г. по 5 тона годишно..от 2004 насам..!

    19:34 30.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 И Киев е Руски

    6 1 Отговор
    Що се косят румънците ЕС Е СОВ ЦИ ТЕ от ЕС ще им назначат

    19:53 30.09.2026

  • 5 НЕМА СА ПКАШИТЕ

    5 1 Отговор
    ПОЛИТИЧЕСКАТА КРИЗА ИДВА И В БЪЛГАРИЯ....ТИЯ ИДИОТИ РЕШИХА ДА ВЗЕМАТ НАЙ ЦЕННОТО НЕЩО НА БЪЛГАРИЯ .....БЪЛГАРСКАТА РАКИЯ ....КОЯТО БЪЛГАРИНА ПИЕШЕ СЛЕД КАТО БЕШЕ ИЗЛЪГАН , УНИЖЕН ...ТОЯ ПЪТ ЩЕ ИГРАЕ ТОЯГАТА !!!!!

    Коментиран от #6

    19:57 30.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Сандо

    2 0 Отговор
    Да се обадят на американската посланичка в Гърция - тя ще им назначи правителство.

    20:15 30.09.2026

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор
    ДА ПУСНАТ НОВИ ОБВИНЕНИЯ СРЕЩУ КАЛИН ДЖОРДЖЕСКУ ЧЕ ИСКА ДА ПРАВИ ПРЕВРАТ
    ....
    И АМЕРИКАНСКАТА ПОСЛАНИЧКА
    В ГЪРЦИЯ ДА ИМ НАЗНАЧИ МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РУМЪНЦИТЕ :)
    ....
    ЯВНО Е ЧЕ ТЕ НЕ МОГАТ ДА СЕ СПРАВЯТ САМИ

    20:16 30.09.2026

  • 9 До това водят

    1 0 Отговор
    Експериментите с евроценностите. В цяла Европа, с малки изключения, положението е едно и също. Хаос, нестабилност и невъзможност да се правят дори средносрочни прогнози за бъдещето.

    20:19 30.09.2026

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